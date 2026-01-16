Breaking Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt condițiile

Documentele pentru un acord între Ucraina și SUA privind războiul din Ucraina ar putea fi semnate la Davos săptămâna viitoare, dacă se va ajunge la un consens asupra termenilor, a declarat Volodimir Zelenski.

O delegație ucraineană se deplasează în SUA pentru negocieri privind garanțiile de securitate și un „pachet de prosperitate” în cazul unui armistițiu, scrie independent.

În declarațiile făcute reporterilor la Kiev, președintele ucrainean și-a exprimat speranța că documentele ar putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos săptămâna viitoare, unde liderii mondiali se vor reuni pentru discuții.

În timpul discuțiilor, Zelenski a declarat că echipa sa va solicita clarificări din partea SUA cu privire la poziția Rusiei față de eforturile diplomatice de a pune capăt războiului.

Moscova a refuzat să renunțe la cererile sale maximaliste pentru un acord de pace.

Călătoria are loc după ce Trump l-a acuzat pe Zelenski că blochează un acord, în cea mai recentă manifestare de sprijin din partea președintelui american pentru liderul rus.

El a afirmat că Putin „este gata să încheie un acord”, în timp ce „Ucraina este mai puțin dispusă să încheie un acord”.