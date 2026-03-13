search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Cine este pensionarul care a încasat 9 milioane de euro înainte de concedierile masive la Volkswagen: acum produce coniac și dezvoltă proiecte agricole

Publicat:

Un pensionar a încasat 9 milioane de euro de la Volkswagen, deși a părăsit compania în 2023. Fostul CEO, Herbert Diess, a primit această sumă în plină perioadă de concedieri masive și reduceri de costuri, depășind câștigurile actualului șef al companiei. 

Herbert Diess FOTO: FB
Herbert Diess FOTO: FB

Volkswagen a plătit fostului său director executiv, austriacul Herbert Diess (67 de ani), suma de 9.011.030,98 euro, deși acesta a părăsit compania în 2023, conform informațiilor publicate de Bild.

Suma încasată de Diess depășește compensarea actualului CEO, Oliver Blume (57 de ani), care a câștigat anul trecut 7,42 milioane de euro. Analiștii se întreabă cum este posibil ca un fost director să primească mai mult decât șeful în funcție, în condițiile în care compania aplică măsuri de austeritate.

Contract extins și pensie generoasă

Diess a părăsit Volkswagen în august 2022, dar contractul său era valabil până pe 24 octombrie 2025. În loc de o indemnizație clasică de concediere, fostul CEO a continuat să primească compensația unui director executiv pe toată perioada contractului, ceea ce a dus la un total de 36,9 milioane de euro între 2022 și 2025. Această sumă includea și contribuțiile la planul său de pensii.

După 24 octombrie 2025, Diess primește plăți regulate de pensionare, raportul anual indicând o sumă totală de 126.075,20 euro pentru 2025, echivalentul a aproximativ 62.000 de euro pe lună, adică circa 2.000 de euro pe zi.

În paralel, membrii actuali ai consiliului de administrație au fost nevoiți să renunțe la 3,5 milioane de euro în urma unui acord obținut în timpul conflictului colectiv de muncă de la sfârșitul anului 2024. Această intervenție nu a putut fi aplicată retroactiv foștilor membri, inclusiv lui Diess.

În prezent, Herbert Diess locuiește în nordul Spaniei, în provincia Cantabria, unde administrează o casă restaurată transformată în hotel, cultivă terenuri agricole și produce coniac din perele soiului „Red Williams”.  De asemenea, crește vite și se implică în proiecte antreprenoriale și tehnologice.

Din 2023, Diess este președinte al Consiliului de Supraveghere al producătorului de cipuri Infineon și investește în proiecte din domeniul energiei și tehnologiei.

Herbert Diess și-a început cariera la BMW, fiind responsabil pentru dezvoltarea modelelor electrice BMW i3 și BMW i8. În 2015 a preluat un rol executiv la Volkswagen.

În 2019, Diess a stârnit controverse după ce a folosit expresia „EBIT macht frei”, un joc de cuvinte controversat cu sloganul de la Auschwitz „Arbeit macht frei”. În 2022, în contextul conflictelor sindicale și nemulțumirilor interne, Diess și-a anunțat demisia din funcția de CEO, părăsind oficial compania la sfârșitul lunii august.

