Un sistem antiaerian rusesc, observat pe șoselele din Alabama. De ce folosesc americanii echipamentul Moscovei

Militari americani au fost surprinși transportând în Alabama o replică a sistemului rusesc de apărare antiaeriană Buk-M3. Platforma pare destinată exercițiilor militare, fiind folosită pentru antrenamente de recunoaștere și simularea echipamentelor inamice.

Imagini care circulă online par să arate militari americani transportând o replică a sistemului rusesc de apărare antiaeriană Buk-M3, o platformă probabil destinată antrenamentelor și simulărilor, nu utilizării în luptă, potrivit Kyiv Post.

Fotografiile publicate arată obiectul montat pe o semiremorcă, nu pe șasiul șenilat standard folosit de sistemul operațional. Acest detaliu sugerează că este vorba despre o replică de instruire, concepută pentru a imita echipamente militare ale adversarului în timpul exercițiilor.

Astfel de modele sunt utilizate frecvent de forțele armate pentru a-i ajuta pe piloți și pe militarii din unitățile terestre să exerseze recunoașterea și angajarea țintelor în condiții cât mai apropiate de cele de pe câmpul de luptă.

Buk-M3 (denumirea NATO SA-27 „Gollum”) este una dintre cele mai noi versiuni ale familiei rusești de sisteme de rachete sol-aer Buk și a intrat în serviciul armatei ruse în jurul anului 2016. În varianta destinată exportului, sistemul este cunoscut sub numele Viking.

Comparativ cu variantele anterioare (NATO: SA-11 „Gadfly” și SA-17 „Grizzly”), sistemul utilizează containere de lansare sigilate și transportă șase rachete în loc de patru. Potrivit specificațiilor disponibile în surse deschise, acesta poate intercepta avioane și rachete de croazieră la distanțe cuprinse între 2,5 și 70 de kilometri și la altitudini de până la 35 de kilometri.

Lansatorul este echipat, de asemenea, cu sisteme de ghidare termică și televiziune, concepute pentru detectarea și urmărirea țintelor atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Presa ucraineană a relatat că montarea replicii pe o semiremorcă permite transportul mai ușor între poligoanele de antrenament și o desfășurare mai flexibilă în timpul exercițiilor.

Sistemul Buk-M3 a fost folosit activ de Rusia și în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit monitorizărilor de pe câmpul de luptă din surse deschise, citate în raport, forțele ucrainene au distrus aproximativ 20 de vehicule de apărare antiaeriană aparținând acestui sistem de la începutul invaziei la scară largă.