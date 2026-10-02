Serviciile de informații sud-coreene au declasificat o boală gravă de care suferă dictatorul nord-coreean Kim Jong-un

Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud (NIS) estimează că liderul nord-coreean Kim Jong-un cântărește peste 140 de kilograme și prezintă un grad sever de obezitate. Evaluarea se bazează pe informații de intelligence și nu pe un diagnostic medical independent, scrie AFP.

Liderul nord-corean Kim Jong-un/FOTO:Profimedia

Potrivit parlamentarului sud-coreean Yun Kun-young, care a prezentat informațiile NIS, serviciul de informații consideră că starea lui Kim prezintă riscuri pentru sănătate, inclusiv în ceea ce privește bolile cardiovasculare.

Nu există indicii privind o deteriorare majoră

Yun Kun-young a declarat că, în pofida problemelor asociate greutății și a faptului că liderul nord-coreean este fumător, nu există în prezent semne ale unei deteriorări semnificative a stării sale de sănătate.

NIS a indicat, printre altele, că Kim Jong-un a putut efectua fără dificultăți activități fizice în timpul unei inspecții la bordul unei nave militare, inclusiv urcarea unor scări.

Potrivit evaluării sud-coreene, problemele legate de greutate ar avea o componentă familială. Atât tatăl lui Kim Jong-un, Kim Jong-il, cât și bunicul său, Kim Il-sung, au avut probleme grave de greutate și au fost fumători. Ambii au murit în urma unor probleme cardiace.

Informațiile actuale trebuie însă privite în contextul limitărilor specifice evaluărilor de intelligence. Niciun diagnostic medical al lui Kim Jong-un nu este disponibil pentru verificare independentă.

De ce este urmărită starea de sănătate a lui Kim Jong-un

Starea de sănătate a liderului nord-coreean este urmărită îndeaproape deoarece Coreea de Nord deține arme nucleare, iar o eventuală incapacitate bruscă a liderului ar putea ridica întrebări privind succesiunea politică.

În 2020, Kim Jong-un a lipsit timp de aproape trei săptămâni din spațiul public, ceea ce a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate și posibilitatea unei intervenții chirurgicale.

În 2024, serviciile sud-coreene le-au transmis parlamentarilor că greutatea lui Kim Jong-un îi poate crește riscul de afecțiuni cardiovasculare. Și atunci, evaluările s-au bazat pe informații ale serviciilor de informații, nu pe o examinare medicală independentă.

Fiica lui Kim Jong-un, tot mai prezentă în spațiul public

NIS a oferit parlamentarilor sud-coreeni și informații despre fiica liderului nord-coreean, Kim Ju-ae.

Potrivit serviciului de informații, rolul public al acesteia continuă să se extindă, iar poziția sa ca posibilă succesoare a tatălui pare să se consolideze. Coreea de Nord nu a desemnat-o însă oficial drept succesoare.

Kim Ju-ae a participat în acest an la aproximativ 30 de evenimente publice, cel mai ridicat număr de apariții de la începutul activității sale publice. Dacă prezențele sale au fost inițial asociate în special cu evenimente militare, ea a început să apară și în contexte legate de politica internă, diplomație și problemele populației.

Stilul de viață al liderului nord-coreean

Paul Smart, bucătar-șef la hotelul Metropole din Hanoi, care a lucrat cu bucătarii lui Kim Jong-un în timpul summitului dintre Statele Unite și Coreea de Nord din 2019, a declarat că liderul nord-coreean preferă produse precum icrele negre, homarul și foie gras.

Starea de sănătate a lui Kim Jong-un este urmărită și în contextul relațiilor dintre Coreea de Nord și Statele Unite.

Președintele american Donald Trump a descris anterior Coreea de Nord drept o țară cu un arsenal nuclear „destul de mare” și l-a numit pe Kim Jong-un „prieten”.

Trump a explicat, de asemenea, că diferențele dintre abordarea SUA față de programul nuclear nord-coreean și cea față de Iran sunt, în opinia sa, rezultatul politicilor adoptate de administrațiile americane precedente.