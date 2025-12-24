Chișinăul poate reveni la energia electrică din regiunea transnistreană din vina Guvernului, afirmă experții

Pe fondul unor lacune legislative și al vinei Guvernului, Chișinăul riscă să revină la energia electrică din regiunea transnistreană, la un preț dublu, contribuind astfel la finanțarea regimului separatist, avertizează experții WatchDog.md.

Conform experților Sergiu Tofilat și Eugen Muravschi, care au realizat analiza, acest risc persistă chiar dacă Guvernul moldovean s-a angajat să rupă dependența de resursele energetice rusești, cu care Chișinăul a fost șantajat. Angajamentul a fost asumat în februarie 2025, în schimbul unui suport financiar de 250 de milioane de euro din partea Comisiei Europene.

„Asistența financiară prevedea compensații pentru majorarea tarifelor la energie pe malul drept, dar și cele 60 de milioane de euro care pot fi utilizate pentru consumatorii din stânga Nistrului. Guvernul s-a angajat să adopte o strategie prin care Moldova să nu mai fie șantajabilă și dependentă de gazele rusești pentru producerea căldurii, precum și a energiei electrice. De asemenea, Guvernul urma să adopte o hotărâre privind eliminarea completă a oricărei dependențe de furnizarea instabilă a resurselor energetice rusești. Cu titlu de precizare, licitațiile de achiziție a energiei electrice se desfășoară după regulile aprobate de ANRE. Prin urmare, Guvernul ar fi trebuit să anunțe ANRE privind necesitatea modificării procedurilor de achiziție a energiei electrice”, au detaliat autorii analizei.

Însă Executivul nu ar fi informat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind necesitatea modificării procedurii de procurare a energiei electrice, astfel încât să se asigure că MoldGRES din regiunea transnistreană nu va putea participa.

„Pe durata stării de urgență, achiziția energiei era efectuată de Energocom în baza obligației de serviciu public, atribuită de Guvern. Această obligație va expira la 31 decembrie 2025, după care se vor aplica procedurile de licitație conform regulilor pieței de energie electrică, aprobate prin hotărârea ANRE nr. 283/2020. În procedurile de achiziție a energiei există o lacună: se poate califica orice participant care nu are datorii față de furnizorul de combustibil utilizat la producerea energiei. MoldGRES procură gaze de la TiraspolTransgaz-Pridnestrovie, iar tarifele sunt stabilite la discreția așa-numitului guvern de la Tiraspol. Prin urmare, centrala MoldGRES poate prezenta cu ușurință un certificat privind lipsa datoriilor la gaze și va putea participa la licitațiile de procurare a energiei, organizate de operatorii din Moldova”, avertizează specialiștii.

În timp ce MoldGRES va putea participa la licitații, furnizorii din Ucraina nu vor putea din motiv că se confruntă cu deficit de energie și deconectări.

„Respectiv, MoldGRES va concura doar cu furnizorii din România, unde prețul mediu al energiei depășește 125 EUR/MWh. Deoarece regiunea transnistreană nu achită consumul de gaze, centrala MoldGRES poate veni cu o ofertă de preț puțin mai mică (124,5 EUR/MWh, de exemplu), iar furnizorii din Moldova nu vor avea temei legal să o respingă. Pentru comparație, în 2024 Republica Moldova procura energie de la MoldGRES la prețul de 60 EUR/MWh (66 USD/MWh)”, se mai arată în analiză.

Reacția Executivului

Guvernul moldovean, prin intermediul Ministerului Energiei, a reacționat, negând acuzațiile.

„Observațiile WatchDog sunt pertinente în general, însă trebuie menționat că Guvernul a aprobat la începutul anului un plan de eliminare a dependenței de resursele energetice rusești, care se execută. În ceea ce privește recomandările notei de poziție, prima ar fi dificil de pus în aplicare, întrucât ar presupune, probabil, obținerea certificatelor privind lipsa datoriilor pentru combustibili de la toți traderii și furnizorii europeni. A doua recomandare a fost examinată și respinsă ca fiind una care nu rezolvă problema, iar cea de-a treia a fost executată marți, prin prelungirea obligației de serviciu public pentru Energocom de a achiziționa centralizat energia electrică cu încă un an”, au menționat pentru ,,Adevărul” responsabilii ministerului de resort.

Până în luna decembrie 2024, Republica Moldova a acoperit o mare parte din consumul de energie electrică, achiziționând-o la un preț relativ scăzut de la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan (MoldGRES), situată în Transnistria, regiune separatistă pro-rusă, care a rămas fără gaze rusești după expirarea contractului dintre Moscova și Kiev privind tranzitul gazelor rusești spre Europa.

Gazprom, companie controlată de Kremlin, a refuzat să-și onoreze obligațiile contractuale, invocând o pretinsă datorie de 709 milioane de dolari a Moldovagaz, compania din Chișinău. Suma nu a fost confirmată de auditul internațional realizat la inițiativa autorităților moldovenești, iar rezultatele acestuia nu sunt recunoscute de Gazprom.