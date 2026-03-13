„Celebru, dar tot amărât”. Smiley, dezvăluiri despre începuturile carierei: „Aveam zile în care nu aveam bani să îmi iau de mâncare”

Smiley a vorbit despre perioada în care făcea parte din trupa Simplu și a mărturisit că, în ciuda popularității de care se bucura formația la începutul anilor 2000, situația financiară a membrilor nu era deloc roz. Artistul a povestit într-un podcast realizat de Mihai Morar că uneori abia reușea să își acopere cheltuielile de bază.

Într-un episod al podcastului „Fain & Simplu”, Smiley a rememorat începuturile sale în trupa Simplu, una dintre cele mai cunoscute formații pop-dance din România anilor 2000, potrivit Click!.

Deși pentru public artiștii păreau deja vedete, realitatea din spatele scenei era cu totul alta. În cadrul discuției, Alex Velea a amintit acea perioadă și a explicat că notorietatea nu însemna automat și stabilitate financiară.

„El era celebru, dar tot amărât era. Nu îl dădeau banii afară din casă. Vorbeam de zile în care mâncam crenvurști cu muștar. Crenvurști cu muștar era o zi bună. Uneori era și sos special, muștar amestecat cu ketchup”, a povestit Alex Velea.

Cât câștigau membrii trupei

La rândul său, Mihai Morar a recunoscut că avea o imagine diferită despre acea perioadă. Din exterior, succesul trupei și popularitatea lui Smiley păreau să aducă și câștiguri consistente. „Mă gândeam că, în perioada finalului anilor 2000, când Smiley era deja în trupa Simplu și foarte celebru, asta înseamnă că era și acoperit financiar”, a spus Mihai Morar.

Smiley a explicat însă că veniturile erau împărțite între toți membrii trupei, iar sumele obținute din concerte nu erau foarte mari. „La noi în trupă câștigam 500 de dolari toată trupa. Eram șase oameni. Abia ne acopeream chiria ca să stăm în București. Eu aveam zile în care nu aveam bani să îmi iau de mâncare”, a povestit artistul.

Simplu, fenomenul muzical al anilor 2000

Trupa Simplu a fost una dintre cele mai populare formații din România la începutul anilor 2000. Grupul a fost fondat de coregraful CRBL și s-a remarcat rapid prin combinația dintre muzică pop, influențe hip-hop și coregrafii spectaculoase.

Formația a devenit cunoscută prin piese precum „Oficial îmi merge bine”, „Mr. Originality” sau „Jumătatea ta”, iar show-urile energice au contribuit la popularizarea culturii urbane în România. Smiley s-a alăturat trupei la începutul anilor 2000 și a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați membri ai formației.

După destrămarea trupei Simplu, membrii formației și-au continuat cariera în muzică. Smiley a reușit însă una dintre cele mai spectaculoase evoluții, devenind în timp unul dintre cei mai de succes artiști și producători muzicali din România.