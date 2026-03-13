Liviu Vârciu, invitat să coboare din taxi după o discuție aprinsă cu șoferul: „M-a dat jos taxiul din mașină”

Liviu Vârciu a trecut recent printr-un moment neobișnuit în timpul unei curse cu taxiul. Prezentatorul spune că a fost dat jos din mașină după ce l-a întrebat pe șofer de ce a ajuns mult mai târziu decât timpul estimat în aplicație.

Totul s-a întâmplat după ce Liviu Vârciu a comandat un taxi printr-o aplicație. Potrivit estimării inițiale, mașina ar fi trebuit să ajungă în aproximativ trei minute. În realitate, însă, prezentatorul spune că a așteptat de patru ori mai mult.

Când a urcat în mașină, acesta l-a întrebat pe șofer de ce a indicat un timp atât de scurt, dacă în final a ajuns abia după 12 minute. Întrebarea l-ar fi enervat pe taximetrist, iar discuția s-a încheiat brusc.

„M-a dat jos taxiul din mașină. Motivul că trăim în România, motivul e că mi-a dat trei minute și a venit în 12. I-am zis foarte frumos, de ce îmi dați trei minute că v-am așteptat? M-ai așteptat? Coboară! M-a bufnit râsul!”, a povestit prezentatorul, potrivit SpyNews.

Glume după o dezvăluire din trecut

În ultima perioadă, Liviu Vârciu a stârnit și amuzamentul fanilor după ce a comentat, în stilul său caracteristic, o poveste din tinerețe spusă de Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică. Acesta dezvăluise că l-a găsit cândva pe Vârciu dormind în pat lângă cântăreață.

Actorul a reacționat cu umor și a spus că, de fapt, își dorea să doarmă lângă Mitrea, nu lângă Andreea Bănică. „Să-ți pun puțin muzica mai încet, că mă luase melancolia. Dar după Lucian, că eu de fapt cu el voiam, înțelegi? Dar, din păcate, se băga Andreea între noi. Dar eu, de fapt, îl așteptam pe el să vină de la facultate”, a glumit Liviu Vârciu.