Marți, 19 August 2025
Adevărul
Trump susține că a încheiat șase războaie de când este președinte. Cât este de adevărată afirmația „pacificatorului lumii”

Publicat:

Trump și administrația sa susțin că au contribuit la soluționarea conflictelor din Orientul Mijlociu până în Asia, însă realitatea este mai complexă.

Preșdintele SUA, Donald Trump FOTO AFP
Preșdintele SUA, Donald Trump FOTO AFP

În timp ce își promova buna-credință în calitate de așa-zis „pacificator-șef” în timpul discuțiilor despre Ucraina de la Casa Albă, Donald Trump a făcut două afirmații importante: că dorește acorduri de pace în loc de încetări ale focului și că a pus capăt la șase războaie de când a devenit președinte.

Trump și administrația sa au afirmat că au contribuit la soluționarea conflictelor dintre Israel și Iran, Republica Democratică Congo și Rwanda, Cambodgia și Thailanda, India și Pakistan, Serbia și Kosovo, precum și Egipt și Etiopia, scrie The Guardian.

Cu toate acestea, afirmația că aceste conflicte au fost soluționate este exagerată și, în unele cazuri, contrazisă de violențele continue din țări precum Republica Democratică Congo, unde rebelii susținuți de Rwanda nu au respectat termenul limită pentru încheierea unui acord de pace la Doha, marți.

În Iran, SUA au lansat propriile atacuri cu bombe anti-buncăre împotriva instalațiilor militare și nucleare, înainte de a forța Iranul să accepte un armistițiu. India a negat că Trump ar fi jucat vreun rol în încheierea unui acord de încetare a focului cu Pakistanul pentru a pune capăt zilelor de atacuri asupra teritoriului disputat din Kashmir în luna mai.

Egiptul și Etiopia nu au ajuns la niciun acord pentru a rezolva cauza conflictului dintre ele – un baraj pe Nil construit de Etiopia care ar devia apa din Egipt. Iar Serbia a negat că ar fi avut vreun plan de a continua războiul cu Kosovo, deși Trump și-a asumat meritul de a fi împiedicat acest lucru.

În ceea ce privește încetarea focului, după cum a recunoscut chiar Trump, el a încercat adesea să o obțină în aceste conflicte. Acum, el a încercat să rescrie istoria, exercitând presiuni asupra Ucrainei.

Declarația lui Trump că nu urmărea încetarea focului în Ucraina a venit după întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska de săptămâna trecută, unde președintele rus a cerut inițial ca Ucraina să cedeze controlul asupra teritoriului din sud-estul țării înainte de a negocia încetarea focului.

Întrebarea este crucială pentru stabilirea unei eventuale păci în Ucraina: Putin vrea să decidă ce teritorii va păstra Rusia în timp ce luptele încă continuă, în timp ce Kievul a cerut încetarea focului înainte de a se lua orice decizie cu privire la revendicările teritoriale.

Până la întâlnirile de luni cu liderii europeni, Trump declarase că nu mai urmărea un armistițiu.

„Dacă te uiți la cele șase acorduri pe care le-am încheiat anul acesta, toate erau în război. Nu am încheiat niciun armistițiu”, a declarat Trump, spunându-i lui Zelenski: „Nu cred că ai nevoie de un armistițiu”.

Dar istoricul său spune altceva. Pe 10 mai, după izbucnirea violențelor între India și Pakistan, Trump a anunțat: „După o lungă noapte de negocieri mediate de Statele Unite, am plăcerea să anunț că India și Pakistanul au convenit asupra unui ARMISTIȚIU COMPLET ȘI IMEDIAT. Felicitări ambelor țări pentru că au dat dovadă de bun simț și mare inteligență”.

Pe 26 iulie, Trump a declarat că va suna liderii Thailandei și Cambodgiei pentru a solicita încetarea focului după trei zile de lupte la frontieră. „Convorbirea cu Cambodgia s-a încheiat, dar voi suna din nou în legătură cu încetarea războiului și încetarea focului, în funcție de ceea ce va spune Thailanda”, a scris el. „Încerc să simplific o situație complexă!”

În ceea ce privește Israelul și Iranul, Trump a scris: „Israelul și Iranul au convenit în totalitate că va exista un ARMISTIȚIU COMPLET și TOTAL”.

MSNBC, postul de știri al televiziunii americane, a publicat o compilație a apelurilor lui Trump pentru încetarea focului în Ucraina în săptămânile și zilele dinaintea întâlnirilor sale cu Putin și apoi cu Zelenski.

Dar Trump – în căutarea unei victorii rapide – și-a rescris istoricul, pe măsură ce se apropie de o foaie de parcurs susținută de Putin pentru a pune capăt unui conflict care s-a dovedit mult mai greu de rezolvat decât crezuse inițial.

