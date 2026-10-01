 „Agonie inutilă”. O deținută din SUA a supraviețuit injecției letale: după două doze, a fost transportată la spital | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

„Agonie inutilă”. O deținută din SUA a supraviețuit injecției letale: după două doze, a fost transportată la spital

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O tentativă de execuție prin injecție letală s-a încheiat fără ca autoritățile din Tennessee să poată confirma decesul condamnatei. Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a primit două doze de pentobarbital, însă a supraviețuit și a fost transportată ulterior la spital. Departamentul de Corecție din Tennessee a confirmat că procedura a fost oprită.

Christa Pike a supraviețuit substanței care trebuia să îi ia viața.
Christa Pike a supraviețuit substanței care trebuia să îi ia viața. Foto: X

Potrivit jurnaliștilor care au asistat la procedură, Pike era încă în viață la aproximativ 40 de minute după administrarea injecțiilor. Martorii au relatat că au auzit-o respirând și sforăind, înainte ca reprezentanții penitenciarului să îi evacueze din încăpere. Un jurnalist al postului WBIR a declarat că, atunci când a părăsit clădirea, Pike părea să fie încă în viață.

Avocații femeii au cerut intervenția de urgență a Curții Supreme a Statelor Unite, susținând că tentativa de execuție i-a provocat „o agonie inutilă” și că autoritățile i-au încălcat dreptul constituțional de a nu fi supusă unor pedepse crude și neobișnuite.

„În această seară, statul Tennessee a eşuat din nou în a efectua o execuţie legală. Nu ne bucurăm că am avut dreptate, dar preocupările exprimate de doamna Pike s-au dovedit a fi întemeiate: dificultăţi de acces la vene, vene rupte, pentobarbital degradat, lipsa îngrijirilor medicale de urgenţă atunci când lucrurile merg inevitabil prost, toate sub masca unui protocol care rămâne învăluit în secret”, au scris avocaţii Christei Pike într-un comunicat.

Departamentul de Corecție din Tennessee a transmis însă că protocolul legal de execuție a fost respectat și că substanța utilizată s-a dovedit în mod constant eficientă. Instituția a precizat că procedura nu permite efectuarea unor intervenții suplimentare după parcurgerea etapelor prevăzute și a anunțat că Pike a fost transportată la o unitate medicală din afara penitenciarului, notează The Guardian.

Pike urma să fie prima femeie executată în Tennessee în peste 200 de ani. Cu doar o oră înainte de procedură, o instanță de apel suspendase execuția pentru a analiza noi argumente privind abuzurile sexuale pe care femeia susține că le-a suferit în copilărie. Curtea Supremă a SUA a anulat ulterior suspendarea, permițând Tennessee să continue procedura.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea, în 1995, a colegei sale Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Pike avea 18 ani la momentul crimei. Potrivit procurorilor, ea și iubitul său de atunci au atras-o pe Slemmer într-o zonă împădurită din Knoxville, unde tânăra a fost ucisă. Iubitul lui Pike, care avea 17 ani la momentul crimei, a fost condamnat la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate.

Pike și-a recunoscut implicarea în crimă și și-a exprimat ulterior regretul, invocând inclusiv istoricul de abuzuri și problemele psihice diagnosticate ulterior.

„Eram o adolescentă de 18 ani care suferea de o boală psihică. Mi-au trebuit mulți ani doar ca să-mi dau seama de gravitatea faptelor pe care le-am comis. Și mi-a luat și mai mult timp să accept câte vieți am afectat. Am luat viața copilului, surorii sau prietenului cuiva. Acum mi se face rău când mă gândesc că am avut capacitatea să comit o astfel de crimă”, a declarat Pike într-o declarație inclusă în cererea sa de grațiere.

Incidentul a determinat autoritățile din Tennessee să suspende execuțiile programate pentru restul anului și să dispună o analiză independentă a procedurii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
Tomac, Veștea, Mureșan, trei eroi de comedie într-o mare tragedie: democrația românească. Cronica scurtă a celei mai lungi crize politice din zilele noastre
gandul.ro
image
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
mediafax.ro
image
Titular pentru România în Polonia, apoi transfer de milioane în Bundesliga sau Serie A? Hagi a vorbit public despre el: „Merită!”
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
digi24.ro
image
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
gsp.ro
image
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
digisport.ro
image
Castel de poveste din Iași, scos la vânzare pentru 750.000 de euro. Are aproape 300 de ani și 4,23 hectare de teren
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: 'Hai să vedem ce a lucrat în Monaco'
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
De ce sunt opriți șoferii în trafic în fiecare miercuri până pe 4 noiembrie. Informațiile care li se cer și la ce sunt folosite
playtech.ro
image
„E regie!” De ce se ceartă Ilie Dumitrescu şi Decebal Rădulescu în direct
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
digisport.ro
image
Obiceiurile din vremea bunicii revin în familiile moderne
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa luxoasă a Romaniței Iovan. S-a inspirat de la Coco Chanel în amenajarea ei. Are accente vintage și aer boem: Patul e o copie a celui în care a dormit ea la Ritz'' / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Beneficii și măsuri pentru pensionari. Ministerul Muncii implementează o nouă reformă
mediaflux.ro
image
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”
click.ro
image
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
click.ro
image
Execuția unei criminale din SUA s-a transformat într-un coșmar. Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală și a fost dusă la spital
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson, Foto Instagram (1) jpg
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
image
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului