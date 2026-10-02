Hagi, autoironie dureroasă după promisiunea de 12 puncte și realitatea din grupă: „Nu mai zic că vreau să câștig, am vorbit de pomană!”

Startul României în Liga Națiunilor este departe de așteptările exprimate înaintea campaniei. Tricolorii au cedat în primele două partide, 1-2 împotriva Suediei și 2-4 în duelul cu Bosnia-Herțegovina, iar următoarele teste sunt programate contra Poloniei, în deplasare, și Suediei, pe teren propriu.

Selecționerul României, Gică Hagi Foto: Sportpictures

Înaintea debutului în această serie de meciuri, Gheorghe Hagi vorbea cu multă încredere despre obiectivul României și anunța că își dorește un parcurs perfect, cu maximum de puncte după cele patru confruntări.

Hagi: „Am vorbit de pomană!”

Rezultatele de până acum au schimbat însă datele problemei. Întrebat, înaintea întâlnirii cu Polonia, despre declarația făcută anterior și despre obiectivul de 12 puncte, selecționerul a reacționat cu un zâmbet timid. Diferența, însă, dintre așteptări și realitate a fost prea mare.

„Nu mai zic să vreau să câștig grupa, am vorbit înainte de pomană. Acum luăm fiecare meci în parte. Am învățat ceva!”, a spus Hagi, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Polonia.

Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg

Înaintea debutului său în noul mandat la națională, Gică Hagi a anunțat că vrea să obțină victorii în toate meciurile din grupă, adică un total de 12 puncte. România este, în acest moment, pe ultimul loc în grupă, cu un total de 0 puncte.

„12. Trebuie să câștigăm. Aceasta e mentalitatea. Deci după aceea, ce o să facem, vom vedea. Dar e clar că obiectivul nostru numărul unu e să mergem să câștigăm. Oriunde. Trebuie să mergem să câștigăm. Asta e direcția, din punctul meu de vedere, ca să ajungem să avem o mentalitate de învingător, așa cum aveam noi pe timpul nostru. Și în direcția asta o să mergem. România trebuie să construiască la echipa națională sau la loturile naționale o mentalitate de învingător!”, spunea Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă programată înaintea debutului său pe banca națională a României.