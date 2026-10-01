Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe

Momentul în care trecem de la „bună dimineața” la „bună ziua” sau „bună seara” diferă în ghidurile de bune maniere. Unele au luat ca reper anotimpul sau lumina naturală, în timp ce altele folosesc limite orare mai stricte.

Salutul este cea mai populară formă de politețe. Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com / Foto Magnific

Două dintre cele mai folosite saluturi în România sunt „bună dimineața” și „bună seara”. Alegerea lor depinde de momentul zilei, iar ghidurile de politețe oferă câteva repere pentru folosirea acestor formule în interacțiunile de zi cu zi.

Până la ce oră se spune „bună dimineața”

Salutul este, în mod tradițional, prima formă de manifestare a politeții. În prima parte a zilei, formula obișnuită este „bună dimineața”, folosită de la primele ore ale dimineții până în jurul orei 11, potrivit unor ghiduri de bune maniere.

„Salutăm cu «Bună dimineața» până la ora 11 a zilei, cu «Bună ziua» după ora 11, până la lăsarea serii și cu «Bună seara» după lăsarea serii. La despărțire, se salută de regulă cu «La revedere». Putem saluta și spunând «Bună ziua» sau «Bună seara»”, notează Mihaela Poenaru în volumul „Cei șapte ani de-acasă”.

Un ghid publicat de platforma de învățare a limbilor străine Rosetta Stone arată că formula „Good morning”, echivalentul lui „bună dimineața”, este folosită în mod obișnuit înainte de ora 12. După acest moment, se trece la „Good afternoon” („bună ziua) , salutul specific după-amiezii.

De la ce oră se spune „bună seara”

Trecerea de la „bună ziua” la „bună seara” poate ține atât de ora întâlnirii, cât și de lăsarea serii. În recomandarea Mihaelei Poenaru, reperul este momentul în care se înserează, care diferă în funcție de anotimp.

Ghidul Rosetta Stone leagă folosirea formulei „Good evening”, echivalentul lui „bună seara”, de momentul cinei, de obicei după apusul soarelui, fără să stabilească o oră fixă pentru trecerea la salutul de seară.

Iarna, când întunericul se așterne mai devreme, „bună seara” poate fi folosit mai devreme decât vara, când zilele sunt mai lungi. Alte recomandări folosesc un reper orar: ora 18 pentru trecerea la formula „bună seara”, inclusiv în zilele de vară în care încă este lumină.

Alte recomandări privesc formulele „bună seara” și „noapte bună”. Ghidul Cambridge „English Grammar Today” explică faptul că, în engleză, „Good evening” („bună seara”) este o formulă de întâmpinare, în timp ce „Good night” („noapte bună”) se folosește la despărțire.

„Folosim «Noapte bună» doar când ne despărțim de cineva la sfârșitul zilei, înainte de a merge acasă sau la culcare”, precizează ghidul Cambridge.

Alte reguli de politețe legate de salut

„Când suntem salutați, întotdeauna răspundem la salut. De la această regulă nu trebuie să existe nicio abatere”, notează autoarea volumului „Cei șapte ani de-acasă”.

Salutul trebuie să fie însoțit de un zâmbet și de contact vizual. Nu este politicos să salutăm cu spatele la interlocutor, cu mâinile în buzunare sau cu gura plină. De asemenea, sunt de evitat gesturile ample și atitudinea grăbită, care poate sugera că întâlnirea ne deranjează.

Potrivit regulilor tradiționale prezentate în volum, persoanele mai tinere le salută primele pe cele mai în vârstă, iar bărbații salută primii femeile. Cel care intră într-o încăpere sau se alătură unui grup îi salută pe cei aflați deja acolo, fără să le întrerupă apoi conversația.

„Salutăm persoanele cunoscute indiferent de locul în care le întâlnim. De asemenea, salutăm la intrarea și la ieșirea din lift, când intrăm într-un compartiment de tren sau într-un magazin mic”, arată ghidul de bune maniere „Cei șapte ani de-acasă”.

În schimb, nu este necesar să salutăm toate persoanele necunoscute dintr-o stație sau dintr-un mijloc de transport în comun.

„Nu trebuie să ne sfiim să salutăm primii, chiar dacă regula cere să fim salutaţi. A saluta este o dovadă de politeţe. A aştepta să fii salutat dovedeşte impoliteţe”, notează autoarea ghidului.