Video Scene de coșmar pe o autostradă. Un motociclist a fost filmat în timp ce accelera pe autostradă în poziția „Superman”

Un motociclist a fost filmat în timp ce circula cu viteză pe autostrada A14, în apropiere de Cambridge, Marea Britanie, într-o poziție extrem de periculoasă, cunoscută sub numele de „Superman”.

Bărbatul stă întins pe burtă ținându-se de șaua motocicletei, cu picioarele întinse în spate, în timp ce accelerează. Momentul a fost descris de englezi drept „pură prostie”, din cauza riscurilor uriașe pe care le implică o astfel de manevră.

Sursa video: Daily Mail

Numeroși șoferi au condamnat comportamentul și au atras atenția asupra pericolului reprezentat de astfel de gesturi pe drumurile publice.

Conducerea unei motociclete într-o asemenea poziție reduce semnificativ controlul asupra vehiculului și crește pericolul producerii unui accident grav, atât pentru motociclist, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.