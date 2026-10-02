PNL nu mai propune niciun premier. Liberalii ar putea vota un guvern PSD SURSE

Liberalii nu vor mai merge cu nicio propunere de prim-ministru la Cotroceni, după eșecul Siegfried Mureșan, susțin surse din conducerea PNL pentru Adevărul.

Tonul lui Bolojan la adresa PSD s-ar fi înmuiat Foto: Inquam Photos/George Călin

Majoritatea liderilor PNL refuză în continuare să voteze un guvern din care face parte și PSD, însă liberalii așteaptă totuși un semn de la Ilie Bolojan. Până acum, în discuțiile cu apropiații, Bolojan a lăsat de înțeles că ar putea accepta un premier tehnocrat, care să-și asume câteva condiții clare impuse de PNL, susțin sursele citate.

Mai mulți lideri PNL l-au întrebat frontal pe Ilie Bolojan dacă l-ar accepta pe Alexandru Nazare în funcția de prim-ministru. Însă Bolojan a răspuns pe ocolite, fără să spună clar dacă ar vota sau nu un guvern condus de actualul ministru de Finanțe. Totuși, tonul lui Bolojan s-a înmuiat la adresa PSD, atât în spațiul public, cât și în discuțiile private din partid.

Prin urmare, mai mulți lideri de filiale sunt de părere că Bolojan este dispus să voteze viitoarea propunere de premier venită de la Cotroceni, cu o condiție: numele desemnat de Nicușor Dan să nu fie Sorin Grindeanu. În plus, liberalii se tem că vizita la DNA îl va face pe Ilie Bolojan să cedeze și să voteze guvernul dorit de Nicușor Dan.

Conducerea PNL va avea zilele viitoare o ședință în care va stabili exact condițiile pentru negocierile cu viitorul prim-ministru. Unii liberali cred că președintele Nicușor Dan îl va desemna pe Alexandru Nazare, alții sunt de părere că președintele va forța varianta Sorin Grindeanu.