 Satu Mare și Baia Mare, marile orașe din nord-vest rămase departe de autostrăzi. Peste 450.000 de oameni așteaptă drumurile rapide | adevarul.ro
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Video Satu Mare și Baia Mare, marile orașe din nord-vest rămase departe de autostrăzi. Peste 450.000 de oameni așteaptă drumurile rapide

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Satu Mare și Baia Mare, două municipii importante din nord-vestul României, aflate în regiuni istorice legate de Europa Centrală, Sătmar și Maramureș, rămân departe de rețeaua de autostrăzi și drumuri expres și în 2027. Împreună, zonele lor metropolitane depășesc 450.000 de locuitori, însă marile investiții în infrastructură le-au ocolit.

Satu Mare a rămas izolat de rețeaua de autostrăzi a României.
Satu Mare a rămas izolat de rețeaua de autostrăzi a României. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Municipiile Satu Mare și Baia Mare numără împreună peste 200.000 de locuitori și se află la o distanță de circa 60 de kilometri unul de celălalt, în nord-vestul României, aproape de frontierele țării cu Ucraina și Ungaria.

Aproape jumătate de milion de oameni în cele două zone metropolitane

Zonele lor metropolitane au o populație care însumează peste 450.000 de locuitori, însă orașele și comunele care le compun au rămas încă departe de rețeaua de autostrăzi și drumuri rapide din România.

Zona metropolitană Baia Mare cuprinde municipiul Baia Mare, orașele Baia Sprie, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare și Tăuții-Măgherăuș, precum și comunele Cernești, Cicârlău, Coaș, Coltău, Copalnic-Mănăștur, Dumbrăvița, Groși, Mireșu Mare, Recea, Remetea Chioarului, Satulung, Săcălășeni și Valea Chioarului, care împreună depășesc 215.000 de locuitori.

Orașul Baia Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) jpg
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Orașul Baia Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) jpg Foto: Picasa

Zona metropolitană Satu Mare are o populație estimată la peste 255.000 de locuitori și cuprinde municipiile Satu Mare și Carei, orașele Ardud, Tășnad și Livada, precum și comunele Agriș, Apa, Beltiug, Berveni, Cămin, Cehal, Craidorolț, Culciu, Doba, Dorolț, Foieni, Gherța Mică, Lazuri, Medieșu Aurit, Micula, Moftin, Odoreu, Orașu Nou, Păulești, Racșa, Socond, Terebești, Turț, Valea Vinului și Viile Satu Mare.

O călătorie cu mașina din Cluj-Napoca până la Satu Mare sau Baia Mare necesită aproximativ trei ore și urmează, în cea mai mare parte, trasee pe drumuri naționale, completate uneori de „scurtături” pe drumuri județene, prin numeroase sate. Cele mai apropiate segmente de autostradă rămân însă la peste 100 de kilometri de cele două municipii.

În 2026, finalizarea a circa 30 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3), între Nădășelu și Zimbor, dar și avansul lucrărilor pe tronsoanele Zimbor - Poarta Sălajului, Suplacu de Barcău - Chiribiș și Chiribiș - Biharia, de pe traseul Zalău - Oradea, ar putea reduce cu câteva zeci de minute durata călătoriei de la Cluj-Napoca și Oradea spre cele două orașe din nord-vestul extrem al României. Totuși, Satu Mare și Baia Mare vor rămâne dependente de drumurile naționale și județene pentru accesul la autostradă.

Orașul Baia Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
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Orașul Baia Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg Foto: Picasa

În ciuda poziției lor strategice, proiectele mari de infrastructură s-au lăsat așteptate în Satu Mare și Baia Mare. Unul dintre cele mai importante este chiar legătura dintre cele două municipii: Drumul Expres Satu Mare - Baia Mare.

Drumul expres așteptat: Satu Mare - Baia Mare

Consiliul Județean Satu Mare a anunțat, în martie, că Guvernul României a adoptat hotărârea prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

„Guvernul României a adoptat Hotărârea de Guvern prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru drumul expres care va lega Satu Mare de Baia Mare. După această etapă esențială, în perioada următoare, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va demara procedura de licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor, etapă care va apropia și mai mult concretizarea investiției”, a transmis Consiliul Județean Satu Mare.

Potrivit instituției, noul drum expres va avea o lungime de 59,17 kilometri, două benzi pe sens, 7 noduri rutiere, 35 de pasaje și 18 poduri. În județul Satu Mare, drumul expres va traversa localitățile Odoreu, Botiz, Livada, Medieșu Aurit, Apa și Pomi, iar în județul Maramureș traseul va include localitățile Seini, Ardusat, Recea, Tăuții-Măgherăuș și Baia Mare.

„Această nouă etapă aduce tot mai aproape realizarea unei conexiuni rapide și moderne între cele două municipii. Acest drum, integrat în Autostrada Nordului, va facilita conectarea județului Satu Mare la rețeaua europeană de transport și va crea noi oportunități de dezvoltare economică”, a mai informat CJ Satu Mare.

Autostrada Nordului, între Maramureș și Bucovina, în întârziere. Doar 10 kilometri din drumul vital intră în șantier

Someș Expres, legătura spre Ungaria

Al doilea proiect important pentru Satu Mare este Drumul Expres Oar - Satu Mare, denumit și Someș Expres, care va lega centura municipiului Satu Mare de frontiera româno-ungară și de viitorul drum expres M49 din Ungaria.

„Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractul pentru construcția Drumului Expres Oar - Satu Mare, care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România și Ungaria. Drumul Expres Oar - Satu Mare, denumit Someș Expres, în lungime de 10,83 km, va avea două benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite inclusiv două noduri rutiere, două parcări, un Centru de Întreținere și Control”, informa CJ Satu Mare, în decembrie 2025.

Acest drum expres va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare și se va racorda, în zona localității de frontieră Oar, la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei. Contractul pentru execuția lucrărilor are o valoare de 720,48 milioane de lei și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Deși contractul a fost semnat, ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în 12 decembrie 2025, cu data de începere a execuției lucrărilor 3 mai 2027, pe fondul restricțiilor bugetare care au amânat demararea mai multor investiții de infrastructură. Termenul contractual de execuție este de 24 de luni, astfel că deschiderea circulației pe Someș Expres ar putea avea loc cel mai devreme spre finalul anului 2028 sau în 2029.

Orașele care caută să se dezvolte departe de autostrăzi

În ultimii ani, investițiile din fonduri europene și proiectele locale, ca noul pod peste Someș, centura municipiului Satu Mare ori pasajele și proiectele urbane din Baia Mare, au mai schimbat aspectul celor două orașe, care încearcă să se dezvolte în continuare departe de autostrăzi.

Cel mai spectaculos pod din nord-vestul României, finalizat la Satu Mare. Ce nume poartă podul hobanat
Orașul Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) jpg
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Orașul Satu Mare Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) jpg Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

La Satu Mare, una dintre cele mai importante investiții locale a fost noul pod hobanat peste Someș, inaugurat la 30 mai 2025, cu ocazia Zilelor municipiului, după patru ani de lucrări. Podul, numit oficial „Podul Transilvania – Erdély híd”, are aproape 400 de metri lungime și patru benzi de circulație. Investiția s-a ridicat la circa 200 de milioane de lei și a fost finanțată prin Ministerul Dezvoltării. Structura are o deschidere principală de 195 de metri, o lungime totală de 395 de metri, o lățime de 25 de metri și doi piloni înalți de 73 de metri, susținuți de 56 de hobane.

Tot la Satu Mare, modernizarea infrastructurii locale a fost completată de varianta de ocolire a municipiului, deschisă circulației în 2022. Centura are aproximativ 19,5 kilometri și leagă principalele drumuri de intrare în oraș, preluând o parte importantă din traficul greu. Ea va avea și un rol mai important în anii următori, după ce va fi conectată cu Drumul Expres Satu Mare - Oar și cu viitorul drum expres Satu Mare - Baia Mare.

La Baia Mare, modernizarea orașului a fost susținută de proiecte europene de regenerare urbană, coridoare de mobilitate, piste pentru biciclete, reabilitări de spații publice și lucrări pe bulevarde importante. Totuși, cea mai mare provocare a municipiului rămâne izolarea față de rețeaua de șosele rapide din România. Pentru comunitate, două dintre cele mai așteptate proiecte sunt construcția variantei ocolitoare și drumul expres Baia Mare - Satu Mare.

Prima etapă a variantei de ocolire Baia Mare, formată din sectoarele 1 și 2, cu o lungime totală de aproape 20 de kilometri și o valoare estimată la peste 1,2 miliarde de lei, a fost scoasă la licitație în februarie 2026. Procedura a fost însă anulată în iunie, în urma unei decizii a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, înainte de desemnarea unui câștigător. Proiectul este inclus în Programul Transport 2021-2027 și vizează ocolirea municipiului pe direcția vest - sud - est, între DN1C și DN18B.

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