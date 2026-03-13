2.500 de puşcaşi marini şi alte trei nave ale SUA au pornit spre Orientul Mijlociu

Armata americană desfășoară în Orientul Mijlociu trupe ale Corpului puşcaşilor marini şi nave suplimentare, a relatat vineri presa americană, în timp ce războiul împotriva Iranului se apropie de pragul a două săptămâni de la declanşarea sa în 28 februarie, relatează AFP, citată de Agerpres.

Circa 2.500 de puşcaşi marini şi alte trei nave au pornit spre regiune, potrivit New York Times.

Wall Street Journal citează responsabili americani potrivit cărora nava de asalt USS Tripoli, cu baza în Japonia, şi puşcaşii marini care îi sunt ataşaţi se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

Și CNN notează că a fost trimisă şi o unitate expediţionară de puşcaşi marini, care numără de obicei în jur de 2.500 de oameni.

Potrivit Wall Street Journal, solicitarea de întăriri cu efective de puşcaşi marini a fost făcută de Comandamentul central al SUA, responsabil cu trupele americane în Orientul Mijlociu, şi aprobată de şeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Trupe de puşcaşi marini se aflau deja în regiune pentru a sprijini operaţiunile americane împotriva Iranului, notează ziarul.

Amintim că Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a aprobat o cerere a Comandamentului Central al SUA privind desfășurarea unei unități a Infanteriei Marine, care include de obicei mai multe nave de război și 5.000 de soldați, au declarat trei oficiali pentru Wall Street Journal.

Reamintim că Statele Unite şi Israelul au lansat o campanie aeriană masivă împotriva Iranului pe 28 februarie, iar Teheranul a ripostat cu valuri de drone şi rachete, precum şi cu atacuri asupra navelor din strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din comerţul mondial cu ţiţei.