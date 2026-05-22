A scăpat de moarte în ultima clipă: execuție amânată un an, după ce medicii nu au reușit să-i găsească vena

Execuția prin injecție letală a unui condamnat la moarte din statul american Tennessee a fost suspendată joi dimineață, deoarece personalul medical nu a reușit să găsească o venă pentru administrarea substanțelor letale, au anunțat autoritățile americane.

Tony Carruthers, în vârstă de 57 de ani, urma să fie executat pentru tripla crimă comisă în 1994 asupra lui Delois Anderson, Marcellos Anderson și Frederick Tucker.

Potrivit Departamentului Penitenciarelor din Tennessee, echipa medicală a reușit să introducă o linie intravenoasă principală, însă nu a putut găsi o venă potrivită pentru a doua perfuzie obligatorie conform protocolului de execuție.

„Execuția a fost anulată”, au transmis oficialii într-un comunicat citat the New York Post, precizând că medicii au încercat inclusiv introducerea unei linii centrale, fără succes.

Avocata condamnatului, Melanie Verdecia, a declarat că personalul medical s-a chinuit mai bine de o oră să găsească o venă, timp în care clientul său „se strâmba de durere și gemea” în camera de execuție.

Ulterior, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, i-a acordat lui Carruthers o amânare a execuției pentru un an.

Condamnatul și-a susținut constant nevinovăția de la procesul său, în care s-a reprezentat singur după conflicte cu avocatul desemnat de instanță. Apărarea a susținut de-a lungul anilor că nu există suficiente probe fizice care să îi demonstreze vinovăția.

Cazul a reaprins dezbaterea privind pedeapsa cu moartea și metodele de execuție din Statele Unite. Stacy Rector, directoarea organizației Tennesseans for Alternatives to the Death Penalty, a calificat tentativa eșuată drept „înfricoșătoare”, acuzând lipsa de transparență a autorităților.

În aceeași zi, un alt deținut, Richard Knight, a fost executat prin injecție letală în Florida pentru uciderea unei femei și a fiicei acesteia în anul 2000.

Potrivit datelor oficiale, 14 execuții au avut loc până acum în Statele Unite în acest an. Majoritatea au fost realizate prin injecție letală, însă unele state folosesc și metode controversate precum inhalarea de azot sau plutonul de execuție.

Pedeapsa capitală este abolită în 23 dintre cele 50 de state americane, iar alte trei state mențin un moratoriu asupra execuțiilor.