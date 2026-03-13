Mircea Abrudean spune că proiectul de buget trebuie adoptat „rapid, în forma asumată de Guvern”: „Este realist, orientat spre investiţii şi construit fără privilegii”

Președintele Senatului spune că proiectul bugetului de stat pentru 2026 trebuie aprobat cât mai repede de Parlament, în forma transmisă de Guvern. Mircea Abrudean consideră că documentul este unul realist, orientat spre investiții și construit fără privilegii.

Într-un mesaj publicat vineri, pe Facebook, Mircea Abrudean a subliniat că bugetul reprezintă un element esențial pentru continuarea reformelor.

„Proiectul de buget este la Parlament şi este nevoie de adoptarea lui rapidă, în forma asumată de Guvernul României. Este un buget realist, orientat spre investiţii şi construit fără privilegii. Reprezintă cheia continuării reformelor începute în cele nouă luni de când Guvernul este condus de premierul Ilie Bolojan. Caracterul realist al bugetului este confirmat şi de instituţii independente. Este pentru prima dată când Consiliul Fiscal vorbeşte în termeni apreciativi despre un astfel de proiect de buget", a scris, vineri, Abrudean pe Facebook.

Președintele Senatului a insistat asupra necesității de a menține direcția de reformă și stabilitatea politică, avertizând că eventuale tensiuni generate în jurul bugetului ar putea afecta procesul de modernizare economică:

„Direcţia de reformă trebuie continuată, România având nevoie de stabilitate şi de un guvern care să continue modernizarea economiei, nu de crize politice artificiale în jurul bugetului".



Proiectul bugetului de stat pentru 2026 urmează să fie supus votului final în plenul reunit al Parlamentului săptămâna viitoare, joi.

Amintim că, în opinia economiștilor consultați de „Adevărul”, bugetul țării se bazează pe un deficit de 6,1% și o creștere economică de 1%, ținte greu de atins. Potrivit acestora, România va intra în recesiune „plină”, cu o inflație de peste 10% din cauza efectelor conflictului din Orientul Mijlociu.