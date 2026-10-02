 Are 76 de ani și o avere de aproape 120 de miliarde de dolari. Cum trăiește cea mai bogată femeie din lume | adevarul.ro
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Are 76 de ani și o avere de aproape 120 de miliarde de dolari. Cum trăiește cea mai bogată femeie din lume

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Alice Walton, moștenitoarea imperiului Walmart, se apropie de o avere netă de 120 de miliarde de dolari, după ce patrimoniul său a crescut cu aproximativ 33 de miliarde de dolari într-un singur an. Fiica fondatorului Walmart, Sam Walton, nu ocupă însă o funcție executivă în companie și nu face parte din consiliul de administrație. În schimb, miliardara în vârstă de 76 de ani își concentrează tot mai mult resursele asupra artei, educației și sănătății.

Alice Walton, moștenitoarea imperiului Walmart
Alice Walton, moștenitoarea imperiului Walmart Foto: FB/Alice Walton

Creșterea spectaculoasă a averii sale este strâns legată de participațiile familiei Walton la Walmart. Alice Walton co-administrează Walton Enterprises, una dintre companiile holding ale familiei, care deține direct aproximativ 3 miliarde de acțiuni Walmart și controlează prin vot alte aproximativ 513 milioane de acțiuni deținute prin Walton Family Holdings Trust, potrivit documentelor companiei citate de Fortune. În plus, Alice Walton deține personal aproximativ 20 de milioane de acțiuni Walmart.

Astfel, atunci când valoarea acțiunilor Walmart crește, crește și valoarea averii sale. Forbes estima că, între martie 2025 și martie 2026, averea lui Alice Walton a crescut cu aproximativ 33 de miliarde de dolari, până la aproape 120 de miliarde de dolari.

Cine este Alice Walton

Alice Walton s-a născut în familia care avea să construiască unul dintre cele mai mari imperii comerciale din lume, dar cariera sa a urmat o direcție diferită de cea a companiei tatălui său.

După absolvirea Trinity University, în 1971, ea a lucrat pentru scurt timp chiar la Walmart, ca achizitor pentru divizia de îmbrăcăminte pentru copii.

A părăsit apoi compania și s-a orientat către domeniul financiar. A lucrat ca agent de bursă la E.F. Hutton, după care a preluat responsabilități în domeniul investițiilor la Arvest, banca deținută de familia Walton.

În 1988, Alice Walton și-a fondat propria bancă de investiții, Llama Co. Compania a funcționat timp de un deceniu, până când s-a închis în 1998, în urma crizei de pe piața obligațiunilor.

Alice Walton, Fiica fondatorului Walmart
Alice Walton, Fiica fondatorului Walmart Foto: FB/Alice Walton

Ulterior, ea s-a concentrat tot mai mult asupra filantropiei și artei. În ultimii ani, însă, sănătatea și educația medicală au devenit două dintre principalele domenii în care investește.

Facultate de medicină finanțată cu 250 de milioane de dolari

Unul dintre cele mai importante proiecte ale sale este Alice L. Walton School of Medicine, în Bentonville, Arkansas, orașul în care a crescut Alice Walton și unde se află sediul Walmart.

Cine este Alice Walton, cea mai bogată femeie din lume: averea ei este de aproape 100 de miliarde de dolari

În 2021, miliardara a promis 250 de milioane de dolari pentru înființarea instituției. Facultatea oferă un program medical de patru ani și și-a primit prima promoție în 2025, formată din 48 de studenți. În toamna lui 2026 a început studiile cea de-a doua promoție, astfel că numărul total al studenților a ajuns la 96.

Unul dintre cele mai spectaculoase aspecte ale proiectului este faptul că primele cinci promoții beneficiază de scutirea taxelor de școlarizare. Studenții trebuie însă să suporte în continuare alte costuri, inclusiv unele taxe și cheltuielile de trai. Site-ul oficial al instituției confirmă că scutirea se aplică primelor cinci clase, din toamna lui 2025 până în toamna lui 2029.

Modelul de educație promovat de instituție pune accent nu doar pe medicina tradițională, ci și pe prevenție și pe ceea ce Alice Walton numește o abordare a sănătății „whole person”.

Miliardara a explicat că este important ca viitorii medici să fie pregătiți să discute cu pacienții și despre nutriție, exerciții fizice și prevenție, domenii pe care consideră că sistemul medical nu le-a integrat suficient în pregătirea tradițională.

Interesul lui Alice Walton pentru medicină este legat și de pasiunea sa mai veche pentru artă. Ea a susținut în repetate rânduri ideea că arta și medicina pot fi integrate în formarea viitorilor medici. Facultatea din Bentonville este construită tocmai în jurul acestei abordări, combinând pregătirea medicală cu elemente legate de artă, bunăstare și prevenție.

Un nou campus medical în Bentonville

Facultatea de Medicină este doar începutul planului lui Alice Walton pentru dezvoltarea sistemului medical din Arkansas.

Pe 17 septembrie 2026, Alice L. Walton Foundation și Mercy au început construcția unui nou campus medical în Bentonville. Complexul, denumit AWSOM Whole Health Campus, se întinde pe mai mult de 120 de acri și este dezvoltat în colaborare cu Cleveland Clinic.

Prima clădire care va fi construită este Center for Advanced Specialty Care, o unitate de aproximativ 709.000 de metri pătrați, dedicată în principal serviciilor cardiace și dezvoltată în colaborare cu Cleveland Clinic. Deschiderea este programată pentru 2029.

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Campusul va fi însă mult mai mare. Planurile includ un centru de oncologie cu peste 1,1 milioane de metri pătrați, precum și un spital cu peste 250 de paturi și 40 de săli de operație. Sunt prevăzute, de asemenea, servicii de neurologie, ortopedie și gastroenterologie.

Investiții de sute de milioane de dolari

Fundația lui Alice Walton s-a angajat să investească 350 de milioane de dolari în dezvoltarea serviciilor medicale de specialitate din regiune. Proiectul face parte dintr-un acord pe 30 de ani, în valoare totală de 700 de milioane de dolari, încheiat între fundație și Mercy, cu implicarea Cleveland Clinic.

Investiția urmărește, printre altele, dezvoltarea serviciilor de cardiologie și a altor specialități medicale în nord-vestul statului Arkansas.

Potrivit fundației, cercetările realizate înaintea proiectului au arătat că locuitorii din regiune părăsesc frecvent zona pentru a beneficia de servicii medicale specializate. Într-un studiu citat de fundație, peste 695 de milioane de dolari plecau anual din regiune prin cheltuieli medicale generate de pacienții care căutau tratament în alte zone.

Noul campus este conceput să reunească îngrijirea medicală, cercetarea, tehnologia, educația și prevenția într-un singur complex.

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