Christa Pike, în stare critică după ce execuția sa a eșuat. Avocatul dezvăluie: „Au fost folosite cel puțin șapte ace”

Christa Pike, condamnată la moarte în Tennessee, se află în „stare critică și primește îngrijiri medicale pentru a-i fi salvată viața”, după ce a supraviețuit după două injecții letale, a declarat avocatul său. Cazul a determinat guvernatorul statului să suspende toate execuțiile programate pentru acest an.

Christa Pike Foto: Daily Mail

„Nu știm deocamdată care este prognosticul și nici nu avem prea multe informații despre starea ei de sănătate. Dar știm că este în viață în acest moment”, a declarat joi avocatul Randy Spivey în fața jurnaliștilor, potrivit BBC.

Avocații lui Pike cer acum comutarea pedepsei cu moartea. Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea lui Colleen Slemmer.

A primit două doze de pentobarbital, dar a rămas în viață

Pike a primit miercuri două doze letale de pentobarbital, însă a rămas în viață, potrivit avocaților săi. Ulterior, femeia a fost transportată cu ambulanța la spital.

Christa Pike avea 18 ani când, împreună cu iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, a bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani.

Tentativa de execuție de miercuri a fost precedată de o ultimă confruntare juridică. Disputa a ajuns până la Curtea Supremă a Statelor Unite, care a permis în cele din urmă ca injecția letală să fie administrată.

Mama victimei, May Martinez, s-a numărat printre persoanele care au dorit ca execuția să aibă loc și a călătorit în Tennessee pentru a asista la procedură. După tentativa eșuată, ea a declarat pentru NBC News că „a fost un haos”.

Avocat: „Au fost folosite cel puțin șapte ace”

Joi după-amiază, avocații lui Pike au oferit mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat în timpul tentativei de execuție, descriind o scenă tulburătoare, despre care susțin că a fost învăluită în secret.

„Echipa de execuție a încercat timp de o oră să monteze o linie intravenoasă”, a declarat Randy Spivey. „Am numărat cel puțin șapte ace folosite doar la brațul stâng. Unul dintre ele părea îndoit atunci când a fost scos din braț după o încercare nereușită.”

Spivey a mai spus că martorii au fost ținuți într-o încăpere întunecată, în spatele unei perdele închise, după administrarea celei de-a doua doze letale. La câteva minute după administrarea substanței, „era clar că doamna Pike încă respira”, a afirmat avocatul.

„Nimeni nu știa ce se întâmplă în spatele acelei perdele. Nu aveam nicio idee când și dacă personalul medical a început să îi acorde asistență”, a spus Spivey.

Avocatul a susținut că guvernatorul statului trebuie să comute acum pedeapsa lui Christa Pike, după ce o solicitare similară fusese respinsă anterior.

Un alt avocat al lui Pike, Stephen Ferrell, a declarat că echipa juridică analizează și alte posibilități legale.

„Vrem să analizăm cu atenție situația și să ne asigurăm că Christa se recuperează și că poate avea un cuvânt de spus în ceea ce își dorește”, a spus Ferrell.

Guvernatorul statului Tennessee a ordonat o anchetă independentă

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a ordonat o analiză independentă a tentativei de execuție și a declarat joi că ancheta va fi una „amănunțită”, precizând că „va dura”.

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„Sunt multe întrebări. Oamenii din statul nostru merită să primească răspunsuri la aceste întrebări, iar acesta este motivul pentru care se desfășoară această anchetă”, a declarat Lee.

Guvernatorul nu a precizat însă cine va efectua analiza independentă a procedurilor de execuție din Tennessee.

Decizia sa de a suspenda toate execuțiile se va aplica și în cazul execuției lui Gary Sutton, un criminal condamnat, programată pentru 3 decembrie.

Departamentul de Corecție își apără procedura

Departamentul de Corecție din Tennessee, instituția care a gestionat execuția, a emis o declarație în care și-a apărat modul în care a fost desfășurată procedura.

Instituția a precizat că „a urmat fiecare etapă a protocolului legal și stabilit al statului, aprobat de biroul procurorului general”.

„Substanța chimică folosită pentru injecția letală s-a dovedit în mod constant eficientă, iar protocolul nu permite proceduri suplimentare față de cele care au fost efectuate în această seară”, se arată în declarație.

Potrivit documentelor depuse în instanță de avocații lui Pike, femeia a primit două doze de pentobarbital, conform protocolului statului în cazul în care prima încercare eșuează. Cu toate acestea, ea era încă în viață după administrarea celor două doze.

„Această execuție îi provoacă doamnei Pike o suferință inutilă și are loc cu încălcarea dreptului său de a fi executată fără tratamente crude și neobișnuite”, au susținut avocații săi.

Biroul procurorului general din Tennessee a declarat că este de acord cu decizia de a demara o anchetă, adăugând: „Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat”.

A doua execuție eșuată în Tennessee în 2026

Este pentru a doua oară în 2026 când autoritățile din Tennessee încearcă și nu reușesc să execute un deținut.

În luna mai, execuția lui Tony Carruthers a fost oprită după ce personalul nu a reușit să găsească o venă prin care să administreze substanța letală. Carruthers a primit atunci o amânare a execuției pentru un an.