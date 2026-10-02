 PNL nu mai propune niciun premier. Liberalii ar putea vota un guvern PSD SURSE | adevarul.ro
search
Vineri, 2 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

PNL nu mai propune niciun premier. Liberalii ar putea vota un guvern PSD SURSE

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Liberalii nu vor mai merge cu nicio propunere de prim-ministru la Cotroceni, după eșecul Siegfried Mureșan, susțin surse din conducerea PNL pentru Adevărul.

Tonul lui Bolojan la adresa PSD s-ar fi înmuiat
Tonul lui Bolojan la adresa PSD s-ar fi înmuiat Foto: Inquam Photos/George Călin

Majoritatea liderilor PNL refuză în continuare să voteze un guvern din care face parte și PSD, însă liberalii așteaptă totuși un semn de la Ilie Bolojan. Până acum, în discuțiile cu apropiații, Bolojan a lăsat de înțeles că ar putea accepta un premier tehnocrat, care să-și asume câteva condiții clare impuse de PNL, susțin sursele citate.

Mai mulți lideri PNL l-au întrebat frontal pe Ilie Bolojan dacă l-ar accepta pe Alexandru Nazare în funcția de prim-ministru. Însă Bolojan a răspuns pe ocolite, fără să spună clar dacă ar vota sau nu un guvern condus de actualul ministru de Finanțe. Totuși, tonul lui Bolojan s-a înmuiat la adresa PSD, atât în spațiul public, cât și în discuțiile private din partid.

Prin urmare, mai mulți lideri de filiale sunt de părere că Bolojan este dispus să voteze viitoarea propunere de premier venită de la Cotroceni, cu o condiție: numele desemnat de Nicușor Dan să nu fie Sorin Grindeanu. În plus, liberalii se tem că vizita la DNA îl va face pe Ilie Bolojan să cedeze și să voteze guvernul dorit de Nicușor Dan.

Conducerea PNL va avea zilele viitoare o ședință în care va stabili exact condițiile pentru negocierile cu viitorul prim-ministru. Unii liberali cred că președintele Nicușor Dan îl va desemna pe Alexandru Nazare, alții sunt de părere că președintele va forța varianta Sorin Grindeanu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași. Premierul demis este audiat de procurori în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria
gandul.ro
image
DE CE este audiat Bolojan la DNA Iași? CUM a ajuns PREMIERUL în anchetă?
mediafax.ro
image
Dezvăluiri din vestiarul României. Ce le-a spus Gică Hagi jucătorilor după 2-4 cu Bosnia. A folosit un cuvânt de mai multe ori
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
digi24.ro
image
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
gsp.ro
image
Becali l-a numit "vagabond" și i-a dat un Matiz vechi. Acum a venit "răspunsul"
digisport.ro
image
Halle Berry și-a strâns de gât fiul? Actrița a pierdut custodia minorului în urma unui incident violent de zilele trecute
click.ro
image
"Noul Transfăgărășan" din vestul României a intrat în lucru. Drumul spectaculos care leagă trei județe este modernizat cu bani europeni
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară
observatornews.ro
image
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
cancan.ro
image
Care județe dau ajutor la pensie de sute de lei pentru pensionari? Cine poate lua banii? Unde depui cererea?
newsweek.ro
image
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
prosport.ro
image
Ce salariu poate avea în 2026 un asistent medical, infirmier sau brancardier. Sunt mii de posturi disponibile
playtech.ro
image
“Burleanu trebuia să-l păstreze pe Edi Iordănescu la naționala României! Lucescu și Hagi au fost aduși la alibi!” 
fanatik.ro
image
Analistul Cristian Roșu: „E posibil să vedem PNL și USR semnând demersul AUR pentru suspendarea președintelui” - INTERVIU
ziare.com
image
Gică Hagi a luat decizia în privința lui Ianis Hagi, după ce l-a lăsat în afara lotului cu Bosnia. Cum va arăta România
digisport.ro
image
Bodo de la Proconsul a slăbit 54 de kilograme. Cum arată la un an de la operația la stomac: „Sunt recunoscător”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din București în care Anna Lesko stă cu fiul ei. Artista a renovat-o complet și arată într-un mare fel. E mare, spațioasă, modernă și costă o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dezvăluiri din celula lui Călin Georgescu! Anunțul soției sale, Cristela
mediaflux.ro
image
La 4 luni de când Simona Halep devenea imaginea oficială a companiei, societatea a intrat în insolvență: „Aleg branduri care cresc frumos”
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Alina Pușcău, veste uriașă după lupta cu cancerul! Ce au descoperit medicii. „Dumnezeu face miracole!”
click.ro
image
Acesta e cel mai bun ulei pentru gătit! Mulți români se feresc de el. Un somelier rupe tăcerea: „Cel de floarea soarelui trebuie aruncat după fiecare prăjire!”
click.ro
image
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Caligula profimedia 0785688702 jpg
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Am mâncat și pâine mucegăită!” Vedetele care acum au vile și mașini, dar au crescut în sărăcie
image
Alina Pușcău, veste uriașă după lupta cu cancerul! Ce au descoperit medicii. „Dumnezeu face miracole!”

OK! Magazine

image
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el