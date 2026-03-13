Donald Trump trimite 5.000 de pușcași marini în zona fierbinte a Strâmtorii Ormuz, după ce a proclamat războiul „câștigat”

Donald Trump a trimis mii de pușcași marini în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul temerilor tot mai mari că Statele Unite ar putea să-și trimită trupe terestre, în contextul în care aprovizionarea mondială cu petrol este blocată.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a aprobat o cerere a Comandamentului Central al SUA privind desfășurarea unei unități a Infanteriei Marine, care include de obicei mai multe nave de război și 5.000 de soldați, au declarat trei oficiali pentru Wall Street Journal.

Nava USS Tripoli, o navă de asalt amfibie staționată în Japonia, împreună cu infanteria marină din subordinea sa, se îndreaptă acum spre Orientul Mijlociu, unde se vor alătura altor soldați ai Infanteriei Marine aflați deja în luptă, au precizat oficialii, scrie Daily Mail.

Războiul s-a intensificat vineri, pe măsură ce numărul victimelor americane a ajuns la 13 soldați, prețurile interne la benzină au urcat la 3,60 dolari pe galon (3,7 litri), iar șeful serviciilor de securitate iraniene, Ali Larijani, l-a sfidat pe Donald Trump pe străzile din Teheran.

Intensificarea desfășurării de trupe survine în contextul în care administrația Trump ia în calcul confiscarea insulei Kharg din Iran, situată la aproximativ 25 km de continent, în Golful Persic, care gestionează 90% din exporturile de combustibil ale regimului islamic.

Trump a declarat vineri pentru Fox News Radio: „Nu este o prioritate, dar este una dintre multele opțiuni, iar eu îmi pot schimba părerea în câteva secunde.”

Hegseth a atacat mai devreme reporterii la o conferință de presă la Pentagon, criticând „titlurile false” despre război și afirmând că „ne ocupăm” de strâmtoare, adăugând că „nu trebuie să vă faceți griji în privința asta”.

Toți cei șase militari aflați la bordul unui avion de realimentare care s-a prăbușit în Irak au fost confirmați decedați, pe măsură ce impasul din strâmtoare se adâncea.

Avionul Boeing KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului în urma unei coliziuni în zbor, survenită joi, în jurul orei 14:00 (ora de pe Coasta de Est), în spațiul aerian al forțelor aliate, patru membri ai echipajului fiind inițial confirmați decedați.

Comandamentul Central al SUA a confirmat vineri că alți doi membri ai echipajului au decedat după ce eforturile de salvare au eșuat. Al doilea avion implicat în coliziune a aterizat în siguranță, suferind avarii minore la coadă.

Cei șase nu au fost identificați imediat, deoarece armata a informat mai întâi rudele apropiate, ducând numărul victimelor americane în războiul cu Iranul la 13, după ce șapte militari au fost uciși într-un atac cu drone asupra unei baze din Kuweit, în a doua zi de luptă.

Hegseth și-a petrecut conferința de presă ținând prelegeri jurnaliștilor despre titlurile nefavorabile și refuzând să răspundă la întrebări privind planul armatei de a contracara eforturile regimului islamic de a sufoca aprovizionarea mondială cu petrol.

„Unii jurnaliști pur și simplu nu se pot abține. Permiteți-mi să fac câteva sugestii. Oamenii se uită la televizor și văd bannere, titluri – am lucrat și eu în domeniul ăsta, știu că totul este scris intenționat”, a spus fosta vedetă a Fox News.

Trump spune că e „posibil” să trimită trupe terestre americane în Iran, dar ar fi nevoie de un „motiv foarte bun”

„De exemplu, un banner – «Războiul din Orientul Mijlociu se intensifică». Ce ar trebui să scrie în schimb pe banner? Ce ziceți de «Iranul din ce în ce mai disperat», pentru că așa este. Sau mai multe știri false de la CNN. Cu cât David Ellison preia mai repede controlul asupra acelui post, cu atât mai bine.”

Hegseth a afirmat că armata americană ar lovi Iranul cu cea mai „puternică” forță de foc de la începutul războiului și a insistat că Washingtonul deține superioritatea aeriană și navală asupra regimului islamic.

Când a fost întrebat de Daily Mail de ce armata americană nu poate proteja Strâmtoarea Orrmuz, una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului din lume, împotriva atacurilor iraniene, Hegseth a evitat să răspundă la întrebare.

„Ne-am pregătit pentru asta. Suntem conștienți de situație. Pentru că, în cele din urmă, vrem să procedăm pas cu pas, într-un mod care să se potrivească cel mai bine cu obiectivele noastre”, a declarat Hegseth.

Hegseth a trecut apoi din nou la criticarea presei și a insistat că SUA sunt pe cale să „învingă, să distrugă și să neutralizeze” armata iraniană.

Cu toate acestea, Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul mondial, rămâne sub asediu.

Iranul susține că are conducere sa intactă

Șeful securității iraniene, Larijani, a mărșăluit alături de mulțimea adunată la Teheran în ultima zi a Ramadanului, protestând împotriva Israelului și provocându-l pe Trump prin afirmația că președintele SUA „nu și-a dat seama” că Iranul este „matur și hotărât”.

Iranul a lansat noi atacuri asupra Centrului Financiar Internațional din Dubai.

Pentagonul a confirmat săptămâna aceasta că, până în prezent, 140 de militari au fost răniți în conflict, dar a susținut că mulți dintre ei au fost răni ușoare care s-au vindecat între timp.

Trump s-a deplasat săptămâna trecută la Baza Aeriană Dover din Delaware pentru a asista la ceremonia de primire a militarilor repatriați pe teritoriul SUA în sicrie.

Cei șase americani care și-au pierdut viața în a doua zi a conflictului erau rezerviști ai Armatei din cadrul Comandamentului 103 de Susținere, cu sediul în Des Moines, Iowa.

Nicole Amor, 39 de ani, Cody Khork, 35 de ani, Declan Coady, 20 de ani, Robert Marzan, 54 de ani, Jeffrey O'Brien, 45 de ani, și Noah Tietjens, 42 de ani, au murit în război.

Al șaptelea militar american ucis în război a fost identificat ca fiind Benjamin Pennington, în vârstă de 26 de ani, din Glendale, Kentucky. Acesta era încadrat în Batalionul 1 Spațial, Brigada 1 Spațială, din Fort Carson, Colorado.

Se așteaptă ca detaliile privind cei șase decedați recent să fie făcute publice în următoarele 24 de ore.

„Sunt oameni minunați”, a spus președintele despre cei decedați în cadrul convorbirii telefonice pe care a avut-o cu Daily Mail în această lună. „Și, știți, ne așteptăm ca asta să se întâmple, din păcate. S-ar putea întâmpla în mod continuu – s-ar putea întâmpla din nou.”

Hegseth l-a provocat pe noul ayatollah Mojtaba Khamenei să apară în fața camerelor de filmat vineri, pe fondul zvonurilor că ar fi „desfigurat” sau chiar mort, zvonuri alimentate și mai mult când un prezentator de televiziune iranian a citit joi o declarație la televiziunea de stat, în loc ca Liderul Suprem să apară personal.

„Conducerea Iranului nu se află într-o situație mai bună”, a afirmat Hegseth. „Disperați și ascunși, au intrat în clandestinitate, ghemuindu-se. Asta fac șobolanii.”

„Știm că noul așa-zis Lider Suprem nu prea Suprem este rănit și probabil desfigurat”, a adăugat el.