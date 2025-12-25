Care au fost principalele măsuri fiscale care au marcat anul 2025

Anul 2025 a adus o serie de modificări fiscale, pe lângă înghețarea pensiilor, salariilor și alocațiilor fiind majorate o serie de taxe și impozite, care au împovărat deopotrivă populația și mediul de afaceri.

La 1 ianuarie 2025, salariile au crescut de la 3.700 de lei, la 4.050 lei brut, însă toate salariile bugetarilor care trebuiau indexate cu rata inflației au fost înghețate. Nu s-au mai majorat nici pensiile și alocațiile prin indexarea cu inflația, așa cum era preconizat și nu a mai crecut nici Valoarea Punctului de Referință (VPR) aceasta rămânând la 81 de lei, ca în 2024.

În plus, de la 1 iulie a fost eliminată schema de plafonare-compensare a prețului energiei electrice, ceea ce a adus chiar și dublarea facturilor în unele cazuri, iar de la 1 august au fost introduse o serie de măsuri fiscale care au majorat taxele și impozitele.

Principalele modificări au fost:

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

A fost avută în vedere reaşezarea TVA la două cote astfel:

• cota standard a fost majorată de la 19% la 21%;

• cota redusă de 5% a fost majorată la 11% pentru: livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, livrarea de lemn de foc și livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată anumitor categorii de consumatori;

• cota redusă de TVA de 9% a fost majorată la 11% pentru o gamă mai restrânsă de bunuri și servicii, respectiv pentru: medicamente de uz uman, alimente destinate consumului uman, cu anumite excepții, apa pentru irigații, îngrășăminte și pesticide, servicii de alimentare cu apă și de canalizare, clădiri destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari, case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap, servicii de cazare și de restaurant/catering;

• cota de TVA pentru locuințele noi a fost majorată de la 9% la 21% de la 1 august.

Taxarea suplimentară a băncilor

Pentru bănci s-au majorat cotele de impozitare astfel:

a) 4%, pentru perioada 1 iulie 2025 - 31 decembrie 2025 inclusiv;

b) 4%, începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Accize și alte taxe speciale

• majorarea nivelului accizelor, la 1 august 2025 și respectiv, la 1 ianuarie 2026, pentru alcool și băuturi alcoolice, benzină și motorină. Corelativ, pentru benzină și motorină, se propune ca în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026, nivelul accizelor să nu se actualizeze cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2025, faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015.

• majorarea nivelului accizelor, la 1 august 2025 și respectiv, la 1 aprilie 2026, pentru băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5 g - 8 g/100 ml și pentru băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml;

• majorarea nivelului accizelor, la 1 august 2025, pentru produsele din tutun prelucrat, pentru produsele care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere și pentru produsele destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină;

• majorarea nivelului accizelor, la 1 august 2025 și respectiv, la 1 aprilie 2026 pentru lichidul cu sau fără nicotină;

• instituirea, de la 1 august 2025, a unui nivel de acciză pentru vinurile liniștite, similar cu cel aplicat vinurilor spumoase, respectiv de 76,19 lei/hl;

• instituirea, de la 1 august 2025, a unui nivel de acciză pentru cidru de mere și pere, hidromel și băuturi fermentate liniștite din fructe de pădure, similar cu cel aplicat celorlalte băuturi fermentate spumoase, respectiv de 76,19 lei/hl;

• De asemenea, prin proiectul de act normativ se stabilește nivelul accizei specifice la țigarete, aplicabil în perioada 1 august 2025 -31 martie 2026, inclusiv, care este de 576,360 lei/1.000 ţigarete.

Indemnizația de concediu medical

S-a stabilit cuantumul indemnizațiilor de concedii medicale pentru boală obișnuită prin aplicarea unui procent diferențiat, în funcție de totalul zilelor de concediu medical acordate pentru fiecare episod de boală, după cum urmează:

• prin aplicarea procentului de 55% asupra bazei de calcul pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de până la 7 zile de incapacitate temporară de muncă;

• prin aplicarea procentului de 65% asupra bazei de calcul stabilite pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă cuprinsă între 8 și 14 zile de incapacitate temporară de muncă;

• prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de peste 15 zile de incapacitate temporară de muncă.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru unele boli cardiovasculare s-a menținut la nivelul de 75% din baza de calcul.

În condițiile în care prin aceste noi reglementări au fost impactate drepturi născute sub vechea reglementare, care nu și-au produs efecte în întregime până la data intrării în vigoare a noii reglementări, în proiectul de act normativ au fost introduse și soluții tranzitorii, astfel încât să nu fie afectate drepturile persoanelor asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Totodată, s-a propus ca data de intrare în vigoare a reglementărilor referitoare la calitatea de asigurat să fie 1 august 2025, astfel încât să poată fi adoptată legislația secundară, iar modificările legislative să fie implementate în sistemele informatice, astfel încât să se asigure fluxul informațional între ANAF și CNAS.

Venituri obținute din jocuri de noroc

A fost menținută modalitatea de determinare a impozitului pe venit prin aplicarea unui barem de impunere cu tranșe de venit asupra fiecarui venit brut cu cote de impunere cuprinse între 10% și 40%.

Astfel, baremul de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, s-a modificat după cum urmează:

• tranșe de venit brut - până la 10.000 lei inclusiv - impozit de 10%

• peste 10.000 – 66.750 lei inclusiv - 1.000 lei + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 lei;

• peste 66.750 lei - 12.350 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei

În cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, impozitul datorat se determină prin utilizarea baremului aplicabil în cazul veniturilor din jocuri de noroc, asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut să se scadă suma de 12.350 lei.

CASS la pensii

A fost eliminată facilitatea de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, pentru partea ce depășeste suma lunară de 3.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

În cazul veniturilor din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă partea ce depășeste suma lunară de 3.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

În vederea determinării impozitului pe venitul din pensii, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 3.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.