Axios: Trump se îndreaptă spre Davos mai agresiv și mai ambițios ca niciodată

Președintele american Donald Trump pleacă marți spre Forumul Economic Mondial de la Davos cu o încredere sporită în capacitatea sa de a influența scena globală și cu o atitudine mult mai agresivă față de aliați și adversari deopotrivă, notează Axios. După ultimele sale mișcări, Trump pare decis nu doar să domine politica internă a SUA, ci să își proiecteze puterea la nivel mondial.

Trump ajunge în Elveția după ce a amenințat cu impunerea de taxe vamale Danemarcei și altor șapte aliați NATO, dacă până la 1 februarie nu se ajunge la un acord privind cedarea Groenlandei către Statele Unite. Țările vizate au trimis deja mici detașamente de trupe în Groenlanda, pe fondul tensiunilor tot mai mari.

La Davos, Trump urmează să anunțe extinderea atribuțiilor „Consiliului pentru Pace” dincolo de Gaza. Unii aliați se tem că această inițiativă ar putea deveni un fel de Consiliu de Securitate al ONU paralel, în care Trump ar deține singurul drept de veto. „Consiliul pentru Pace nu se va limita la Gaza. Este un Consiliu al Păcii la nivel mondial”, a declarat un înalt oficial american pentru Axios. Același oficial a adăugat: „Președintele se concentrează în primul rând pe emisfera noastră, dar are ochii ațintiți asupra lumii. Nu aș spune că este obsedat de dominația globală. El pune America pe primul loc. Iar America este în continuare liderul mondial”.

Încurajat de succesul din Venezuela

Consilierii lui Trump spun că acesta a fost stimulat în special de capturarea rapidă a lui Nicolás Maduro în Venezuela. „Ne ținem respirația, dar acest lucru l-a eliberat cu siguranță și mai mult pe președinte pentru a-și proiecta puterea în întreaga lume”, a declarat unul dintre consilierii săi de top.

În noaptea de luni spre marți, Trump a publicat pe rețeaua sa Truth Social mai multe meme în care revendica Groenlanda și Canada, mesaje private de la președintele francez Emmanuel Macron și de la secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și noi postări despre motivele pentru care SUA ar trebui să dețină Groenlanda. „Mesajul de la Davos este cât de incredibil se descurcă țara noastră”, le-a spus Trump reporterilor.

Până recent, aliații SUA se așteptau ca principalele anunțuri ale lui Trump la Davos să vizeze Consiliul pentru Gaza și un acord de reconstrucție pentru Ucraina. În schimb, aceștia au fost nevoiți să se grăbească și să gestioneze o criză legată de Groenlanda, care amenință coeziunea NATO. „Au trebuit să renunțe la punctele de discuție referitoare la Ucraina și să scrie altele noi despre Groenlanda”, a declarat un oficial ucrainean pentru Axios.

Europa se pregătește de ripostă

Trump a dat tonul săptămânii după ce i-a trimis un mesaj prim-ministrului norvegian, afirmând că, din moment ce nu a primit Premiul Nobel, nu se va mai concentra în principal pe pace. Ulterior, mesajul a fost pus pe hârtie cu antet oficial și trimis ambasadorilor NATO, potrivit PBS. Un oficial norvegian de rang înalt a spus că Oslo intenționa să păstreze confidențialitatea schimbului și a fost surprins că Trump l-a făcut public.

Statele europene par pregătite să reacționeze. Țările UE analizează un pachet amplu de taxe de răspuns, iar Danemarca trimite trupe suplimentare în Groenlanda. „Pun pariu pe rezistența europeană”, a glumit un veteran american al Davosului. În panelurile organizate înainte de sosirea lui Trump au existat comentarii ironice și râsete nervoase legate de posibilitatea unei invazii americane.

Ucraina, eclipsată de disputa pentru Groenlanda

Conflictul legat de Groenlanda a umbrit planurile privind un acord între SUA, Ucraina și puterile europene referitor la garanțiile de securitate și reconstrucția Ucrainei. Un oficial ucrainean a spus că ideea semnării unui „plan de prosperitate” a fost abandonată. Un oficial american a negat că ar fi existat o dată stabilită și a precizat că planul necesita modificări.

Trump intenționează totuși să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, însă un oficial american a spus că nu se așteaptă la progrese concrete. În paralel, trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, urmează să se întâlnească la Davos cu emisarul rus Kirill Dmitriev pentru discuții despre Ucraina. Kremlinul l-a lăudat deja pe Trump pentru inițiativa privind Groenlanda și a afirmat că acesta l-a invitat pe Vladimir Putin să se alăture Consiliului pentru Pace.

Atacuri verbale și avertismente pentru Davos

Trump va lansa oficial Consiliul pentru Pace joi, într-un eveniment pe care îl va prezida și care, oficial, are rolul de a supraveghea reconstrucția Gazei. Înainte de plecare, el a declarat reporterilor că „nimeni nu-l vrea” pe Emmanuel Macron „pentru că va părăsi funcția foarte curând”. De asemenea, a spus că președintele francez s-ar putea alătura inițiativei după aplicarea „unei taxe de 20% pe vinurile și șampaniile sale... dar nu este obligat să o facă”.

Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea relaxa amenințările cu taxele vamale, afirmând că țările vizate „au trimis doar câteva persoane” în Groenlanda. Totuși, un înalt oficial american i-a avertizat pe participanții de la Davos să se aștepte la atacuri directe din partea președintelui. „Probabil că va spune același lucru ca la ONU, când a afirmat: «Voi percepeți multe taxe, ocupați o mulțime de proprietăți imobiliare, dar nu faceți nimic»”, a spus oficialul. Acesta a adăugat că Trump consideră că a rezolvat mai multe conflicte „fără ONU, fără niciun ajutor real din partea lor” și că vede Consiliul pentru Pace ca pe „o contrapondere a ONU”. „Dar nu poți ști niciodată ce vei obține dintr-un discurs al lui Donald Trump până când nu îl ține”.