Nicușor Dan merge joi, 22 ianuarie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European

Administrația Prezidențială a anunțat agenda șefului de stat. Președintele Nicușor Dan va participa joi, pe 22 ianuarie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Consilierul pentru afaceri europene al președintelui României, Valentin Naumescu, a subliniat marți, 20 ianuarie, înaintea reuniunii Consiliului European de joi că majoritatea societății românești susțin ferm apartenența la Uniunea Europeană și valorile fundamentale europene:

„Ne pregătim pentru participarea Președintelui României la reuniunea extraordinară a Consiliului European de joi, din Belgia. România este o țară europeană, membră a UE de 19 ani. Majoritatea societății românești susține ferm apartenența la UE și valorile fundamentale europene – libertatea, democrația, statul de drept, egalitatea, demnitatea și drepturile omului”.

Nu doar avansul economic, dar și cel instituțional, legislativ și de politici publice se datorează în mare parte Uniunii Europene mai spune acesta, punctând că, „dincolo de schimbările politice profunde din lume, pe care Occidentul transatlantic le va gestiona prin dialog, rațiune, negociere și încredere între aliați, România va rămâne o țară europeană, profund atașată Uniunii Europene”.

Șeful statului nu participă însă la Davos, organizat în perioada 19 - 23 ianuarie 2026, la întâlnirea preşedintelui Trump cu cei ce doresc să intre în Consiliul Mondial al Păcii. Administrația Prezidențială a confirmat primirea unei invitații, alături de alți peste 60 de şefi de stat, potrivit presei internaționale. Printre statele care nu au fost invitate se numără Estonia, Letonia, sau Lituania.

Din delegația României vor face parte ministrul de Externe, Oana Țoiu, și consilierul prezidențial Radu Burnete.