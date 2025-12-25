search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Care au fost principalele măsuri fiscale care au marcat anul 2025

0
0
Publicat:

Anul 2025 a adus o serie de modificări fiscale, pe lângă înghețarea pensiilor, salariilor și alocațiilor fiind majorate o serie de taxe și impozite, care au împovărat deopotrivă populația și mediul de afaceri.

Cineva face calcule
Anul 2025 a adus o serie de modificări fiscale. Foto arhivă

La 1 ianuarie 2025, salariile au crescut de la 3.700 de lei, la 4.050 lei brut, însă toate salariile bugetarilor care trebuiau indexate cu rata inflației au fost înghețate. Nu s-au mai majorat nici pensiile și alocațiile prin indexarea cu inflația, așa cum era preconizat și nu a mai crecut nici Valoarea Punctului de Referință (VPR) aceasta rămânând la 81 de lei, ca în 2024.

În plus, de la 1 iulie a fost eliminată schema de plafonare-compensare a prețului energiei electrice, ceea ce a adus chiar și dublarea facturilor în unele cazuri, iar de la 1 august au fost introduse o serie de măsuri fiscale care au majorat taxele și impozitele.

Principalele modificări au fost:

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

A fost avută în vedere reaşezarea TVA la două cote astfel:

• cota standard a fost majorată de la 19% la 21%;

• cota redusă de 5% a fost majorată la 11% pentru: livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, livrarea de lemn de foc și livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată anumitor categorii de consumatori; 

• cota redusă de TVA de 9% a fost majorată la 11% pentru o gamă mai restrânsă de bunuri și servicii, respectiv pentru: medicamente de uz uman, alimente destinate consumului uman, cu anumite excepții, apa pentru irigații, îngrășăminte și pesticide, servicii de alimentare cu apă și de canalizare, clădiri destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari, case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap, servicii de cazare și de restaurant/catering;

• cota de TVA pentru locuințele noi a fost majorată de la 9% la 21% de la 1 august.

Taxarea suplimentară a băncilor

Pentru bănci s-au majorat cotele de impozitare astfel:

a) 4%, pentru perioada 1 iulie 2025 - 31 decembrie 2025 inclusiv;

b) 4%, începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Accize și alte taxe speciale

• majorarea nivelului accizelor, la 1 august 2025 și respectiv, la 1 ianuarie 2026, pentru alcool și băuturi alcoolice, benzină și motorină. Corelativ, pentru benzină și motorină, se propune ca în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026, nivelul accizelor să nu se actualizeze cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2025, faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015.

• majorarea nivelului accizelor, la 1 august 2025 și respectiv, la 1 aprilie 2026, pentru băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5 g - 8 g/100 ml și pentru băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml;

• majorarea nivelului accizelor, la 1 august 2025, pentru produsele din tutun prelucrat, pentru produsele care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere și pentru produsele destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină;

• majorarea nivelului accizelor, la 1 august 2025 și respectiv, la 1 aprilie 2026 pentru lichidul cu sau fără nicotină; 

• instituirea, de la 1 august 2025, a unui nivel de acciză pentru vinurile liniștite, similar cu cel aplicat vinurilor spumoase, respectiv de 76,19 lei/hl;

• instituirea, de la 1 august 2025, a unui nivel de acciză pentru cidru de mere și pere, hidromel și băuturi fermentate liniștite din fructe de pădure, similar cu cel aplicat celorlalte băuturi fermentate spumoase, respectiv de 76,19 lei/hl;

Citește și: Cum poate Guvernul să evite colapsul de încredere. Pachetul fiscal vine cu riscuri psihologice și economice, avertizează antreprenorii

• De asemenea, prin proiectul de act normativ se stabilește nivelul accizei specifice la țigarete, aplicabil în perioada 1 august 2025 -31 martie 2026, inclusiv, care este de 576,360 lei/1.000 ţigarete.

Indemnizația de concediu medical

S-a stabilit cuantumul indemnizațiilor de concedii medicale pentru boală obișnuită prin aplicarea unui procent diferențiat, în funcție de totalul zilelor de concediu medical acordate pentru fiecare episod de boală, după cum urmează:

• prin aplicarea procentului de 55% asupra bazei de calcul pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de până la 7 zile de incapacitate temporară de muncă;

• prin aplicarea procentului de 65% asupra bazei de calcul stabilite pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă cuprinsă între 8 și 14 zile de incapacitate temporară de muncă;

• prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de peste 15 zile de incapacitate temporară de muncă.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru unele boli cardiovasculare s-a menținut la nivelul de 75% din baza de calcul.

În condițiile în care prin aceste noi reglementări au fost impactate drepturi născute sub vechea reglementare, care nu și-au produs efecte în întregime până la data intrării în vigoare a noii reglementări, în proiectul de act normativ au fost introduse și soluții tranzitorii, astfel încât să nu fie afectate drepturile persoanelor asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Totodată, s-a propus ca data de intrare în vigoare a reglementărilor referitoare la calitatea de asigurat să fie 1 august 2025, astfel încât să poată fi adoptată legislația secundară, iar modificările legislative să fie implementate în sistemele informatice, astfel încât să se asigure fluxul informațional între ANAF și CNAS.

Venituri obținute din jocuri de noroc

A fost menținută modalitatea de determinare a impozitului pe venit prin aplicarea unui barem de impunere cu tranșe de venit asupra fiecarui venit brut cu cote de impunere cuprinse între 10% și 40%.

Astfel, baremul de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, s-a modificat după cum urmează:

• tranșe de venit brut - până la 10.000 lei  inclusiv - impozit de 10%

• peste 10.000 – 66.750 lei inclusiv - 1.000 lei + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 lei;

• peste 66.750 lei - 12.350 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei 

În cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, impozitul datorat se determină prin utilizarea baremului aplicabil în cazul veniturilor din jocuri de noroc, asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut să se scadă suma de 12.350 lei.

Citește și: Creșterile de taxe de la 1 august vor aduce 9,5 miliarde de lei la bugetul de stat în 2025. Anul viitor vor fi noi modificări fiscale

CASS la pensii

A fost eliminată facilitatea de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, pentru partea ce depășeste suma lunară de 3.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

În cazul veniturilor din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă partea ce depășeste suma lunară de 3.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

În vederea determinării impozitului pe venitul din pensii, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 3.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
digi24.ro
image
România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time
stirileprotv.ro
image
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
gandul.ro
image
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
mediafax.ro
image
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu băiatul lui nea Mitică și „coana Leana”
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Imagini nemaivăzute de la Revoluţie. Ce au surprins jurnaliştii de la ITN în momentele istorice
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW care va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Ce înseamnă, de fapt, Ajunul Crăciunului și de ce este considerat o noapte magică
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Singura zodie ce va avea noroc înzecit până pe 3 ianuarie. Universul îi deschide toate ușile, banii, iubirea și succesul vin în valuri
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Kate Middleton, Prințul Wiliam, George, Charlotte și Louis foto profimedia 1056779227 jpg
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?