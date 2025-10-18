search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Cine are voie să intre în blocul afectat de explozia din Rahova. Bujduveanu: „Sigiliile sunt decorative, nu salvează vieți"

Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, cere conducerii Distrigaz o intervenție mai concretă după explozia din Sectorul 5. Potrivit acestuia, accesul în bloc va fi permis doar în scara cea mai îndepărtată de zona incidentului, sub coordonarea Poliției, pentru cetățenii care trebuie să ridice bunuri esențiale.

Blocul afectat de explozie FOTO: FB Stelian Bujduveanu
Blocul afectat de explozie FOTO: FB Stelian Bujduveanu

Edilul Capitalei a criticat sigiliile de pe robinetele de gaze, despre care a spus că au mai mult rol decorativ. 

„Am discutat cu președintele ANRE și, începând de luni, vom avea o discuție aplicată cu Distrigaz. Problema mea este una foarte simplă: aceste sigilii decorative nu au ca rol să salveze vieți, ci doar să stopeze furtul de gaz. Rolul nostru este să protejăm cetățenii în primul rând și vrem din partea Distrigaz o abordare mai directă și mult mai aplicată asupra acestor contoare”, a declarat primarul Stelian Bujduveanu.  

Primarul a explicat cine va avea voie să intre în blocul puternic afectat de explozie. 

„În scara afectată nu e nicio șansă se se intre. E un risc de colaps iminent. Nu există discuția de a intra acolo. Scara cea mai îndepărtată de eveniment, sub coordonarea Poliției, va fi accesibilă cetățeanului care ridică bunurile de necesitate. În funcție de expertiza tehnică, se va decide dacă locatarii pot reveni în blocurile din apropiere, iar pentru cei rămași fără locuințe”, a spus primarul. 

Așteptăm să ne strige pe rând, luăm ce ne trebuie, apoi se vor sigila apartamentele în fața noastră”, a declarat un locatar de la un bloc învecinat evacuat. 

Autoritățile au pregătit cazarea temporară. Timp de trei zile, locatarii vor fi cazați în hotelurile din București, urmând ca de luni să fie relocați în apartamente pe termen mediu și lung, pe cheltuiala Primăriei.

„Rămânem prezenți. Vom fi în teren atât timp cât este nevoie. Oamenii trebuie să știe că nu sunt singuri și că sprijinul continuă până când fiecare familie își va recăpăta siguranța și stabilitatea”, a mai subiniat Bujduveanu, pe FB.

Echipele Distrigaz Sud Rețele au constatat joi,16 octombrie, prezența gazului natural în scara blocului afectat și au sistat alimentarea, aplicând un sigiliu la robinetul de branșament.

A doua zi, o nouă sesizare a dus la intervenția echipajelor chiar în momentul exploziei, când s-a constatat că sigiliul fusese rupt.

Compania a precizat că robinetul sigilat nu a fost afectat, fiind protejat de o firidă, și că reluarea furnizării gazului va fi posibilă doar după îndeplinirea unor condiții suplimentare.

Reamintim că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta în cazul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze