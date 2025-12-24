search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
La ce filme ne uităm anul acesta de Crăciun. Recomandări pentru toate vârstele

Publicat:

Crăciunul aduce, pe lângă timp de calitate alături de familii, și un pic de timp liber pentru răsfățurile de toate felurile, cum ar fi vizionarea unui film. Prezentăm câteva propuneri demne de luat în seamă pentru a petrece în familie timp de calitate.

Avatar revine în cinematografe cu o nouă aventură. FOTO: 20th Century Fox
Avatar revine în cinematografe cu o nouă aventură. FOTO: 20th Century Fox

Publicație americană IndieWire aduce câteva recomandări pentru spectatorii de toate vârstele.

„Anul acesta, cinematograful tău din cartier va proiecta titluri precum aparent omniprezentul „Marty Supreme” și musicalul dramatic care sfidează genurile „The Testament of Ann Lee”, alături de filme cerebrale, conduse de viziunea regizorilor, precum „Father Mother Sister Brother” și „No Other Choice”, dar și câteva producții pentru cinefilii mai tineri”, se arată în articolul citat.

Anaconda

Noul film „Anaconda” de la Sony Pictures este unul dintre puținele titluri lansate de Crăciun cu adevărat atractive pentru mai multe generații, ceea ce înseamnă că va atrage multe familii cu copii mai mari și adolescenți. Dar dacă ești un milenial mai în vârstă, încă bântuit de imaginea lui Jon Voight înghițit de viu de un șarpe CGI primitiv în filmul original din 1997, acest film este și pentru tine. Venind din aceeași epocă cu „Deep Blue Sea” și „Lake Placid”, ești perfect pregătit să te bucuri de un film deliberat neserios despre un animal comic de mare care terorizează un grup de oameni de știință. Și, deși poate nu se ridică la nivelul primei întâlniri cu Voight, Jennifer Lopez, Eric Stoltz și Ice Cube transpirați în Amazon, e cu siguranță mai bun decât să urmărești singur, acasă, videoclipuri generate de AI cu un șarpe uriaș.

„Anaconda” apare în cinematografe pe 25 decembrie.

„Avatar: Fire and Ash”

Dacă există un lucru pe care James Cameron îl oferă întotdeauna cu un film „Avatar”, acela este o durată impresionantă. După trailere, „Avatar: Fire and Ash”, al treilea film din cele cinci planificate, îți oferă o evadare din obligațiile de sărbători de cel puțin trei ore și jumătate — suficient cât să justifice o nouă călătorie pe Pandora, chiar dacă, potrivit zvonurilor, mare parte din experiență este familiară. Așadar, dacă de Crăciun îți vezi verii mai mici sau noul partener tânjind vizibil după o pauză, adu subtil vorba despre schimbările climatice și despre cum Cameron o face din nou, apoi porniți spre cinema pentru o găleată uriașă de popcorn, o continuare epică și o piesă nouă de la Miley Cyrus.

„Avatar: Fire and Ash” rulează deja în cinematografe.

David

A fost slujba de Ajun mai puțin emoționantă decât sperai? Atunci petrece ziua de Crăciun redescoperind una dintre cele mai înălțătoare povești biblice, sub formă animată, cu „David”. Parte dintr-o lungă tradiție de adaptări ale poveștii lui David și Goliat, acest musical dramatic este cea mai recentă interpretare Angel Studios a poveștii clasice a outsiderului și o modalitate sănătoasă de a-ți petrece după-amiaza. Cu siguranță va fi și mai atractiv pentru copii decât reflecțiile pastorului tău despre Advent.

„David” este acum în cinematografe.

„Father Mother Sister Brother”

În restul anului, e ușor să uiți de ce a avea frați este un dar. Așa că, în acest sezon de sărbători, dacă a trecut ceva timp de când nu i-ai mulțumit fratelui sau surorii tale pentru că sunt tamponul atât de necesar între tine și părinți, invită-i la „Father Mother Sister Brother”. Nimic nu spune „nu aș supraviețui Crăciunului fără tine” mai bine decât să vezi actori de prim rang interpretând dinamici familiale stânjenitoare într-un triptic semnat Jim Jarmusch despre părinți îmbătrâniți, cu interes mediocru sau inexistent pentru copiii lor. S-ar putea chiar să te inspire să scoți skateboardul din debara pentru întâlnirea clandestină de mai târziu, la un pahar de vin, în fața casei.

Filmul a apărut pe 24 decembrie.

„Is This Thing On?”

Deși nu e mereu cazul, unele filme despre divorț pot fi reconfortante dacă treci printr-o despărțire, așa cum au demonstrat „The First Wives Club” sau „Crazy, Stupid, Love”. „Is This Thing On?” — noua comedie dramatică a lui Bradley Cooper despre un bărbat de vârstă mijlocie care începe stand-up comedy după ce mariajul său se destramă — merge exact în această direcție, punând accent pe a doua șansă și autodescoperire. Cel puțin, nu va face niciun rău dacă petreci Crăciunul cu inima frântă și ai nevoie de o distragere. Cine știe, poate te inspiră să transformi despărțirea într-o rampă de lansare pentru o a doua carieră în comedie, DJ-ing sau orice altceva ai fi făcut dacă nu ar fi existat fostul tău excesiv de pragmatic.

Premiera a avut loc 19 decembrie.

Marty Supreme

Este evident să spui că noul film al lui Josh Safdie este perfect pentru iubitorii de sport, dar nu vorbim despre orice sport. Dacă ești fan dedicat al unui sport obscur — precum cycle ball, hobby horsing sau acel sport în care oamenii fac coregrafii cu câinii lor — aleargă, nu merge, să vezi acest film despre ping-pong. Timothée Chalamet, în rolul principal, întruchipează perfect devotamentul necesar pentru a urmări un sport care nu se difuzează niciodată în baruri și stârnește priviri nedumerite în conversații. Știi cum e să fii outsider — acum ai șansa să ții cu unul pe ecran, indiferent de deciziile lui dezastruoase.

Premiera: 25 decembrie.

„No Other Choice”

Pe lângă toate celelalte motive pentru care 2025 a fost un an nemilos, piața muncii dezastruoasă și sentimentul că AI-ul este pe punctul de a lua locurile de muncă ale clasei de mijloc fac din acest an momentul perfect pentru „No Other Choice” de Park Chan-wook. Dacă, asemenea protagonistului, te simți nedreptățit de modul în care funcționează capitalismul, probabil știi deja unde ar trebui să fii de Crăciun. Poate nu ai ajuns la punctul în care crima pare o soluție rezonabilă, dar cu siguranță vei savura ideea văzând pe altcineva ajungând acolo.

Premiera: 25 decembrie.

„Song Sung Blue”

Înainte de Beyhive, Little Monsters și Barbz, au existat fanii lui Neil Diamond. Iar nimic nu merge mai bine cu iubirea pentru autorul pieselor „Holly Holy” și „I Am… I Said” decât dragostea pură — exact ce cere „Song Sung Blue” de Craig Brewer. Dacă ești un romantic incurabil, uită de epopei SF, favoriți la Oscar și filme pentru copii și mergi la cinema cu persoana iubită pentru a-i vedea pe Hugh Jackman și Kate Hudson luptând cu dependențele și aruncându-și priviri îndrăgostite la microfon. Fără adolescenți gălăgioși și fără snobi de film, te poți abandona fanteziei — poate chiar fredonând „Sweet Caroline”.

Premiera: 25 decembrie.

„The Housemaid”

Nu toată lumea își petrece Crăciunul cu familia, motiv pentru care există mereu un film perfect pentru o seară la cinema cu cel mai bun prieten și un pahar de vin. Anul acesta, acel film este „The Housemaid” de Paul Feig, adaptare a bestsellerului scris de Freida McFadden. Cu Amanda Seyfried și Sydney Sweeney într-un thriller domestic plin de conflicte de clasă, certuri acide și tensiuni romantice confuze, filmul se potrivește perfect cu un Sauvignon Blanc și o seară relaxată într-un fotoliu de cinema.

Filmul rulează deja.

„The Plague”

Întoarcerea acasă de sărbători te poate face să te simți din nou copil. Dacă dormitul în patul copilăriei îți aduce în minte amintiri cu agresori din gimnaziu, o ieșire solo la „The Plague” ar putea fi exact ce ai nevoie. Deși filmul urmărește cruzimea adolescenților într-o tabără de polo pe apă, există suficient catharsis. Și chiar dacă ai învățat deja să-ți urmezi propriul drum, poate merită să-ți amintești că e bine să dansezi ca și cum nimeni nu te-ar privi.

Premiera: 24 decembrie.

„The SpongeBob Movie: Search for SquarePants”

Desigur, este pentru copii — dar mai ales pentru copiii din noi. Plin de glume simple și emoții mari, acest film este scuza perfectă pentru a-ți opri creierul de Crăciun și a râde fără rușine. Înconjurat de adulți epuizați și copii entuziasmați, lasă-ți demnitatea la ușa cinematografului și bucură-te de râsul de care ai nevoie după un an dezastruos.

Filmul rulează deja.

„The Testament of Ann Lee”

Există multe motive să-ți dedici Crăciunul acestui film: performanța excepțională a Amandei Seyfried, numerele muzicale naturale și povestea fondatoarei mișcării Shaker. Iar dacă ești pasionat de mobilier american din secolul al XVIII-lea, filmul lui Mona Fastvold îți va plăcea cu atât mai mult. Privind suferința lui Ann Lee, vei aprecia și mai mult piesele minimaliste create pentru viața comunitară — și faptul că te-ai născut la câteva secole distanță de acea epocă.

Premiera: 25 decembrie.

