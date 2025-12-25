Tunurile Bogdana, fabricate în Ucraina, au devenit coloana vertebrală a artileriei ucrainene de pe front

Artileria produsă în Ucraina câștigă teren decisiv pe front. Sistemele de artilerie de 155 mm Bogdana, fabricate în țară, reprezintă în prezent aproximativ 40% din totalul pieselor de artilerie folosite de Forțele Armate ucrainene în prima linie, potrivit unui oficial militar de rang înalt.

Datele au fost prezentate de Andrii Juravliov, adjunct al șefului Statului Major al Comandamentului Forțelor de Rachete și Artilerie, într-un interviu acordat RBC-Ucraina. Potrivit acestuia, cifrele reflectă situația de la începutul lunii octombrie 2025 și includ atât variantele autopropulsate, cât și cele tractate ale sistemului Bohdana.

Creșterea rapidă a ponderii acestui sistem pe front este un semn al transformării industriei militare ucrainene, într-un moment în care sprijinul occidental devine mai greu de anticipat, iar nevoia de autonomie în producția de armament este tot mai evidentă.

Juravliov a precizat că performanțele Bogdana se apropie tot mai mult de cele ale obuzierelor franceze CAESAR, sisteme autopropulsate pe roți livrate Ucrainei în cadrul ajutorului militar internațional. Potrivit platformei de monitorizare militară Oryx, Ucraina a primit peste 200 de unități CAESAR.

Testele active ale sistemului Bogdana au început în 2022, iar de atunci acesta a fost îmbunătățit constant. Pe lângă varianta autopropulsată, a fost dezvoltat și un obuzier tractat, ale cărui teste au fost finalizate la începutul acestui an.

„Întreprinderea a dezvoltat deja și a testat un sistem automatizat de conducere a focului și de ochire, care reduce semnificativ timpul necesar pentru punerea tunului în poziție”, a explicat Juravliov. În paralel, continuă testarea unui sistem automat de încărcare.

De asemenea, este în lucru o a treia versiune a sistemului, cu o țeavă mai scurtă — de 39 de calibre — față de actuala variantă de 52 de calibre.

Printre avantajele Bogdana, oficialul ucrainean a menționat compatibilitatea cu o gamă largă de muniții de tip NATO, ceea ce simplifică logistica, dar și durata mare de viață a țevii. „Astăzi, este probabil unul dintre cele mai rezistente sisteme de artilerie în ceea ce privește anduranța. Nivelul său de disponibilitate tehnică pe front ajunge constant la 80%, ceea ce înseamnă o capacitate ridicată de supraviețuire”, a spus Juravliov.

Potrivit acestuia, în prezent, sistemele Bogdana — autopropulsate și tractate — reprezintă aproximativ 40% din artileria folosită de armata ucraineană pe linia frontului. Tendința confirmă dependența tot mai mare a Kievului de producția internă, pe fondul uzurii războiului și al incertitudinilor politice din Occident.

În aprilie 2024, președintele Volodimir Zelenski declara că Ucraina reușea să producă aproximativ zece sisteme Bogdana pe lună, depășind obiectivul de șase unități stabilit la finalul anului 2023. Autoritățile de la Kiev estimau atunci că ritmul de producție ar putea crește în continuare.