Video Mai au viitor investițiile în stațiunile montane de iarnă? Straja, locul care caută să se reinventeze în lipsa zăpezii

Sezonul de iarnă începe tot mai târziu în stațiunile montane, iar lipsa zăpezii lasă pustii pârtiile care altădată deveneau centrul acestora din primele zile de decembrie. Unele stațiuni încearcă să se reinventeze, adăugând noi atracții turistice.

România numără peste 200 de localități și zone declarate stațiuni turistice, iar o mare parte dintre acestea își datorează acest statut reliefului lor. Apropierea de munți le-a făcut atractive în timpul iernii, când sunt căutate de iubitorii de schi și săniuș ori de cei care vor să se bucure de zăpadă.

Sezon deschis la munte, fără zăpadă

În ultimii ani, iarna a fost săracă în ninsori, iar pârtiile multor stațiuni au rămas impracticabile. În lipsa zăpezii și din cauza temperaturilor ridicate pentru această perioadă, sezonul turistic a început târziu și în 2025 și se anunță a fi mai sărac față de alți ani în privința numărului de vizitatori. Alte astfel de locuri au rămas pustii, pentru că pârtiile – atracția în jurul cărora s-au dezvoltat – au rămas „negre”.

Aflată la 1.400–1.600 de metri altitudine, Straja, cea mai populară stațiune montană din vestul României, cuprinde 12 pârtii cu o lungime totală ce depășește 25 de kilometri, iar majoritatea pot fi acoperite cu zăpadă artificială. Sezonul de iarnă s-a deschis oficial aici pe 20 decembrie, pe o vreme însorită, dar cu puțină zăpadă pentru amatorii de schi. În trecut, în stațiunea din Munții Vâlcan, sezonul de schi era deschis de la 1 Decembrie, iar turiștii găseau pârtiile amenajate încă din luna noiembrie.

„Trei instalații sunt funcționale zilnic, între orele 9 și 17: telegondola, telescaunul Alfa, telescaunul Constantinescu (fără pârtii) și pârtia Alfa. Deschiderea altor pârtii depinde de următoarele ninsori”, au transmis administratorii stațiunii.

Sania pe șine și tunurile de zăpadă

În așteptarea ninsorilor, prognozate pentru perioada Crăciunului, unele pârtii sunt amenajate cu zăpadă artificială, a cărei calitate poate fi afectată de temperaturi. Însă, până la venirea primelor zăpezi, turiștilor le este propusă o nouă atracție turistică, inaugurată la începutul sezonului. O instalație de sanie pe șine a fost construită în stațiune, după ce o companie locală a obținut fonduri europene pentru un proiect de 2,6 milioane de euro, prin Programul pentru Tranziție Justă. Sania pe șine a fost numită Baloo Coaster, după numele „mascotei” stațiunii, ursul Baloo, care trăiește aici din anul 2000.

→ Imaginea 1/17: Sania pe sine Foto Complex Montana Straja facebook (1) jpg

În anul 2000, puiul de urs a fost găsit de vânători în pădurile Parângului, în stare de inconștiență, înfometat și pierdut de familie, iar cu timpul un țarc de 1.200 de metri pătrați din Straja i-a devenit casă. În jurul lui s-au dezvoltat domeniul schiabil și cele aproape 200 de pensiuni și cabane, care au făcut din Straja un loc tot mai căutat de turiști.

Sania pe șine nu este singura atracție a stațiunii pentru toate anotimpurile. Un schit înființat la sfârșitul anilor ’90, la poalele Vârfului Straja (1.621 metri), se numără printre obiectivele turistice ale stațiunii. Deasupra sa a fost înălțată Crucea Eroilor, un monument înalt de aproape 20 de metri, în memoria ostașilor români care au murit aici în Primul Război Mondial. Intrarea în curtea schitului poate fi făcută printr-un tunel de peste 50 de metri, asemănător unei intrări într-o mină, împodobit cu icoanele sfinților din Calendarul ortodox.

Spre deosebire de stațiunea Straja, aflată în Munții Vâlcan, în alte zone de agrement din România investițiile menite să suplinească lipsa zăpezii de pe pârtii au fost aproape inexistente. Tunurile de zăpadă lipsesc, săniile pe șine nu există, spa-urile sunt considerate prea costisitoare pentru numărul de turiști așteptat, iar administratorii lor spun că au început să își ia gândul de la alte investiții menite să crească atractivitatea stațiunilor.

Stațiuni aproape pustii, în lipsa zăpezii

În Pasul Vâlcan, aflat în apropiere de Straja, în lipsa zăpezii, turiștii pot face plimbări cu telegondola, care urcă pe munte, la prețuri accesibile (un bilet costă 10 lei pe sens sau 15 lei dus-întors), iar apoi își pot continua plimbarea pe crestele spectaculoase ale Vâlcanului.

„În ultimii ani, zăpada din Pasul Vâlcan a apărut mai ales după sărbătorile de iarnă, când deja multă lume se gândea la primăvară. Prin urmare, nu am mai făcut investiții pentru sezonul rece. Cei care vin în Valea Jiului la schi pot merge la Straja, aflată în apropiere. Noi ne dorim ca Pasul Vâlcan să devină mai atractiv vara, când găzduim o competiție de longboard”, spune Cristian Merișanu, primarul municipiului Vulcan.

În schimb, în Râușor, singura stațiune din Munții Retezat, zăpada s-a lăsat așteptată în această iarnă, iar până acum investițiile recente în amenajarea unor pârtii de schi și construirea unui telescaun s-au dovedit ineficiente pentru acest sezon.