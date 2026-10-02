 Final fericit după două zile de căutări. Ciobanul de 19 ani dispărut după ce a plecat cu oile s-a întors viu și nevătămat | adevarul.ro
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Final fericit după două zile de căutări. Ciobanul de 19 ani dispărut după ce a plecat cu oile s-a întors viu și nevătămat

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Tânărul de 19 ani din comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, care dispăruse după ce plecase cu oile la pășune, a fost găsit după două zile de căutări. Ionuț Alin Constantin s-a întors acasă teafăr și nevătămat, a anunțat primarul localității.

Tânărul s-a întors acasă
Tânărul s-a întors acasă Foto: FB

„Alin Ionuț Constantin a fost găsit, s-a întors acasă, teafăr și nevătămat! Vă mulțumesc tuturor-voluntari, echipe de intervenție - pentru implicare și sprijin”, a transmis vineri dimineață Daniel Pop, primarul comunei Runcu Salvei.

Informația a fost confirmată și de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

„Tânărul căutat a fost găsit. Mulțumim pentru sprijinul acordat”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

Ionuț Alin Constantin a plecat marți dimineață, 29 septembrie, cu oile la pășune și nu a mai revenit acasă. Animalele s-au întors singure, iar telefonul tânărului era închis. Familia a cerut ajutorul autorităților, iar miercuri au început căutările.

Peste 50 de persoane s-au mobilizat pentru a-l găsi pe tânăr, printre acestea numărându-se polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari.

Echipele au verificat zona în care Ionuț obișnuia să meargă cu oile la pășunat. În operațiunile de căutare au fost folosite inclusiv drone și echipaje canine.

Primarul comunei declara, în timpul căutărilor, că familia nu știa ca tânărul să fi avut probleme înainte de dispariție și că acesta nu mai plecase niciodată de acasă.

După două zile de căutări, cazul s-a încheiat cu bine. Tânărul a fost găsit și s-a întors acasă, fiind în afara oricărui pericol.

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