Bărbat condamnat la moarte pentru o crimă pe care nu a comis-o a fost salvat de la execuție în ultimul moment

Kay Ivey, 81 de ani, guvernatoarea statului american Alabama, a comutat pedeapsa cu moartea a lui Charles „Sonny” Burton (75 de ani), condamnat în 1991 pentru un jaf soldat cu o crimă pe care nu a comis-o, în închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Decizia, luată pe 12 martie, a venit cu doar câteva ore înainte de execuție, informează NBC.

Cazul lui Charles Burton a devenit un punct central al dezbaterii privind controversata lege „Felony-Murder” din Alabama, o prevedere care tratează toți participanții la o infracțiune violentă ca fiind direct responsabili pentru orice deces survenit, indiferent de rolul lor individual.

În 1991, Burton a participat la un jaf într-un magazin de piese auto din Talladega, moment în care un client, Doug Battle, a fost împușcat mortal de către Derrick DeBruce. Deși DeBruce a fost trăgătorul, acesta a murit ulterior în închisoare din cauze naturale, lăsându-l pe Burton să facă față singur pedepsei capitale.

Guvernatoarea Ivey și-a motivat gestul de clemență arătând că „Charles Burton nu a împușcat victima, nu i-a ordonat atacatorului să o împuște și deja părăsise magazinul în momentul în care a avut loc împușcătura”, adăugând că ar fi fost profund nedrept ca acesta să fie executat în timp ce persoana care a tras efectiv nu mai este în viață.

Această intervenție rară a fost amplificată de poziția neașteptată a familiei victimei. Tori Battle, care avea doar nouă ani când tatăl ei a fost ucis, a pledat public pentru viața deținutului, subliniind lipsa de logică a unei execuții în aceste circumstanțe.

„Nimeni de la stat nu a discutat vreodată cu mine pentru a-mi explica de ce trebuie să moară un om care nu l-a ucis pe tatăl meu. Dragostea mea pentru tatăl meu nu necesită o altă moarte, mai ales una lipsită de logică”, a declarat aceasta, contestând necesitatea unei pedepse capitale pentru un complice care nu a comis actul direct de violență.

În ciuda argumentelor umanitare, decizia a stârnit un conflict administrativ sever cu procurorul general al statului, Steve Marshall, care a criticat dur clemența guvernatoarei.

Marshall a argumentat că „Burton nu merită tratament special doar pentru că este în vârstă” și a acuzat echipa de apărare că a reușit să blocheze aplicarea legii timp de decenii prin apeluri lipsite de fundament.

Cu toate acestea, decizia rămâne definitivă, transformând un deținut aflat de 34 de ani pe „culoarul morții” într-un condamnat pe viață și oferind un precedent rar într-un stat american recunoscut pentru rigoarea cu care aplică pedeapsa capitală.