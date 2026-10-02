Doliu la FRF: a murit Corneliu Costinescu, fost vicepreședinte al Federației, în ziua în care a împlinit 91 de ani

Fotbalul românesc pierde una dintre figurile care au avut un rol important în conducerea acestui sport timp de mai multe decenii. Federația Română de Fotbal a anunțat vineri dispariția lui Corneliu Costinescu, fost vicepreședinte al FRF și unul dintre oamenii cu cea mai îndelungată activitate în structurile fotbalului autohton.

Corneliu Costinescu, fost vicepreședinte al FRF Foto: FRF

Corneliu Costinescu s-a născut la 1 octombrie 1935 și a avut o legătură de peste jumătate de secol cu fotbalul, atât de pe banca tehnică, cât și din zona administrativă. Primele capitole ale carierei sale au fost legate de antrenorat.

„Unul dintre cei mai longevivi şi respectaţi conducători din fotbalul românesc!”

În 1965, acesta a preluat Știința Bacău, formație pe care a condus-o într-un proiect de ascensiune spectaculoasă. În numai patru ani, echipa a trecut de la campionatul orașului la Divizia B, parcurs care avea să reprezinte unul dintre momentele importante ale începutului carierei sale în fotbal.

„Federaţia Română de Fotbal exprimă profunda tristeţe şi regretul sincer la trecerea în nefiinţă a lui Corneliu Costinescu, unul dintre cei mai longevivi şi respectaţi conducători din fotbalul românesc, care a încetat din viaţă joi, 1 octombrie, chiar în ziua în care împlinea vârsta de 91 de ani! Federaţia Română de Fotbal transmite pe această cale sincere condoleanţe familiei îndoliate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit!”, notează FRF pe site-ul oficial.

Ulterior, între octombrie 1974 şi aprilie 1990, a condus Sport Club Bacău, perioadă de glorie în care echipa băcăuană a petrecut 15 sezoane consecutive în prima ligă, devenind o emblemă a fotbalului românesc. De-a lungul prestigioasei sale activităţi, a colaborat cu personalităţi uriaşe ale sportului rege, printre care şi Angelo Niculescu, legendarul selecţioner al României de la Campionatul Mondial din 1970.

Aportul său la dezvoltarea fotbalului s-a extins şi la nivel administrativ regional şi naţional. Între 1991 şi 2005 a ocupat funcţia de preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bacău, iar din 1993 până în 2005 a fost membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal. În anul 2005 a fost ales vicepreşedinte al FRF, continuându-şi ulterior activitatea ca preşedinte al Comisiei de Fair-Play, conform news.ro.