Ambasadorul Rusiei la Chișinău reacționează la acuzațiile că dronele care survolează R. Moldova sunt ruseşti: „Suntem sătui. Luaţi-le pe cele americane, sunt la fel”

Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, a fost convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, unde i-a fost înmânată o notă de protest după ce trei drone au încălcat în ajun spațiul aerian al țării.

Oleg Ozerov Foto: Captură YouTube Soroca TV

Autoritățile moldovene au condamnat ferm incidentul, pe care îl consideră o încălcare gravă a suveranității și un risc direct pentru populație, subliniind totodată că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei destabilizează întreaga regiune, potrivit News.ro.

Cele trei drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în momente diferite ale zilei de miercuri. Prima s-a prăbușit și a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi.

Cea de-a doua a fost detectată în zona localității Lunga, raionul Dubăsari, iar cea de-a treia a fost observată în apropierea traseului Ivancea - Brănești, unde s-ar fi prăbușit după ce a lovit copacii. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul ar fi fost un model „Geran”, cu motor turboreactiv. În ultima săptămână, spațiul aerian al țării a fost încălcat de opt ori.

După întrevederea de la MAE, ambasadorul Oleg Ozerov a respins categoric acuzațiile că dronele ar fi de proveniență rusească, deși anterior admisese că unele aparate care au traversat teritoriul Republicii Moldova sunt rusești.

Diplomatul rus a cerut ca toate incidentele să fie investigate înainte de formularea unor acuzații și a criticat lipsa probelor prezentate de autoritățile moldovene:

„Toate aceste incidente trebuie investigate înainte de a înainta acuzaţii. Suntem sătui de acuzaţii care nu sunt însoţite de probe. (…) Nu am primit nicio dovadă că ar fi drone de provenienţă rusească. Toate seamănă. Luaţi-le pe cele americane, sunt la fel”.