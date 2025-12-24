Video Rusia a provocat un dezastru ecologic în Marea Neagră după ce a lovit rezervoare de ulei din portul Odesa. Numeroase viețuitoare, ucise de poluare

O poluare masivă cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre a fost înregistrată în urma unor atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa, din sudul Ucrainei, afectând grav mediul marin. Numeroase păsări și alte viețuitoare au fost ucise.

Odesa, unul dintre cele mai importante porturi comerciale ale Ucrainei, a fost în ultimele săptămâni ținta unora dintre cele mai intense bombardamente de la începutul războiului.

Autoritățile ucrainene acuză Moscova că urmărește distrugerea infrastructurii maritime esențiale pentru exporturile agricole ale țării, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Imaginile surprinse arată pete de ulei brun pe plajele din Odesa, precum și o pată de ulei plutind la suprafața mării. Voluntari au intervenit pentru curățarea nisipului și pentru strângerea păsărilor marine moarte.

Guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, a precizat într-un comunicat că poluarea a fost cauzată de „atacul masiv al inamicului asupra infrastructurii portuare, care a deteriorat rezervoarele de ulei de floarea-soarelui, provocând scurgeri”.

Expertul în ecologie marină Vladislav Balinski a calificat incidentul drept un „dezastru ecologic”, afirmând că pe coastă au fost găsite zeci de păsări moarte, în special corcodei tineri.

La rândul său, medicul veterinar Leonid Stoianov, implicat în operațiunile de salvare, a explicat pentru AFP că păsările afectate mor de hipotermie după ce uleiul le îndepărtează stratul natural de grăsime de pe pene, esențial pentru menținerea temperaturii corpului.