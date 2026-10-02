Lucrările la cele două viaducte de pe secțiunile Nădășelu - Mihăiești și Mihăiești - Zimbor ale Autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu de execuție de 86%, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Finalizarea acestor investiții, împreună cu a tronsonului de 30,6 kilometri dintre Nădășelu și Zimbor, va permite circulația neîntreruptă pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

„La Viaductul Topa Mică (2 km), asocierea de antreprenori turci și români (Ozaltin – Ilgaz – Visio Construct) a finalizat placa de suprabetonare și a început montarea hidroizolației. În perioada următoare, constructorii vor continua lucrările la structura rutieră și vor monta parapetul de protecție și sistemele ITS. La Viaductul Nădășelu (1,2 km) s-a finalizat montarea grinzilor și se lucrează la placa de suprabetonare. Urmează lucrările de hidroizolație și la sistemul rutier, montarea parapetului de protecție, racordarea cu terasamentele și montajul sistemelor ITS”, a transmis Cristian Pistol într-un mesaj pe Facebook.

Foto: Captură FB Cristian Pistol

Directorului general al CNAIR precizează că stadiul fizic al lucrările la viaductele de pe secţiunile Nădăşelu - Mihăieşti şi Mihăieşti - Zimbor este de 86%.

„Structura în consolă echilibrată de la Nădășelu, precum și lucrările la riglele de coronament, la dispozitivele antiseismice și la aparatele de reazem au fost finalizate În șantier sunt mobilizați 320 de muncitori și 176 de utilaje, resursele fiind adaptate etapei de finalizare”, a adăugat șeful CNAIR.

A3 va prelua fluxurile majore de trafic internațional

Contractul pentru realizarea lucrărilor este de 995 de milioane de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

„După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte și la secțiunile cuprinse între Nădășelu și Zimbor (30,6 km), se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Autostrada Transilvania (A3) va prelua fluxurile majore de trafic internațional, interregional și de mărfuri din zona de nord-vest a României”, a subliniat Cristian Pistol.