Execuții eșuate în SUA. Cazul Christei Pike, care a supraviețuit injecțiilor letale, readuce în discuție controversele privind pedeapsa cu moartea

Christa Pike, femeia care a petrecut aproape trei decenii pe culoarul morții în statul american Tennessee, a supraviețuit celor două doze de pentobarbital administrate în timpul execuției sale de miercuri, care nu a fost finalizată, ceea ce face ca viitorul condamnării sale la moarte pentru crimă din 1996 să fie incert și zădărnicește prima încercare a acestui stat din ultimele două secole de a executa o femeie, informează EFE și The Sun. De-a lungul deceniilor, în Statele Unite au existat numeroase cazuri în care execuțiile unor condamnați la moarte nu s-au desfășurat conform procedurilor prevăzute.

Foto: X@TheCalvinCooli1 ?Report: Tennessee d

Punerea în aplicare a pedepsei capitale a început după ce Curtea Supremă, cu majoritate conservatoare, a respins suspendarea execuției emisă cu câteva ore mai devreme de o curte federală de apel, permițând statului să continue cu execuția acestei femei în vârstă de 50 de ani.

Cu toate acestea, după două runde de pentobarbital, Pike încă mai trăia, iar martorii au putut să o audă respirând timp de aproape o oră înainte de a fi obligați să părăsească locul execuției. Potrivit jurnaliștilor prezenți, protocolul din Tennessee pentru acest incident nu părea să specifice ce trebuie făcut mai departe în astfel de situații.

Conform unei declarații a avocaților lui Pike, relatată de presa locală, femeia primește tratament într-un spital, dar nu se știe care este starea ei de sănătate.

„În această seară, statul Tennessee a eșuat din nou în a efectua o execuție legal“, au scris avocații Christei Pike într-un comunicat. ”Nu ne bucurăm că am avut dreptate, dar preocupările exprimate de doamna Pike s-au dovedit a fi întemeiate: dificultăți de acces la vene, vene rupte, pentobarbital degradat, lipsa îngrijirilor medicale de urgență atunci când lucrurile merg inevitabil prost, toate sub masca unui protocol care rămâne învăluit în secret“, au declarat avocații.

O execuție incompletă

Martorii au descris o procedură care a fost mult mai lungă decât era prevăzut. Pike a rămas trează pentru o mare parte din prima fază, a vorbit cu oficialii și a cântat cu ghidul ei spiritual, care a rămas alături de ea pe tot parcursul procedurii.

Prima cortină care separa martorii de locul execuției s-a închis în jurul orei locale 19:46 (00:46 GMT), dar s-a redeschis trei minute mai târziu.

Jurnaliștii au observat apoi că Pike încă respira și că ghidul ei spiritual s-a întors în cameră. La scurt timp după aceea, a început o a doua rundă de administrare de pentobarbital.

După a doua injectare, martorii au auzit din nou respirații și un sforăit puternic și au observat totodată mișcări ale capului și gâtului condamnatei. La un moment dat, Pike și-a ridicat capul în timp ce încă stătea întinsă pe targă.

Cortina s-a închis din nou în jurul orei 20:05, iar jurnaliștii au continuat să-i audă respirația până când li s-a cerut să părăsească zona în jurul orei 20:53.

Un scenariu incert

Jurnalista Catherine Sweeney, de la postul WPLN, a explicat în cadrul unei conferințe de presă ulterioare că protocolul din Tennessee prevede o administrare inițială de pentobarbital și o a doua doză dacă prima nu produce efectul dorit.

Procedura prevede utilizarea a patru seringi, două dintre ele conținând 50 de mililitri de pentobarbital, și permite administrarea repetată. Cu toate acestea, jurnalista a subliniat că instrucțiunile nu specifică ce se întâmplă dacă o persoană rămâne în viață după ce a primit ambele doze, o situație pe care jurnaliștii au descris-o ca fiind extraordinară.

Martorii au văzut ulterior și o ambulanță ieșind din închisoare cu sirenele pornite.

Până în prezent, nu au putut stabili nici dacă eșuarea execuției a fost legată de administrarea medicamentului, de accesul intravenos sau de o altă problemă în timpul procedurii.

Trei decenii pe coridorul morții

Pike a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o colegă în vârstă de 19 ani din programul de formare profesională Job Corps din Knoxville, crimă comisă în anul precedent.

Pike avea 18 ani când a comis crima și de atunci a rămas pe coridorul morții din Tennessee, așa cum se numește spațiul închisorii în care sunt ținuți condamnații la pedeapsa capitală.

Execuția ei urma să fie prima pentru o femeie din Tennessee în peste 200 de ani.

Rămâne acum de văzut ce se va întâmpla cu Pike și cu ordinul de execuție, deoarece avocații ei au încercat să oprească procedura printr-o moțiune de urgență după ce a supraviețuit la două runde de pentobarbital. Sentința la moarte rămâne în vigoare, dar o nouă dată a execuției nu a fost anunțată și nu este clar cum vor reacționa autoritățile la un scenariu care, potrivit martorilor și protocolului descris de aceștia, nu a fost anticipat.

Autoritățile din Tennessee confirmă că Christa Pike a supraviețuit injecțiilor letale

Departamentul de Corecție din Tennessee a confirmat miercuri noapte că Pike a supraviețuit celor două injecții letale administrate miercuri după-amiază în timpul execuției sale și a fost transferată la o unitate medicală pentru tratament.

Autoritatea penitenciarului statului a insistat că a fost respectat protocolul legal stabilit pentru execuția lui Pike și a declarat că nu au fost permise proceduri suplimentare în afară de cele efectuate în timpul execuției, care au implicat două doze de pentobarbital.

”Christa Pike a fost transportată la o unitate medicală din afara penitenciarului”, se mai menționează în comunicatul de presă al Departamentului de Corecție din Tennessee.

Departamentul a subliniat, de asemenea, că substanța chimică standard pentru injecții letale a fost eficientă pe tot parcursul procedurii.

Guvernatorul statului Tennessee suspendă execuțiile în 2026 după incidentul cu Christa Pike

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a anunțat o suspendare temporară a execuțiilor programate pentru 2026, după incidentul cu Christa Pike.

„Punerea în aplicare a pedepselor impuse legal se numără printre cele mai importante responsabilități ale statului, iar locuitorii din Tennessee se așteaptă ca aceasta să fie făcută nu doar legal și constituțional, ci și eficient“, a declarat Lee într-un comunicat preluat de presa locală.

Guvernatorul a cerut o anchetă „amănunțită“ privind execuția eșuată a lui Pike și a oprit toate celelalte execuții programate să aibă loc în stat în acest an.

Potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea, Gary Wayne Sutton urma să fie executat în Tennessee pe 3 decembrie.

Lee, care este republican, a respins luni cererile de comutare a pedepsei Christei Pike, în ciuda apelurilor din partea numeroaselor organizații pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International, amintește AFP.

Execuții eșuate în SUA

De-a lungul deceniilor, în Statele Unite au existat numeroase cazuri în care execuțiile unor condamnați la moarte nu s-au desfășurat conform procedurilor prevăzute.

De la defecțiuni ale scaunului electric până la injecții letale administrate cu dificultate, aceste incidente au alimentat dezbaterile privind metodele de execuție și caracterul lor constituțional.

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Potrivit unei analize a Death Penalty Information Center, 276 dintre cele 8.776 de execuții desfășurate în SUA între 1890 și 2010 au fost clasificate oficial drept execuții eșuate, reprezentând aproximativ 3,15%.

Jesse Tafero și incendiul din camera de execuție

Unul dintre cazurile care au avut un impact major asupra utilizării scaunului electric în SUA a fost cel al lui Jesse Tafero.

Tafero, condamnat pentru uciderea a două persoane, a fost executat în Florida în 1990. În timpul procedurii, scaunul electric ar fi funcționat defectuos de mai multe ori, provocând apariția unor flăcări.

Un martor a descris scena ca fiind una extrem de violentă, iar incidentul a contribuit la decizia autorităților din Florida de a renunța ulterior la scaunul electric în favoarea injecției letale.

Clayton Lockett și injecția letală eșuată

În 2014, execuția lui Clayton Lockett în Oklahoma a atras atenția la nivel național după ce procedura a întâmpinat numeroase probleme.

Lockett fusese condamnat pentru răpirea și uciderea unei femei și pentru alte infracțiuni comise în 1999.

În ziua execuției, gardienii au fost nevoiți să îl imobilizeze cu un dispozitiv cu electroșocuri pentru a-l putea transporta în camera de execuție.

Personalul medical a încercat de nouă ori să introducă un ac în venele de la nivelul brațelor, gâtului, claviculei și picioarelor. În cele din urmă, a fost găsită o venă la nivelul zonei inghinale.

După administrarea substanțelor, Lockett a început să se agite și să vorbească. O a doua încercare de administrare a medicamentelor ar fi provocat o hemoragie, potrivit martorilor.

Lockett a fost transportat către spital, dar a murit în timpul transportului, în urma unui stop cardiac.

Jimmy Lee Gray

În 1983, Jimmy Lee Gray a fost executat în Mississippi pentru răpirea, violarea și uciderea unei fetițe de trei ani.

Execuția prin inhalarea unui gaz toxic nu a decurs conform planului. Gray a rămas în viață mai mult decât se anticipase și, în timpul procedurii, a căzut de pe targă și s-a lovit la cap.

Martorii au relatat că execuția a durat aproximativ 10 minute și că Gray a scos mai multe gemete în ultimele sale momente.

George Stinney, condamnat la 14 ani

Unul dintre cele mai controversate cazuri din istoria pedepsei capitale din SUA este cel al lui George Stinney.

Stinney avea 14 ani când a fost condamnat la moarte în Carolina de Sud, în 1944, pentru uciderea a două fete. Procesul a durat foarte puțin, iar condamnarea s-a bazat în mare parte pe o presupusă mărturisire obținută în timpul interogatoriului.

Stinney era atât de mic încât, potrivit relatărilor, a trebuit să stea pe o carte pentru a putea fi poziționat în scaunul electric.

Execuția a avut loc în același an.

Șapte decenii mai târziu, în 2014, un judecător din Carolina de Sud i-a anulat condamnarea. Instanța a constatat existența unor probleme grave în procedurile prin care fusese obținută condamnarea.

John Evans și controversa privind scaunul electric

John Evans a fost executat în Alabama în 1983. În timpul procedurii, scaunul electric ar fi necesitat mai multe aplicări de curent după ce un electrod s-a desprins.

Avocatul său, Russell Canan, a relatat ulterior că martorii au văzut fum și scântei și că în camera destinată martorilor se simțea miros de țesut și haine arse.

Cazul lui Evans a devenit unul dintre exemplele citate în dezbaterea privind utilizarea scaunului electric ca metodă de execuție.

John Marion Grant și injecția letală

Un alt caz controversat a avut loc în Oklahoma, în 2021, când John Marion Grant a fost executat prin injecție letală.

Grant ispășea o pedeapsă de 130 de ani pentru jaf armat și fusese condamnat la moarte pentru uciderea unui angajat al unei închisori.

După administrarea midazolamului, Grant a început să vomite, iar personalul închisorii a intervenit pentru a-i curăța fața. A fost declarat mort aproximativ 21 de minute după administrarea primei substanțe.

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Procurorul Julie Gardner a descris execuția drept „îngrozitoare”, afirmând că procedura a părut extrem de dificilă.

Dintre condamnații aflați pe culoarul morții, 2% sunt femei

Ultima execuție a unei femei în Statele Unite a fost cea a lui Amber McLaughlin în Missouri (centrul SUA) în 2023. Ea a fost, de asemenea, prima femeie transgender executată în țară.

În total, 18 femei au fost executate în Statele Unite de la reinstituirea pedepsei cu moartea în 1976, reprezentând puțin peste 1% din totalul execuțiilor, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea (DPIC).

Execuția lui Pike urma să fie a 30-a din Statele Unite în acest an, dintre care 16 au avut loc în Florida (sud-est). Toate au fost efectuate prin injecție letală.

Un total de 47 de execuții au avut loc în Statele Unite în 2025, comparativ cu aproximativ 20 pe an în ultimul deceniu, ceea ce reprezintă cel mai mare număr de la cele 52 de execuții înregistrate în 2009.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane. Alte trei - California, Oregon și Pennsylvania - respectă un moratoriu asupra execuțiilor prin ordin al guvernatorului, amintește AFP, în timp ce Reuters notează că 2% din condamnații aflați pe culoarul morții sunt femei.

Două treimi dintre adulții din SUA susțin pedeapsa cu moartea pentru persoanele condamnate pentru omor, potrivit unui sondaj reprezentativ recent realizat de Pew Research Center.

În același timp, 59% consideră că pedeapsa cu moartea nu contribuie la descurajarea oamenilor să comită infracțiuni grave.

Dezbaterea privind pedeapsa capitală

Astfel de cazuri au alimentat de-a lungul timpului dezbaterea din Statele Unite privind pedeapsa cu moartea și metodele folosite pentru executarea condamnaților.

Susținătorii abolirii pedepsei capitale invocă aceste incidente drept dovezi ale riscului ca execuțiile să provoace suferință neprevăzută. În același timp, statele americane au modificat în repetate rânduri metodele de execuție, inclusiv ca răspuns la dificultățile întâmpinate în procedurile anterioare.

Cazurile de execuții eșuate au rămas astfel o parte importantă a dezbaterii juridice și publice privind modul în care pedeapsa capitală este aplicată în Statele Unite.