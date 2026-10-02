 Țițeiul începe să circule din nou prin strâmtoarea Ormuz. De ce prețurile combustibililor rămân ridicate | adevarul.ro
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Țițeiul începe să circule din nou prin strâmtoarea Ormuz. De ce prețurile combustibililor rămân ridicate

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Exporturile de țiței prin strâmtoarea Ormuz au revenit în mare parte la nivelurile de dinaintea izbucnirii războiului dintre Iran și Israel, în condițiile în care producătorii de petrol și industria de transport maritim au găsit modalități alternative de a scoate din Orientul Mijlociu combustibilul esențial.

nava care traverseaza Stramtoarea Ormuz
Exporturile de țiței revin la normal prin Ormuz Foto: X

Printre metodele folosite se numără transportul prin conducte și transferul încărcăturilor de pe un vas pe altul, potrivit analiștilor care monitorizează situația. În același timp, armata SUA continuă să escorteze unele nave. Fluxurile de produse petroliere rafinate, precum motorina, rămân însă limitate, ceea ce a dus la creșterea prețurilor, scrie The Guardian.

Cel puțin 16,5 milioane de barili pe zi (bpd) au părăsit regiunea în septembrie, potrivit datelor companiei globale de informații comerciale Kpler, nivel similar mediei de dinaintea războiului, dacă sunt excluse exporturile Iranului. Cifra este cu 10,5 milioane de barili pe zi mai mare decât media lunară din martie, în primele săptămâni ale războiului cu Iranul.

Exportatorii de petrol găsesc rute alternative

Conflictul a început pe 28 februarie, prin atacuri americane și israeliene asupra Iranului. De atunci, Teheranul a încercat să-și exercite autoritatea asupra strâmtorii Ormuz și, în anumite momente, chiar a declarat închisă această cale navigabilă strategică.

În ultimele săptămâni, însă, controlul exercitat de Iran pare să fi scăzut, în condițiile în care exportatorii de petrol au găsit soluții alternative pentru a evita perturbările.

Potrivit unei analize Kpler, aproximativ 40% din țițeiul regiunii este transportat acum fără a trece prin strâmtoarea Ormuz, față de doar 17% înainte de război, prin intermediul conductelor din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Arabia Saudită a reușit să reia, la sfârșitul lunii septembrie, operațiunile prin conducta sa est-vest, după ce aceasta fusese avariată în urma unor atacuri cu drone. Astfel, exporturile au putut fi reluate din portul Yanbu, de la Marea Roșie.

Un alt semn al modului în care industria s-a adaptat este faptul că majoritatea țițeiului transportat prin strâmtoarea Ormuz este preluată de o flotă de nave care fac curse succesive, formată în principal din petroliere foarte mari, care navighează cu transponderele satelitare oprite. Încărcătura este transferată apoi pe alte petroliere, în larg, de obicei în apropierea coastelor Omanului sau Fujairah, în Emiratele Arabe Unite.

Peste 70% din țițeiul care a trecut prin strâmtoare în august a fost transferat între petroliere, în timp ce înainte de război aproape niciun transport de țiței din Golf nu era mutat de pe o navă pe alta în Golful Oman.

Exporturile au revenit, dar produsele rafinate rămân deficitare

Redresarea exporturilor din regiune rămâne însă dezechilibrată, iar aprovizionarea cu produse petroliere rafinate continuă să fie limitată.

Situația reprezintă o problemă pentru companiile și gospodăriile care depind de produse rafinate, precum motorina, pentru a-și alimenta autoturismele, autoutilitarele și camioanele.

Prețul mediu al motorinei în Marea Britanie a atins luni un nivel record de 199,18 pence pe litru, iar mulți șoferi au raportat deja prețuri de peste 2 lire sterline pe litru la unele benzinării.

„Motorina prezintă cel mai mare risc”, au declarat analiștii Kpler, care au constatat că prin strâmtoarea Ormuz este transportat în prezent mai puțin de 20% din volumul de produse rafinate care era transportat înainte de război.

Amenințarea pentru nave nu a dispărut

Chiar dacă exporturile de petrol din regiune au crescut, nivelul de risc pentru navele care operează în zona strâmtorii Ormuz nu a dispărut.

„Apar rute noi, încărcăturile sunt redirecționate, riscul este inclus în preț și absorbit. Pericolul este să presupunem că reziliența înseamnă securitate. Nu înseamnă”, a declarat Richard Meade, redactor-șef al publicației de specialitate în transport maritim Lloyd’s List.

„Fluxurile de petrol și-au revenit deoarece participanții de pe piață au acceptat o complexitate operațională mai mare și costuri mai ridicate. Amenințarea de fond rămâne”, a adăugat acesta.

Pericolul la care sunt expuse navele și echipajele lor a fost evidențiat marți, când trei petroliere sub pavilion liberian au fost lovite de proiectile în timp ce traversau strâmtoarea.

Prețul țițeiului se menține la un nivel ridicat și a crescut din nou joi, în condițiile în care traderii au pus în balanță revenirea unor exporturi din Orientul Mijlociu cu incertitudinea privind o soluție pe termen lung pentru conflict și redeschiderea strâmtorii.

Prețul țițeiului Brent a depășit temporar joi pragul de 100 de dolari pe baril, urcând cu 3%, până la 101 dolari. Creșterea a venit după apariția unor informații potrivit cărora China și-a suspendat exporturile de produse petroliere către regiunile din afara Hong Kongului și Macao, o măsură care ar putea pune presiuni suplimentare asupra piețelor petroliere.

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