Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA

Președintele Donald Trump a criticat din nou dur emisiunile umoristice și amenință cu anularea licenţelor. Acesta a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen Colbert de la CBS.

Canalul „trebuie să încheie ACUM, este singurul lucru uman de făcut”, a cerut preşedintele american, apreciind că acest umorist celebru este „o catastrofă patetică”, scrie Agerpres.

Trump a folosit în engleză expresia „to put to sleep”, în general utilizată pentru a descrie acțiunea de eutanasiere a animalelor.

CBS a anunţat deja de ceva timp că show-ul lui Stephen Colbert nu va mai fi difuzat începând din mai.

„Dacă emisiunile de informații și emisiunile de la sfârşitul serii ale canalelor sunt aproape 100% negative faţă de preşedintele Donald J. Trump, MAGA și Partidul Republican, nu ar trebui revocate licențele lor de difuzare foarte prețioase? Eu spun că DA”, a scris republicanul de 79 de ani într-un alt mesaj, reluând o ameninţare din trecut.

Decizia de a pune capăt emisiunii prezentate de Stephen Colbert i-a făcut pe opozanţii lui Donald Trump să acuze cenzura.

Paramount, casa-mamă a CBS, i-a plătit 16 milioane de dolari președintelui american pentru a soluționa un contencios legat de un interviu cu Kamala Harris.

Weekendul trecut, redactorul-șef Bari Weiss a blocat difuzarea unui reportaj despre expulzările brutale ale imigranților de către administrația Trump.

În noiembrie, Trump l-a atacat pe prezentatorul Seth Meyers, care a realizat un segment numit „Seth traduce Trump în engleză”. Președintele a sugerat atunci că a fi „anti-Trump” ar putea fi chiar împotriva legii.

„Seth Meyers de la NBC ar putea fi cea mai puțin talentată persoană care să «performeze» live în istoria televiziunii. De fapt, el poate fi CEL MAI SLAB, live sau altfel.

I-am urmărit show-ul seara trecută pentru prima dată după ani de zile. În cadrul acestuia a vorbit la nesfârșit despre catapultele electrice de pe portavioane despre care m-am plâns că nu sunt la fel de bune ca niște catapulte pe abur mult mai puțin costisitoare. A continuat fără oprire, un adevărat nebun deraiat.

De ce NBC își pierde timpul și banii cu un tip ca acesta??? FĂRĂ TALENT, FĂRĂ AUDIENȚĂ, 100% ANTI-TRUMP, CEEA CE PROBABIL E ILEGAL!!!”, a spus președintele Donald Trump.

În segmentul „A Closer Look” de joi seară de la emisiunea Late Night with Seth Meyers, Meyers a realizat un segment numit „Seth traduce Trump în engleză”, în care a ironizat un discurs susținut de Trump în fața trupelor Marinei SUA aflate în largul Japoniei, scrie Daily Beast.