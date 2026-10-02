 Momentul în care conacul unui miliardar rus este cuprins de flăcări. Clădirea, un reper al Sankt Petersburgului | adevarul.ro
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Video Momentul în care conacul unui miliardar rus este cuprins de flăcări. Clădirea, un reper al Sankt Petersburgului

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Un incendiu de proporții a izbucnit joi seară, 1 octombrie, în centrul orașului Sankt Petersburg, la un conac istoric aflat chiar în apropierea Catedralei Sfântul Isaac. Flăcările au cuprins aproximativ 2.000 de metri pătrați din clădire, iar focul s-a extins și la acoperișul unui imobil învecinat.

În aproximativ o oră, incendiul a fost ridicat la gradul 3 de complexitate. La intervenție au fost mobilizate 165 de persoane și 37 de autospeciale, dintre care 125 de pompieri și 25 de autospeciale ale Ministerului pentru Situații de Urgență, potrivit Interfax.

Flăcările au cuprins toate nivelurile conacului, iar în timpul incendiului au fost observate probleme la structura clădirii și prăbușiri ale unor elemente.

Fumul și focul au ajuns și la clădirea alăturată, unde a ars structura acoperișului pe aproximativ 250 de metri pătrați. Locatarii imobilului vecin au fost evacuați.

În jurul orei 00.40, incendiul a fost localizat, iar la ora 01.45 pompierii au anunțat lichidarea focului deschis. Nu au fost raportate victime.

Un incendiu de proporții a izbicnit în centrul orașului Sankt Petersburg
Un incendiu de proporții a izbicnit în centrul orașului Sankt Petersburg Foto: x

Un conac cu o istorie de peste un secol

Clădirea cunoscută drept conacul Miller este un monument de patrimoniu cultural regional. Construcția își are originile în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, iar forma actuală este legată de reconstrucția realizată în anii 1879–1880, după proiectul arhitectului Ferdinand Loginovici Miller.

Imobilul are aproximativ 3.500 de metri pătrați, șapte niveluri, inclusiv subsolul și mansarda, și cuprindea 11 apartamente și 63 de camere. În interior se păstrau elemente decorative istorice, inclusiv sobe de teracotă și elemente din lemn.

Cui aparține conacul

Potrivit presei ruse, spațiile din clădire erau deținute de miliardarul rus Zahar Smușkin și de companii asociate acestuia. Smușkin era proprietarul imobilului de cel puțin din 2009.

În 2022, proprietatea fusese scoasă la vânzare pentru aproximativ 1,6 miliarde de ruble, însă tranzacția nu s-a concretizat. Ulterior, proprietarul a optat pentru adaptarea clădirii la utilizarea rezidențială.

Proiectul prevedea lucrări de restaurare și transformarea imobilului într-o clădire de locuințe. Erau prevăzute inclusiv două lifturi, restaurarea fațadelor și a unor elemente istorice ale interiorului, precum și amenajarea unei terase la mansardă.

Numele conacului poate crea o confuzie: imobilul nu îi aparține lui Aleksei Miller, directorul general al Gazprom. Denumirea vine de la familia Miller, iar reconstrucția de la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost realizată de arhitectul Ferdinand Miller pentru familia sa.

Cauza incendiului nu era stabilită la momentul publicării.

Comitetul de Investigații din Sankt Petersburg a început o verificare, iar procuratura a anunțat că urmărește stabilirea circumstanțelor în care a izbucnit incendiul.

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