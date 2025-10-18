Video Discuția surprinsă între un pompier și reprezentantul Distrigaz, imediat după explozia din Rahova: „Păi, de când e oprită?”

O înregistrare realizată imediat după explozia din Rahova arată discuția dintre un pompier și un reprezentant Distrigaz, care susține că alimentarea cu gaz fusese oprită cu o zi înainte, după ce fuseseră semnalate pierderi. Explozia a provocat moartea a trei persoane, printre care o femeie gravidă. Alte 15 persoane au fost grav rănite.

O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc din cartierul Rahova. Deflagrația a afectat trei etaje ale unui bloc cu opt niveluri, iar incidentul s-a produs la ora 9:07.

O înregistrare realizată la câteva minute după explozie surprinde discuția purtată între pompieri și un reprezentant al companiei Distrigaz, responsabilă cu distribuția gazelor naturale. În dialog, se menționează că alimentarea cu gaz fusese oprită cu o zi înainte, ca urmare a unor pierderi detectate, potrivit Digi24.

Angajat Distrigaz: „Am venit să ajutăm, nu să... şi am cerut la toţi: «spuneţi-ne ce vreţi. Asta a fost»”

Pompier: „Cine eşti? Apa Nova sau cine ești?”

Angajat Distrigaz: „Distrigaz-ul.”

Pompier: „Tu iei legătura şi-mi opreşti zona asta de gaz.”

Angajat Distrigaz: „Este oprită, zona asta e oprită de ieri.”

Pompier: „Păi, de când e oprită?”

Angajat Distrigaz: „De ieri după masă.”

Pompier: „De ce?”

Angajat Distrigaz: „Că au fost pierderi. Deci toate astea sunt oprite.”

Distrigaz Sud a precizat că echipele de intervenție au fost chemate vineri dimineață pentru verificarea blocului afectat. La fața locului, s-a constatat că sigiliul robinetului de gaze, care fusese închis cu o zi înainte, fusese rupt. Reprezentanții companiei susțin că personalul lor a ajuns exact în momentul producerii exploziei.

Explozia a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta în cazul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite

Dosarul, înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, a fost preluat de procurorii de la Curtea de Apel pentru continuarea cercetărilor în vederea stabilirii cauzelor și a responsabilităților.

Anchetatorii efectuează investigații in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă, prevăzută de articolul 255 alineatele 1 și 2 din Codul penal.

„În vederea aflării adevărului judiciar și stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, precum și a identificării persoanelor responsabile, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze: cercetarea la fața locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice și orice alte mijloace apreciate a fi concludente și utile”, se arată în comunicatul Parchetului.