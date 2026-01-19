Oficialii danezi boicotează Forumul de la Davos pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda

Guvernul Danemarcei nu va trimite niciun reprezentant la Forumul Economic Mondial de la Davos, decizie care survine în contextul escaladării unei dispute sensibile cu Statele Unite legată de statutul Groenlandei, potrivit Bloomberg.

Organizatorii reuniunii au confirmat pentru sursa citată absența delegației de la Copenhaga, subliniind că invitația a fost transmisă, însă participarea rămâne la latitudinea fiecărui guvern, relatează News.ro.

„Reprezentanţii guvernului danez au fost invitaţi în acest an, iar orice decizie privind participarea este de competenţa guvernului în cauză Putem confirma că guvernul danez nu va fi reprezentat la Davos în această săptămână”, au precizat organizatorii Forumului de la Davos.

Tensiunile dintre Washington și Copenhaga au luat amploare în weekend, după ce președintele Donald Trump a amenințat cu introducerea unor tarife vamale asupra importurilor din opt state membre NATO. Măsura a determinat Uniunea Europeană să analizeze un posibil răspuns de natură comercială, vizând produse americane în valoare de aproximativ 93 de miliarde de euro.

Într-o declarație făcută sâmbătă, Donald Trump a anunțat impunerea unui tarif de 10% de la 1 februarie, cu o creștere la 25% în luna iunie, dacă nu se ajunge la un acord privind ceea ce el a numit „achiziționarea Groenlandei”.

S-a întâmplat după ce mai multe țări europene au anunțat intenția de a desfășura exerciții militare simbolice ale NATO pe teritoriul insulei, considerată strategică în competiția geopolitică cu Rusia și China.

Amintim că președintele Statelor Unite a refuzat să spună dacă ar exclude utilizarea forței militare pentru a prelua Groenlanda, într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News. Întrebat direct dacă o intervenție militară este o opțiune, Trump a răspuns sec: „No comment (fără comentarii)”.