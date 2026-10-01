„Agonie inutilă”. O deținută din SUA a supraviețuit injecției letale: după două doze, a fost transportată la spital

O tentativă de execuție prin injecție letală s-a încheiat fără ca autoritățile din Tennessee să poată confirma decesul condamnatei. Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a primit două doze de pentobarbital, însă a supraviețuit și a fost transportată ulterior la spital. Departamentul de Corecție din Tennessee a confirmat că procedura a fost oprită.

Christa Pike a supraviețuit substanței care trebuia să îi ia viața. Foto: X

Potrivit jurnaliștilor care au asistat la procedură, Pike era încă în viață la aproximativ 40 de minute după administrarea injecțiilor. Martorii au relatat că au auzit-o respirând și sforăind, înainte ca reprezentanții penitenciarului să îi evacueze din încăpere. Un jurnalist al postului WBIR a declarat că, atunci când a părăsit clădirea, Pike părea să fie încă în viață.

Avocații femeii au cerut intervenția de urgență a Curții Supreme a Statelor Unite, susținând că tentativa de execuție i-a provocat „o agonie inutilă” și că autoritățile i-au încălcat dreptul constituțional de a nu fi supusă unor pedepse crude și neobișnuite.

„În această seară, statul Tennessee a eşuat din nou în a efectua o execuţie legală. Nu ne bucurăm că am avut dreptate, dar preocupările exprimate de doamna Pike s-au dovedit a fi întemeiate: dificultăţi de acces la vene, vene rupte, pentobarbital degradat, lipsa îngrijirilor medicale de urgenţă atunci când lucrurile merg inevitabil prost, toate sub masca unui protocol care rămâne învăluit în secret”, au scris avocaţii Christei Pike într-un comunicat.

Departamentul de Corecție din Tennessee a transmis însă că protocolul legal de execuție a fost respectat și că substanța utilizată s-a dovedit în mod constant eficientă. Instituția a precizat că procedura nu permite efectuarea unor intervenții suplimentare după parcurgerea etapelor prevăzute și a anunțat că Pike a fost transportată la o unitate medicală din afara penitenciarului, notează The Guardian.

Pike urma să fie prima femeie executată în Tennessee în peste 200 de ani. Cu doar o oră înainte de procedură, o instanță de apel suspendase execuția pentru a analiza noi argumente privind abuzurile sexuale pe care femeia susține că le-a suferit în copilărie. Curtea Supremă a SUA a anulat ulterior suspendarea, permițând Tennessee să continue procedura.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea, în 1995, a colegei sale Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Pike avea 18 ani la momentul crimei. Potrivit procurorilor, ea și iubitul său de atunci au atras-o pe Slemmer într-o zonă împădurită din Knoxville, unde tânăra a fost ucisă. Iubitul lui Pike, care avea 17 ani la momentul crimei, a fost condamnat la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate.

Pike și-a recunoscut implicarea în crimă și și-a exprimat ulterior regretul, invocând inclusiv istoricul de abuzuri și problemele psihice diagnosticate ulterior.

„Eram o adolescentă de 18 ani care suferea de o boală psihică. Mi-au trebuit mulți ani doar ca să-mi dau seama de gravitatea faptelor pe care le-am comis. Și mi-a luat și mai mult timp să accept câte vieți am afectat. Am luat viața copilului, surorii sau prietenului cuiva. Acum mi se face rău când mă gândesc că am avut capacitatea să comit o astfel de crimă”, a declarat Pike într-o declarație inclusă în cererea sa de grațiere.

Incidentul a determinat autoritățile din Tennessee să suspende execuțiile programate pentru restul anului și să dispună o analiză independentă a procedurii.