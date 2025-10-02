Prima femeie care va fi executată în statul Tennessee după 200 de ani. Detalii despre crima înfiorătoare comisă acum trei decenii

Dacă execuția lui Christa Gail Pike va fi dusă la îndeplinire, ea va deveni prima femeie executată în Tennessee în 200 de ani și a 19-a femeie executată în istoria modernă a Statelor Unite.

Singura femeie condamnată la moarte în Tennessee va fi executată la mai bine de 30 de ani după ce a ucis cu brutalitate o rivală adolescentă și a arătat colegilor de școală o bucată din craniul victimei.

Curtea Supremă din Tennessee a programat execuția lui Christa Gail Pike, în vârstă de 49 de ani, pentru 30 septembrie 2026. Pe 12 februarie 1995, Pike avea doar 18 ani când împreună cu alte două persoane au ademenit-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, în pădurea din Knoxville, și au comis atacul care a făcut senzație la nivel național datorită brutalității sale, potrivit USA Today News.

Când un îngrijitor a găsit cadavrul lui Slemmer a doua zi, adolescenta fusese bătută, înjunghiată și lovită cu un obiect contondent, iar pe pieptul ei era sculptat un pentagram, potrivit documentelor judiciare.

Dacă execuția lui Pike va fi dusă la îndeplinire, ea va deveni prima femeie executată în Tennessee în ultimii 200 de ani și doar a 19-a femeie executată în istoria modernă a Statelor Unite.

„Este un număr foarte, foarte mic”, a declarat Robin Maher, director executiv al Death Penalty Information Center (Centrul de informare privind pedeapsa cu moartea) din Washington, D.C., o organizație non-profit care monitorizează aplicarea pedepsei cu moartea în Statele Unite, fără a lua poziție în această privință.

„Doar 18 femei au fost executate din 1976”, a adăugat Maher. „Este extrem de rar.”

Data execuției lui Pike a fost stabilită pe fondul unei creșteri a numărului de execuții în 2025 și al extinderii metodelor de execuție utilizate. Până în prezent, în acest an, statele au executat 34 de deținuți – o cifră care nu a mai fost înregistrată de un deceniu – iar alți nouă sunt programați să fie executați.

De ce a fost condamnată Christa Gail Pike

Christa Gail Pike și Colleen Slemmer erau amândouă studente la Knoxville Job Corps, un program de formare profesională, când Pike a început să se întâlnească cu un băiat de 17 ani din program și mai târziu a ajuns să se teamă că Slemmer încerca să i-l fure, au spus procurorii juraților la proces.

Pike, un prieten și iubitul ei au ademenit-o pe Slemmer și apoi s-a lăudat ulterior că a ucis-o, spunându-i unui alt elev de la centru că i-a tăiat gâtul adolescentei de șase ori cu un cuțit, i-a tăiat spatele cu un satâr, i-a sculptat un pentagram pe frunte și pe piept și a continuat violența chiar dacă Slemmer „o implora” să se oprească, potrivit documentelor judiciare.

Pike a declarat că „a dat-o cu capul de asfalt pe victimă”, lovitură considerată fatală, și a păstrat un fragment din craniu, pe care l-a arătat ulterior colegilor de școală, potrivit documentelor judiciare.

Pike a fost condamnată pentru crimă de gradul întâi și condamnată la moarte. Iubitul lui Pike, Tadaryl Shipp, a fost condamnat pentru crimă de gradul întâi, condamnat la închisoare pe viață și va deveni eligibil pentru eliberare condiționată în noiembrie, potrivit dosarelor deținuților. Prietena lui Pike, Shadolla Peterson – care, potrivit procurorilor, a stat de pază în timpul atacului – a depus mărturie împotriva lui Pike și a fost condamnată la probațiune.

Ce spune Christa Gail Pike despre crimă

Într-o scrisoare adresată ziarului The Tennessean, parte a rețelei USA TODAY, Pike a declarat că își asumă responsabilitatea pentru crimă și că s-a „schimbat radical” de când era adolescentă.

„Gândiți-vă la cea mai gravă greșeală pe care ați făcut-o ca adolescent imprudent. Ei bine, a mea a fost enormă, de neuitat și a distrus nenumărate vieți”, a scris ea. „Eram o adolescentă de 18 ani cu probleme psihice. Mi-a luat mulți ani să realizez gravitatea faptelor mele. Și mai mulți să accept câte vieți am afectat. Am luat viața copilului, surorii, prietenei cuiva. Acum mi se face rău când mă gândesc că o persoană atât de iubitoare ca mine a fost capabilă să comită o astfel de crimă.”

Pike a petrecut 27 de ani în ceea ce avocații ei numesc izolare efectivă, fiind singura femeie din Tennessee condamnată la moarte, înainte de a obține dreptul de a interacționa cu alți deținuți în timpul meselor, cursurilor și slujbelor religioase.

Avocații ei susțin că, dacă Pike ar fi fost judecată astăzi, nu ar fi primit pedeapsa cu moartea, având în vedere vârsta ei fragedă și problemele de sănătate mintală pe care le avea la momentul comiterii crimei. Ei consideră că ea merită închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată, în loc de pedeapsa cu moartea.

„Copilăria Christei a fost marcată de ani de abuz fizic și sexual și de neglijare”, a declarat echipa sa de avocați într-o declarație pentru USA TODAY. „Cu timpul și tratamentul pentru tulburări bipolare și de stres post-traumatic, care au fost diagnosticate abia după ani de zile, Christa a devenit o femeie chibzuită, cu remușcări profunde pentru crima sa.”

Mama lui Clemmer, May Martinez, a susținut cu fermitate pedeapsa cu moartea pentru Pike.

„Vreau doar ca Christa să fie executată, ca să pot pune capăt acestei situații, să o eliberez pe fiica mea, ca să se poată odihni în sfârșit”, a declarat Martinez. „Nu trece o zi fără să mă gândesc la Colleen, la modul în care a murit și la cât de dur a fost.”

Câte femei au fost executate în SUA

Doar 18 femei au fost executate în SUA din 1976, comparativ cu 1.623 de bărbați, potrivit Centrului de Informare privind Pedeapsa cu Moartea. Asta înseamnă că femeile reprezintă doar 1% din totalul execuțiilor moderne din SUA.

Pike nu este doar singura femeie condamnată la moarte în Tennessee, ci și una dintre cele 48 de femei condamnate la moarte în întreaga țară. În comparație, populația masculină condamnată la moarte numără puțin sub 2.100 de persoane, adică aproximativ 2%.

Ultima execuție a unei femei în SUA a fost cea a lui Amber McClaughlin în 2023. McClaughlin, care a fost prima persoană transgender executată în țară, a fost condamnată ca bărbat pentru violarea și înjunghierea mortală a lui Beverly Guenther, în vârstă de 45 de ani, pe 20 noiembrie 2003. Guenther era fosta iubită a lui McLaughlin.