Deblocarea a peste 6.000 de posturi în spitale reprezintă o ocazie rară de angajare pentru specialiștii din domeniu. Multe concursuri sunt în derulare, altele se pregătesc.

Legea salarizării, dar și volumul mare de muncă i-au scos în vara 2026 pe asistenți în stradă Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Pentru mii de medici, asistenți medicali și angajați din sectorul sanitar, toamna lui 2026 vine cu o oportunitate rară: Guvernul a deblocat peste 6.800 de posturi în sistemul public de sănătate, dintre care 6.452 în spitale. Cele mai multe sunt destinate asistenților medicali și personalului auxiliar, dar sunt disponibile și peste 1.400 de posturi pentru medici.

Măsura vine după ani de când organizațiile profesionale reclamă lipsa de personal și distribuția inegală a medicilor în țară. Multe concursuri au fost deja demarate, altele sunt în pregătire, iar o parte chiar s-au încheiat.

6.850 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță

Deblocarea posturilor s-a produs pe 28 iulie, când din propunerea inițială de 7.805 posturi a Ministerului Sănătății au fost aprobate 6.850, spitalele și serviciile publice de ambulanță începând să-și facă planuri și să anunțe scoaterea la concurs. Astăzi aproape fiecare spital are cel puțin un anunț activ de recrutare, în timp ce pentru unele posturi procedura deja s-a parcurs. Încă multe altele sunt însă în pregătire, scoaterea la concurs a unui număr atât de mare de posturi fiind o încercare inclusiv logistică pentru angajatorii care caută specialiști, așa că cele mai multe unități sanitare publică posturile treptat.

Pentru asistenții medicali au fost aprobate prin memorandum 2.593 de posturi, pentru personalul medical auxiliar – 2.567, pentru medici – 1.433 de posturi, pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni – 257, iar aproximativ 400 de posturi sunt pentru serviciile județene de ambulanță.

Structurile profesionale au avertizat, înainte de decizia de deblocare a angajărilor (spitalele mai puteau angaja, din 2025, din cauza „ordonanței-trenuleț”, doar pentru posturi unice și pentru anumite categorii de personal sau situații aprobate), că deficitul de personal este la nivelul a zeci de mii de posturi. Federația SANITAS anunța că deficitul calculat pe baza datelor a 372 de unități sanitare indica peste 55.000 posturi normate neocupate, adică peste 22% din totalul posturilor normate.

Colegiul Medicilor din România atrăgea atenția, la rândul său, că există dezechilibre între județ, între urban și rural și între specialități în ceea ce privește distribuția medicilor.

Cine poate beneficia de oportunitate

Din totalul celor peste 6.400 de posturi din spitale, 1.433 sunt pentru medici. Când vine vorba de ocuparea lor însă, e greu de stabilit cine câștigă mai mult, medicul sau spitalul, pentru că în localitățile mici din ce în ce mai greu se întâlnește cererea cu oferta. Sunt spitale care încearcă de ani de zile să-și rezolve deficitul de medici și fie reușesc, dar pentru scurt timp, pentru că medicii vin și pleacă, fie nici măcar nu ajung să deruleze concursul, pentru că nu se găsesc medici interesați.

Memorandul a deblocat de asemenea și peste 2.500 de posturi de asistenți medicali. Aici nevoia ar fi cu mult mai mare, pentru că volumul mare de muncă generat de criza de personal i-a dus pe asistenți la epuizare și la imposibilitatea de a-și efectua concediile de odihnă. Mai rar se întâmplă însă ca la concurs să nu se prezinte candidați interesați, iar asta chiar și în cazul spitalelor mici.

Cei mai mulți candidați, după cum au arătat concursurile deja organizate, se înscriu în schimb pe posturile pentru personalul auxiliar. Au fost deblocate 2.567 de astfel de posturi.

Cum afli unde sunt posturi scoase la concurs? Cel mai ușor, de pe Internet. Verifici site-ul Ministerului Sănătății, secțiunea „Carieră”, verifici site-ul spitalului dorit sau urmărești site-ul posturi.gov.ro (unde sunt publicate toate posturile din instituțiile publice).

Aproximativ 100 de posturi disponibile la spitalul din Slatina

La cel mai mare spital din Olt, Spitalul Județean de Urgență Slatina, au fost organizate în ultima perioadă mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi de medic (și s-au și ocupat) și vor fi scoase în continuare la concurs și altele. Pe lângă acestea, vor fi anunțate și posturi de asistent medical și posturi pentru personal auxiliar – brancardieri, infirmiere, îngrijitoare de curățenie. Vor fi, în total, aproximativ 100 de posturi pentru care se încearcă ocuparea până la sfârșitul acestui an.

Managerul SJU Slatina, Cosmin Floreanu, a declarat pentru „Adevărul” că anunțul pentru următoarele posturi va fi făcut în curând. „Cred că într-o săptămână începem să le publicăm, pe categorii, treptat, să nu ne aglomerăm, pentru că durează procedura”, a spus Floreanu. „Noi le scoatem, dar nu știu dacă o să le și ocupăm”, a mai adăugat managerul, precizând de asemenea că cel puțin pentru personalul mediu ar fi necesar un număr și mai mare de specialiști, dar că există și condiții de încadrare în buget. „Cu aceste concursuri se ajunge la încărcătura maximă pe care o putem avea acum din punct de vedere al bugetului. Tot timpul este loc de mai bine, dar încercăm să luăm totul cu pași mărunți și vedem, vrem să vedem și cum arată noul contract. Sunt mai multe detalii de care trebuie să ținem cont”, a mai sus Floreanu.

Examene în derulare pentru aproximativ 200 de posturi la „Sfântul Spiridon” Iași

Un număr dublu de posturi a anunțat Spitalul Județean Clinic de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași, spital regional. Sunt scoase la concurs 94 de posturi de asistent medical și 105 posturi de personal auxiliar. Prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, purtător de cuvânt al spitalului, a precizat că sunt speranțe că se vor ocupa, pentru că „este chiar o concurență foarte mare”. „De exemplu, la brancardierii de la Urgență sunt patru locuri și sunt 35-37 de înscriși. Poate fi o problemă la posturile cu experiență, mă refer la cele de asistent medical principal cu vechime. Pentru că aceștia, în principiu, sunt angajați undeva, ei nu stau acasă și așteaptă scoaterea la concurs. Ei, posibil să vină din alte orașe, din alte spitale și atunci aici este posibil să nu se ocupe, dar vom proceda la o nouă etapă, vom transforma aceste posturi tot în posturi de debutant. Pentru posturile de debutant, care sunt la asistenți în cea mai mare parte, sunt înscriși cel puțin doi pe fiecare post. Sunt și posturi pe care sunt înscriși patru, cinci. Nu ne temem că nu vor fi ocupate, pentru că Iașiul este un oraș care formează asistenți medicali atât cu studii superioare cât și cu studii postliceale și întotdeauna la noi concurența este foarte mare”, a mai spus dr. Cimpoeșu.

Concursul pentru cele aproximativ 200 de posturi este în derulare, iar dacă după încheierea probelor vor mai rămâne posturi neocupate, acestea vor fi din nou anunțate, pentru o nouă selecție. În curând vor fi făcute anunțuri, la același spital, și pentru posturile vacante de medici.