Video Un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din Rahova într-un bloc vecin. Imagini cu un puternic impact emoțional

Un videoclip publicat pe Facebook arată locul în care un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din Rahova și s-ar fi izbit de un bloc aflat vizavi. Până acum salvatorii au anunțat că trei persoane au murit, iar alte patru sunt în stare gravă. Urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

„Deci l-a aruncat din blocul celălalt până aici și aici a fost impactul, aici s-a lovit şi a căzut jos, Doamne”, se aude în imaginile publicate online.

Sursa video: Facebook/Reporter Neptun TV

Deflagrația a distrus parțial clădirea de locuințe din Sectorul 5: etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura blocului este grav afectată.

Potrivit autorităților, trei persoane și-au pierdut viața, printre care o femeie însărcinată găsită sub o placă de beton, iar alte 13 persoane au fost rănite, două dintre ele fiind în stare critică.

Printre răniți se află și o tânără care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în momentul exploziei.

Martorii descriu scene de coșmar: o femeie povestește că ușa apartamentului s-a desprins și a fost proiectată peste ea și nepoții ei.

Explozia a afectat și un bloc din vecinătate, dar și Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere. Mai multe geamuri s-au spart, iar elevii și profesorii au fost evacuați.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat că școala va trece în sistem online începând de săptămâna viitoare, pentru siguranța copiilor.

Totodată, edilul interimar general Stelian Bujduveanu a transmis că Primăria poate oferi locuințe temporare persoanelor rămase fără adăpost.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că explozia s-a produs, cel mai probabil, din cauza unei acumulări de gaze. Acesta a confirmat că echipele de la gaze interveniseră cu o zi înainte, după ce locatarii au reclamat un miros puternic.

„Cel mai probabil cauza este gazul. Asta e cert. Dacă a fost oprit gazul, probabil cineva l-a deschis. Urmează să vedem exact ce s-a întâmplat”, a precizat Raed Arafat.

Echipele de pompieri continuă operațiunile de căutare-salvare în blocul cu risc major de prăbușire.

