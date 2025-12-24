Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe o insulă pustie din Scoția. Ce sarcini are angajatul

Handa, o mică insulă nelocuită din nord-vestul regiunii scoțiene Highlands, caută o persoană care să lucreze timp de șase luni într-un cadru spectaculos, dar izolat. Postul este oferit de Scottish Wildlife Trust (SWT) și vine cu un salariu de 26.112 lire sterline (aproximativ 30.000 de euro).

Jobul presupune însă și provocări logistice. Angajatul va fi nevoit să facă deplasări săptămânale cu barca până pe continent pentru spălarea rufelor, cumpărarea proviziilor și aprovizionarea cu gaz îmbuteliat, utilizat pentru gătit și încălzire, potrivit BBC.

Insula Handa are cu o suprafață de 307 hectare și se poate ajunge la ea cu un feribot pentru pasageri în aproximativ 10 minute, din localitatea Tarbet, aflată la câțiva kilometri de satul Scourie, unde sunt în jur de 200 de locuitori.

Ultimii locuitori umani ai insulei au părăsit-o în secolul al XIX-lea. Au rămas doar zecile de mii de păsări marine care o populează astăzi.

Handa este cunoscută pentru coloniile sale impresionante de puffini, guillemoți și razorbilli, iar de pe țărm pot fi observați frecvent balene și rechini-pelerin.

Postul disponibil, de ranger, implică monitorizarea faunei sălbatice, în special a păsărilor marine, coordonarea unei echipe de voluntari și gestionarea fluxului de aproximativ 8.000 de vizitatori care ajung pe insulă în sezonul de vară.

„Handa este o locație izolată, iar oamenii cu care lucrezi vor fi și cei cu care socializezi seara, așa că este nevoie de cineva care să se simtă confortabil cu viața în comunitate”, a declarat Rab Potter, manager de zonă pentru rezervațiile Scottish Wildlife Trust.

Potrivit acestuia, candidatul ideal trebuie să fie ingenios, capabil să rezolve probleme neprevăzute și să își adapteze activitatea în funcție de vremea schimbătoare, întrucât pot exista perioade de mai multe zile fără curse de feribot.

Cazarea este asigurată gratuit, într-o cabană special construită pentru rangeri. Postul este disponibil din luna martie până în septembrie anul viitor, iar reprezentanții Scottish Wildlife Trust subliniază că, deși este un rol solicitant, acesta oferă șansa de a trăi și munci într-unul dintre cele mai frumoase și sălbatice locuri din Scoția.