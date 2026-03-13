Rezistența Islamică din Irak, o grupare-umbrelă care reunește mai multe facțiuni armate susținute de Iran, a revendicat responsabilitatea pentru doborârea unui avion militar american de realimentare în vestul Irakului, incident produs joi. Avionul militar de tip KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului, în timp ce susținea operațiunile aeriene din războiul împotriva Iranului, a anunțat Comandamentul militar al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Gruparea a anunțat într-un comunicat că a doborât aeronava de tip KC-135 „în apărarea suveranității și spațiului aerian al țării noastre”, relatează Reuters.

Armata americană a confirmat pierderea unui avion de realimentare în zbor cu carburant de tip KC-135 în vestul Irakului, potrivit Comandamentului Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM). Incidentul a avut loc „într-un spațiu aerian prieten, în timpul Operațiunii Epic Fury”.

Oficialii americani au precizat că două aeronave au fost implicate în incident: una dintre ele s-a prăbușit, în timp ce cealaltă a reușit să aterizeze în siguranță. Forțele americane au anunțat că sunt în desfășurare operațiuni de căutare și salvare pentru localizarea echipajului avionului prăbușit.

Potrivit unor surse oficiale americane, incidentul nu ar fi fost cauzat de „un tir ostil sau de foc inamic”, astfel că circumstanțele în care aeronava s-a prăbușit rămân neclare deocamdată.

Aeronava a fost implicată într-un incident aparent accidental cu un alt avion de același tip. Unul dintre aparate s-a prăbușit, în timp ce celălalt a reușit să aterizeze în siguranță. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, au precizat autoritățile militare, potrivit CNBC.

Deocamdată nu au fost oferite informații privind numărul militarilor aflați la bord sau starea acestora.

„Informații suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce situația evoluează”, au precizat oficialii americani, care au cerut răbdare în timp ce sunt colectate detalii și sunt informate familiile militarilor implicați.

Incidentul reprezintă al patrulea avion american pierdut de la începutul conflictului cu Iranul. Anterior, trei avioane de vânătoare F-15 au fost doborâte accidental de tiruri amice în Kuweit.

KC-135 Stratotanker, produs de Boeing, este una dintre principalele aeronave de realimentare în aer ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite.

Avionul are o lungime de aproximativ 41,5 metri și o anvergură a aripilor de aproape 40 de metri. Propulsat de patru motoare cu reacție, acesta poate transporta peste 38 de tone de combustibil sau încărcătură, în funcție de configurație.