Bolojan, întâmpinat de protestatari la DNA Iași unde a fost chemat ca martor în dosarul Bogos. „Nu mi-a promis nimic”

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns vineri, 2 octombrie, la sediul DNA Iași, unde a fost chemat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Audierea are legătură cu întâlnirea pe care Bolojan a avut-o cu acesta în septembrie 2025, la Palatul Victoria.

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: INQUAM PHOTOS / MIRUNA TURBATU

UPDATE Omul de afaceri Fănel Bogos: „Este un foc mare de paie din care vrem să facem grătar”

Omul de afaceri Fănel Bogos susține că dosarul în care este cercetat și în care Ilie Bolojan a fost chemat ca martor nu va duce la confirmarea acuzațiilor de trafic de influență. Bogos spune că întâlnirea cu premierul de la Palatul Victoria nu a avut legătură cu bani și că Bolojan nu i-ar fi promis nimic.

„Este un foc mare de paie din care vrem să facem grătar. Nu va ieși niciodată grătarul după focul de paie. Cei care au creat acest foc de paie sunt neaudiați și neanchetați”, a declarat Fănel Bogos, la Antena3.

Omul de afaceri susține că a solicitat, pe căi administrative și legale, să înceteze ceea ce el consideră a fi abuzuri ale autorităților. „I-am cerut pe cale legală, normală, administrativă, să nu se mai facă abuzuri. Abuzurile continuă”, a afirmat Bogos.

Ce spune despre întâlnirea cu Ilie Bolojan

Fănel Bogos susține că Ilie Bolojan nu i-a promis nimic în timpul întâlnirii de la Palatul Victoria. „Nu mi-a promis nimic. (...)Mi-a spus că nu se poate să se facă aceste abuzuri și atât”, a declarat omul de afaceri.

Întrebat despre acuzațiile de trafic de influență, Bogos a respins existența unei astfel de fapte.

„Ce trafic de influență? Dacă nu s-au dat bani și nu a fost niciun trafic de influență”, a spus acesta.

Bogos a afirmat și că Bolojan nu îl cunoștea înainte de întâlnirea de la Palatul Victoria și că declarațiile premierului despre întrevedere au fost corecte. „Domnul Bolojan nu mă cunoștea. Domnul premier, ce a declarat, a declarat corect și onest”, a susținut omul de afaceri.

Fănel Bogos este convins că audierea lui Ilie Bolojan nu va duce la citarea sa în acest caz.

„Nu va ieși nimic, că nu are de unde”, a afirmat omul de afaceri

„După audierea domnului Bolojan, eu vă garantez că nu o să mă citeze, că nu are de ce. Garantat, pentru că nu s-a întâmplat nimic, nici influența nu s-a cumpărat, nici abuzurile nu s-au oprit”, a declarat Fănel Bogos.

Pe cine acuză că a creat „focul de paie”

Întrebat cine ar fi creat acest „foc de paie” și în ce scop, omul de afaceri a indicat conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

„Cei de la ANSVSA, care, din păcate, îmi sunt colegi, au făcut un foc de paie pentru a arăta importanța lor”, a susținut Fănel Bogos.

UPDATE Premierul a ajuns la sediul DNA Iași

Premierul Bolojan a venit însoțit de SPP-iști. Nu a făcut nicio declarație și nici nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor.

La sediul DNA Iași au fost mobilizate mai multe echipaje de jandarmi. De asemenea, mai mulți contestatari ai premierul interimar Ilie Bolojan au ajuns în fața sediului.

Avocatul Adrian Cuculis, despre audierea lui Ilie Bolojan la DNA: „Dacă nu va ajunge astăzi la audieri, se poate emite un mandat de aducere”

Avocatul Adrian Cuculis spune că, în cazul în care Bolojan nu se prezintă și nu are un motiv justificat, procurorul ar putea dispune emiterea unui mandat de aducere.

„Este clar că procurorul își dorește să îl audieze pe domnul Bolojan. Motiv pentru care, dacă nu va ajunge astăzi la audieri și nu va exista un motiv bun care să stea în picioare, se poate emite un mandat de aducere, care să poată fi pus în executare dacă dânsul nu se va prezenta”, a declarat Adrian Cuculis, la Antena 3.

Avocatul consideră, însă, că Ilie Bolojan se va prezenta în cele din urmă la DNA și că situația ar putea fi doar o întârziere.

„Eu cred că domnul Bolojan este o persoană responsabilă și se va prezenta. Nu cred că se va juca cu justiția. Eu cred că este pur și simplu o întârziere și va ajunge acolo”, a spus Cuculis.

Cum a intrat Fănel Bogos la Ilie Bolojan: „Mă dă afară pe ușă și intru pe geam”

Potrivit avocatului, audierea este importantă pentru evoluția anchetei.

„Nu poate să evite un final de anchetă fără o audiere”, a mai afirmat Adrian Cuculis.

Potrivit informațiilor disponibile, Bolojan ar urma să ofere explicații despre întâlnirea cu omul de afaceri, care a fost intermediată de Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui și, la rândul său, cercetat în acest dosar.

Ancheta DNA vizează presupuse demersuri făcute pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, dar și pentru obținerea unor despăgubiri pentru firma administrată de Fănel Bogos.

Întâlnirea dintre Bolojan și Fănel Bogos

Numele lui Ilie Bolojan a apărut în dosarul în care procurorii DNA Iași investighează modul în care omul de afaceri ar fi încercat să își rezolve problemele pe care le avea cu autoritățile sanitar-veterinare.

Fănel Bogos, administratorul companiei Vanbet SRL, ar fi fost nemulțumit de controalele efectuate de DSVSA Vaslui și de măsurile dispuse de autorități. Potrivit anchetei, acesta ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Pentru aceste demersuri, omul de afaceri ar fi apelat la persoane din zona politică și administrativă, printre care Mihai Barbu și Cristina Trăilă.

Întâlnirea cu Ilie Bolojan a avut loc în septembrie 2025, la Palatul Victoria. Potrivit informațiilor din dosar, Fănel Bogos ar fi ajuns la premier cu sprijinul lui Mihai Barbu.

Bolojan a declarat anterior că întâlnirea a avut loc și că a fost o audiență. Premierul a susținut că, la momentul respectiv, nu a considerat că exista vreun motiv pentru care întrevederea să nu aibă loc și a negat că ar fi discutat despre bani cu omul de afaceri.

Fănel Bogos a susținut, la rândul său, în timpul audierilor din septembrie, că nu a discutat despre bani nici cu Ilie Bolojan și nici cu celelalte persoane menționate în dosar.

Mihai Barbu și Cristina Trăilă, cercetați în dosar

De asemenea, Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, este cercetat pentru folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

În același dosar este cercetată și Cristina Trăilă, fost deputat PNL și fost secretar general adjunct al Guvernului. Aceasta este urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității.

SURSE Ilie Bolojan, chemat la audieri de DNA în dosarul lui Fănel Bogos. Ce vor să afle procurorii

Fănel Bogos a fost reținut și, ulterior, arestat preventiv în noiembrie 2025. În prezent, omul de afaceri se află sub control judiciar. În dosar sunt invocate și suspiciuni privind o posibilă mită de 1,5 milioane de euro, precum și acuzații de trafic de influență.

Ilie Bolojan este chemat la DNA în calitate de martor, nu de suspect sau inculpat.

AUR sare în apărarea lui Bolojan

AUR a reacționat la citarea premierului interimar la DNA Iași și susține că momentul trebuie analizat în contextul evoluțiilor politice recente.

„Imediat după respingerea Guvernului Siegfried Mureşan şi după ce Ilie Bolojan a afirmat public că s-a deschis calea către alegeri anticipate, aflăm că liderul PNL a fost citat la DNA Iaşi în dosarul Fănel Bogoş”, transmite partidul condus de George Simion.

Formațiunea face referire și la afirmațiile făcute anterior de liderul AUR în Parlament, precum și la cazul lui Călin Georgescu.

„După dezvăluirile făcute de George Simion de la tribuna Parlamentului privind presiunile exercitate asupra AUR şi după arestarea lui Călin Georgescu, este acum rândul lui Ilie Bolojan, doar-doar îşi vor instala guvernul marionetă dorit”, afirmă AUR.

Partidul cere ca ancheta să se desfășoare pe baza probelor și a legii, fără intervenții politice.

„AUR cere ca justiţia să acţioneze exclusiv în baza legii şi a probelor, fără interferenţe politice, indiferent cine este persoana vizată”, mai transmite formațiunea.