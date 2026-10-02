Un tanc petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut și a luat foc în Strâmtoarea Ormuz

Un tanc petrolier care traversa joi, 1 octombrie, Strâmtoarea Ormuz a fost lovit de un proiectil necunoscut, incidentul provocând un incendiu la bord, a anunțat agenția britanică de securitate maritimă UKMTO.

Strâmtoarea Ormuz Foto: Imagine generată de AI / Shutterstock

Echipajul navei este în siguranță, însă autoritățile nu au oferit detalii despre naționalitatea vasului, ruta acestuia sau tipul exact de cargou, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care înainte de izbucnirea conflictului tranzita aproximativ o cincime din hidrocarburile mondiale, rămâne epicentrul tensiunilor din regiune.

Statele Unite și Israelul au lansat la sfârșitul lunii februarie atacuri asupra Iranului, iar Teheranul revendică de atunci controlul asupra strâmtorii, perturbând semnificativ traficul maritim. Washingtonul a răspuns prin impunerea unei blocade asupra porturilor iraniene.

Deși în ultimele săptămâni s-a observat o diminuare a atacurilor directe - SUA nu au mai lovit ținte iraniene din 1 septembrie - navele continuă să fie vizate cu regularitate în Strâmtoarea Ormuz, menținând presiunea asupra uneia dintre cele mai sensibile rute energetice ale lumii.

Amintim că mediatorii din Qatar nu au reușit să obțină săptămâna aceasta progrese semnificative în negocierile dintre Statele Unite și Iran, iar niciuna dintre părți nu pare dispusă să facă concesii, scrie publicația americană Axios, citând trei surse familiarizate cu discuțiile.

Se înmulțesc astfel temerile că războiul dintre cele două țări ar putea reizbucni.