Google Maps lansează cea mai mare actualizare din ultimii 10 ani: noile funcții ar putea fi o lovitură pentru Waze

Google a lansat cea mai importantă actualizare din ultimii 10 ani a aplicației sale de navigare. Noua versiune a Google Maps se bazează masiv pe inteligența artificială și introduce două funcții cheie care promit să schimbe radical modul în care interacționăm cu lumea din jurul nostru.

Aplicația se bazează în mare măsură pe inteligența artificială – ceea ce nu este deloc surprinzător – și introduce, de asemenea, două funcții cheie.

Una dintre ele era așteptată de mult timp, deoarece reprezintă pur și simplu o modalitate mai bună de a afișa harta în aplicație. Dar a doua funcție transformă aplicația într-un asistent personal. Funcția „Ask Maps” le permite utilizatorilor să pună întrebări complexe, în limbaj natural, primind răspunsuri specifice, potrivit Mashable.

„Bătălia” aplicațiilor de navigație continuă

Cu câteva excepții, este o luptă strânsă atât în lumea smartphone-urilor, cât și în cea a PC-urilor. Este Apple împotriva Android sau Apple împotriva Windows.

Dar în domeniul aplicațiilor de navigație, există un al treilea jucător important, și anume Waze.

În ceea ce privește Waze, mulți oameni o preferă pur și simplu pentru că, spre deosebire de Apple Maps și Google Maps, se bazează pe actualizări în timp real și pe feedback-ul furnizat direct de utilizatori. Urmând Waze, este mai puțin probabil să ajungi într-un șanț doar pentru că aplicația de navigație nu știa că acea stradă era o fundătură.

Cum noua actualizare Google Maps schimbă complet regulile jocului

Potrivit Google, aceasta va fi „cea mai importantă actualizare din ultimul deceniu”.

Cea mai recentă actualizare Google Maps transformă aplicația dintr-un instrument 2D pasiv într-un companion de călătorie 3D activ și interactiv, folosind tehnologia Gemini AI.

Prima dintre cele două funcții cheie se numește „Navigare imersivă”.

Harta oferă acum detalii îmbunătățite despre drumuri și reprezentări transparente ale clădirilor, pentru a vă ajuta să vedeți din timp virajele și schimbările de bandă care urmează. Aplicația evidențiază acum mult mai clar benzile de circulație, trecerile de pietoni, semafoarele și indicatoarele „Stop”.

A doua funcție se numește „Ask Maps“; aceasta face ca Google Maps să pară un pasager uman, oferind indicații de orientare mai naturale.

În loc să spună „în 150 de metri, virați la dreapta“, ar putea spune: „virați la dreapta după următorul KFC“, ceea ce sună atât util, cât și înfiorător, dacă ați văzut seria Terminator de prea multe ori.

Ori poți trimite o listă cu locurile pe care vrei să le vizitezi, iar AI-ul îți va construi itinerariul, sugerând puncte de interes bazate pe preferințele tale anterioare (de exemplu, tipul de restaurant preferat). Odată aleasă destinația, Ask Maps poate face rezervări, poate salva locația sau o poate partaja cu prietenii.

Alte îmbunătățiri ale aplicației

Pe lângă funcțiile principale, Google Maps introduce și recomandări de parcare pe măsură ce te apropii de destinație, alerte în timp real despre perturbările din trafic și mai mult context atunci când aplicația îți sugerează o rută alternativă, pentru a te ajuta să decizi mai ușor.

Conform anunțului oficial al Google, calendarul de lansare este împărțit în două etape, iar România se află în valul al doilea. În Statele Unite lansarea noii versiuni a început de vineri, 13 martie, urmând ca în următoarele luni noile funcții să se extindă către dispozitivele eligibile din restul lumii.