Primele declarații ale lui Maduro din închisoarea americană: „Nu fiți triști”

Fostul lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, a transmis un prim mesaj din închisoarea din Statele Unite, unde este încarcerat alături de soția sa, Cilia Flores, după ce ambii au fost puși sub acuzare de autoritățile americane, inclusiv pentru trafic de droguri. Cei doi au pledat nevinovați și urmează să revină în fața instanței pe 17 martie.

„Ne descurcăm bine. Suntem luptători”, a declarat Nicolas Maduro din celula sa, potrivit fiului său, Nicolas Maduro Guerra, într-un videoclip publicat sâmbătă de partidul de guvernământ din Venezuela, relatează Le Figaro. Fostul lider le-a transmis, prin avocați, și un mesaj susținătorilor săi: „Nu fiți triști”.

Maduro și Cilia Flores au fost reținuți în Statele Unite după ce, luni, au apărut în fața sistemului judiciar american și au respins toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Mobilizare pro-Maduro la Caracas

Televiziunea de stat din Venezuela a difuzat imagini cu Delcy Rodriguez, președinte interimar, aflată într-o vizită la un târg agricol din Petare, un cartier important al capitalei Caracas. Evenimentul a fost însoțit de un mic miting de susținere a lui Maduro.

„Nu ne vom odihni niciun minut până nu-l vom recupera pe președinte”, a declarat Rodriguez. „Îl vom salva, desigur că o vom face”.

SUA cer cetățenilor să părăsească Venezuela

În acest context tensionat, președintele american Donald Trump a afirmat că a „anulat” un nou atac al Statelor Unite asupra Venezuelei, invocând „cooperarea” autorităților de la Caracas, și a susținut că Washingtonul intenționează să-și „dicteze” toate deciziile. Venezuela a respins acuzațiile, afirmând că nu este subordonată Statelor Unite.

Sâmbătă, Departamentul de Stat al SUA a îndemnat toți cetățenii americani să evite călătoriile în Venezuela și pe cei aflați deja acolo să „părăsească țara imediat”, invocând o situație de securitate „instabilă”. Potrivit comunicatului, există „grupuri de miliții armate, cunoscute sub numele de colectivos, care instalează bariere rutiere și percheziționează vehiculele în căutare de dovezi ale cetățeniei americane sau de sprijin pentru Statele Unite”.