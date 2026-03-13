search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bărbat condamnat la moarte pentru o crimă pe care nu a comis-o a fost salvat de la execuție în ultimul moment

0
0
Publicat:

Kay Ivey, 81 de ani, guvernatoarea statului american Alabama, a comutat pedeapsa cu moartea a lui Charles „Sonny” Burton (75 de ani), condamnat în 1991 pentru un jaf soldat cu o crimă pe care nu a comis-o, în închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Decizia, luată pe 12 martie, a venit cu doar câteva ore înainte de execuție, informează NBC.

Bărbat condamnat la moarte pentru o crimă pe care nu a comis-o a fost. FOTO: Shutterstock
Bărbat condamnat la moarte pentru o crimă pe care nu a comis-o a fost. FOTO: Shutterstock

Cazul lui Charles Burton a devenit un punct central al dezbaterii privind controversata lege „Felony-Murder” din Alabama, o prevedere care tratează toți participanții la o infracțiune violentă ca fiind direct responsabili pentru orice deces survenit, indiferent de rolul lor individual.

În 1991, Burton a participat la un jaf într-un magazin de piese auto din Talladega, moment în care un client, Doug Battle, a fost împușcat mortal de către Derrick DeBruce. Deși DeBruce a fost trăgătorul, acesta a murit ulterior în închisoare din cauze naturale, lăsându-l pe Burton să facă față singur pedepsei capitale.

Guvernatoarea Ivey și-a motivat gestul de clemență arătând că „Charles Burton nu a împușcat victima, nu i-a ordonat atacatorului să o împuște și deja părăsise magazinul în momentul în care a avut loc împușcătura”, adăugând că ar fi fost profund nedrept ca acesta să fie executat în timp ce persoana care a tras efectiv nu mai este în viață.

Această intervenție rară a fost amplificată de poziția neașteptată a familiei victimei. Tori Battle, care avea doar nouă ani când tatăl ei a fost ucis, a pledat public pentru viața deținutului, subliniind lipsa de logică a unei execuții în aceste circumstanțe.

„Nimeni de la stat nu a discutat vreodată cu mine pentru a-mi explica de ce trebuie să moară un om care nu l-a ucis pe tatăl meu. Dragostea mea pentru tatăl meu nu necesită o altă moarte, mai ales una lipsită de logică”, a declarat aceasta, contestând necesitatea unei pedepse capitale pentru un complice care nu a comis actul direct de violență.

În ciuda argumentelor umanitare, decizia a stârnit un conflict administrativ sever cu procurorul general al statului, Steve Marshall, care a criticat dur clemența guvernatoarei.

Marshall a argumentat că „Burton nu merită tratament special doar pentru că este în vârstă” și a acuzat echipa de apărare că a reușit să blocheze aplicarea legii timp de decenii prin apeluri lipsite de fundament.

Cu toate acestea, decizia rămâne definitivă, transformând un deținut aflat de 34 de ani pe „culoarul morții” într-un condamnat pe viață și oferind un precedent rar într-un stat american recunoscut pentru rigoarea cu care aplică pedeapsa capitală.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-o secundă cât 100 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic
mediafax.ro
image
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
observatornews.ro
image
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
cancan.ro
image
Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Ce este şi cum funcţionează sistemul de apărare antiaeriană Patriot: A fost activat pentru vizita lui Zelenski la Bucureşti
playtech.ro
image
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără milă! Iranul a venit cu răspunsul, la câteva ore de la anunțul lui Donald Trump care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
Turcia a fost zguduită de o mișcare seismică de 5,5 grade. Unde s-a produs cutremurul și care sunt pagubele
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Mama lui Ilie Bolojan dezvăluie fața neștiută a premierului. Cui îi cânta și ce făcea când mergea cu vacile: ”E un băiat care nu mai are păreche”
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
Cine era „cel mai pervers în dormitor” - Andrew sau Epstein? Unul dintre ei avea o practică sexuală ce putea fi fatală!
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, vizită surpriză la spital! Se pregătește ceva special la Palat?

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri