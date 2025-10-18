Explozia din Rahova. Ce s-a întâmplat cu victima a cărei mână a fost văzută de sub dărâmăturile blocului

O femeie prinsă sub dărâmăturile blocului din Rahova a fost salvată după ce un martor a observat mișcarea mâinii sale și a alertat echipele de salvare. Imaginile dramatice surprinse în acel moment au devenit virale pe internet şi au stârnit un val de emoţie generală.

Sursp video: Facebook/Sonia Simionov

În urma exploziei devastatoare de vineri dimineață, 17 octombrie, dintr-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, trei persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 20 au fost rănite, 15 dintre acestea din urmă fiind în stare gravă, în timp ce restul locatarilor au fost evacuaţi.

Una dintre victime a fost salvată după ce, în mijlocul haosului, martorii au observat o mână care se mișca printre resturile dintr-o placă de beton la etajul 5 și au semnalat imediat situația echipelor de salvare. Momentul dramatic în care o mână se ridica de pe o margine instabilă la etajul cinci al clădirii afectate de explozie a fost distribuit pe reţelele de socializare şi s-a viralizat rapid, stârnind un val general de emoţie.

Generalul Alexandru Precup, șeful ISU București-Ilfov și coordonatorul intervenției, a detaliat situația în cadrul unei intervenții la Antena3, confirmând că persoana surprinsă în imagini, o femeie de aproximativ 30 de ani, a fost salvată și transportată la spital şi că toate victimele au fost extrase din clădire.

„Vreau să vă spun că acea persoană a fost salvată de colegii mei care au intrat în clădire. Femeia este acum sub supravegherea medicilor, iar seara aceasta am reușit să scoatem și ultima victimă din ruinele clădirii”, a declarat generalul Alexandru Precup.

Operațiunea de salvare a fost extrem de dificilă.

„Am coordonat intervenția din exterior cu un utilaj special care a ridicat placa de beton sub care se afla victima. Extragerea a fost realizată în condiții foarte bune și vreau să felicit colegii pentru modul profesionist în care și-au desfășurat acțiunea. În același timp, adresez condoleanțe familiilor îndoliate și îmi pare rău că nu am putut face mai mult pentru cei care și-au pierdut viața”, a adăugat șeful ISU.

Întrebat dacă operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat definitiv, oficialul a precizat că toate victimele au fost identificate și extrase, iar intervențiile la fața locului s-au finalizat.

„Am avut sprijinul societății civile și al ONG-urilor, inclusiv cu câini utilitari, precum și al Unității Speciale de Intervenție de la Ciolpani. În acest moment, nu mai există persoane rămase în interiorul clădirii”, a explicat el.

În acelaşi context, şeful ISU a avertizat că blocul nu este sigur și a recomandat ca nimeni să nu încerce să pătrundă în clădire.

„Am stabilit un perimetru de siguranță, cu sprijinul poliției locale, pentru a preveni orice accident. Totodată, continuăm să preluăm datele persoanelor afectate la liceul Bolintineanu, pentru a le putea transporta în locuri sigure cu ajutorul primăriei”, a mai spus, vneri seară, generalul Precup.

Sâmbătă, primarul interimar Stelian Bujduveanu a explicat are voie să intre în blocul afectat de explozie.

„În scara afectată nu e nicio șansă se se intre. E un risc de colaps iminent. Nu există discuția de a intra acolo. Scara cea mai îndepărtată de eveniment, sub coordonarea Poliției, va fi accesibilă cetățeanului care ridică bunurile de necesitate. În funcție de expertiza tehnică, se va decide dacă locatarii pot reveni în blocurile din apropiere, iar pentru cei rămași fără locuințe”, a spus primarul.