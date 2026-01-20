Trump dezvăluie mesajele primite de la Macron și Rutte și publică imagini cu steagul SUA în Groenlanda: „Nu există cale de întoarcere”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că „nu există cale de întoarcere” în privința Groenlandei, afirmând că Washingtonul este singura putere capabilă să asigure pacea globală. Liderul de la Casa Albă a reiterat că Groenlanda este „esențială pentru securitatea națională și mondială” și a distribuit o imagine generată de inteligența artificială în care apare discutând cu lideri europeni la Casa Albă, cu steagul american arborat deasupra Groenlandei. Trump a dezvăluit și un mesaj primit de la președintele francez Emmanuel Macron.

În ciuda amenințărilor sale, Trump a refuzat să precizeze dacă ar folosi forța pentru a prelua Groenlanda, reiterând însă că va impune tarife comerciale aliaților europeni dacă nu se ajunge la un acord. Din 1 februarie, președintele SUA a amenințat că va aplica taxe vamale suplimentare asupra Danemarcei, Suediei, Franței, Germaniei, Olandei, Finlandei, Marii Britanii și Norvegiei, până când SUA vor fi permise să cumpere insula, care are aproximativ 57.000 de locuitori.

„Și de ce ar avea, oricum, un «drept de proprietate»? Lumea nu este sigură decât dacă avem control complet și total asupra Groenlandei.”

Președintele american a anunțat că, în urma unei convorbiri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost stabilită organizarea unei întâlniri la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde va fi discutată chestiunea Groenlandei. Într-o postare, Trump a publicat și o imagine simbolică, generată de inteligența artificială, în care apare discutând cu lideri europeni la Casa Albă, alături de o hartă pe care Groenlanda, Canada și Venezuela apar colorate în culorile drapelului SUA.

O altă imagine generată de inteligența artificială îl arată pe Trump, pe vicepreședintele JD Vance și pe secretarul de stat Marco Rubio în Groenlanda, în timp ce Trump plantează un steag american în pământ, lângă un panou pe care scrie: Groenlanda – Teritoriu al SUA. Înființat 2026 (foto sus).

„Nu există cale de întoarcere; în această privință, toată lumea este de acord! Statele Unite ale Americii sunt, de departe, cea mai puternică țară de pe Glob. O mare parte din acest fapt se datorează reconstrucției armatei noastre din timpul primului meu mandat, reconstrucție care continuă într-un ritm și mai accelerat. Suntem singura PUTERE care poate asigura PACEA în întreaga lume, iar acest lucru se realizează, foarte simplu, prin FORȚĂ!”, a scris Trump pe Truth Social.

În paralel, Trump a făcut public un mesaj primit de la președintele Franței, Emmanuel Macron, care i-a transmis:

Prietenul meu, suntem complet aliniați în privința Siriei. Putem realiza lucruri mari cu Iranul. Nu înțeleg ce faci cu Groenlanda. Hai să încercăm să construim lucruri mărețe: 1) pot organiza o întâlnire G7 după Davos, la Paris, joi după-amiază. Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii în marja întâlnirii 2) hai să luăm cina împreună la Paris joi, înainte să te întorci în SUA. Emmanuel.

În alt mesaj, publicat tot de Trump, secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a felicitat pentru acțiunile sale din Siria și a confirmat angajamentul de a găsi soluții pentru problema Groenlandei:

Domnule Președinte, dragă Donald – ceea ce ai realizat în Siria astăzi este incredibil. Voi folosi aparițiile mele media de la Davos pentru a evidenția munca ta acolo, în Gaza și în Ucraina. Sunt angajat să găsesc o cale de progres privind Groenlanda. Abia aștept să te văd. Al tău, Mark.

Trump a afirmat că a convenit asupra unei întâlniri cu diverse părți la Davos, fără a preciza însă cine sunt acestea.

Într-o declarație separată, Trump a afirmat că „nu-i pasă” de Premiul Nobel pentru Pace, susținând că prioritatea sa este „să salveze vieți” și că a contribuit la evitarea unor conflicte majore.

De asemenea, a confirmat că i-a trimis o invitație președintelui rus Vladimir Putin pentru a participa la Consiliul Păcii.

„Nu, nu-mi pasă de Premiul Nobel. În primul rând, o femeie foarte bună a considerat că îl merit și și-a dorit cu adevărat să primesc Premiul Nobel, iar eu apreciez asta. Dacă cineva crede că Norvegia nu controlează Premiul Nobel, se înșeală. Au un consiliu, dar este controlat de Norvegia, și nu-mi pasă ce spune Norvegia. Dar chiar nu-mi pasă de asta. Ce-mi pasă este să salvez vieți, și cred că am salvat zeci de milioane de vieți”, a spus Trump.

Într-o serie de mesaje publicate pe rețeaua sa Truth Social, Trump a criticat Regatul Unit pentru intenția de a ceda insula Diego Garcia, unde se află o bază militară americană, către Mauritius.

„Este o dovadă de mare prostie și este încă unul din multele motive care țin de securitatea națională (a SUA) pentru ca Groenlanda să fie achiziționată”, a scris liderul american.